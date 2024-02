Est-il midi moins le quart ?

Si on faisait la liste de tout ce que ce type a annoncé ou prédit.... La question de fond, c’est qui combat réellement ce que représente ce personnage, comment, à partir de quelles analyses et propositions. Qui est cohérent avec ses prises de position, ses votes ici et au parlement européen et les engagements sur lesquels ses représentants ont été élus. Qui est méthodiquement interrogé à charge, sommé de s’expliquer sur des caricatures, des contre-vérités, des citations tronquées et décontextualisées ou des paroles jamais prononcées dans les médias, chaînes d’info et service public compris ?