Est-il trop tard pour que la France redevienne la France

@moderatus

Donc, pour vous, le paradis perdu, c’est « la France des 30 glorieuses, ce n’est pas si loin ! »



Les « trente glorieuses » (1945-1975) ne concernent pas que la France. Leur caractéristique est même de mettre en œuvre le programme concocté outre-Atlantique confié aux « young leaders » : participer au « rêve américain » synonyme de Croissance, Développement, Progrès, Modernité, etc.

Mais vers le milieu des années 70 la « croissance » en question a ralenti et les « crises » se sont succédé dans tous le pays occidentaux « développés ».

Alors, certains nostalgiques ont appelé la période suivante les « Trente Piteuses », mais peut-être qu’un jour on reconnaîtra que les « Trente Piteuses » correspondaient plutôt à cette période 45-75 pendant laquelle le Progrès, si ce n’est le Bonheur, sont devenus synonymes de « toujours plus » : toujours plus d’exploitation de matières, donc de consommation d’énergie, et de pollution... afin de produire toujours plus de bagnoles, d’avions, de télés, de béton, etc., etc. Toujours plus gros, toujours plus haut, toujours plus rapide... Et toujours plus de profit. No limit !

Les « libéraux » initiateurs du projet croyaient (et certains comme Musk continuent à croire) que grâce à la techno-science rien ne pourrait leur résister, et que le mot « impossible » était du registre du passé. Mais ils avaient oublié que la croissance infinie dans un monde fini était impossible, et c’est justement cette période que vous bénissez qui a engagé notre système dans la décadence que vous déplorez.

Cet extraordinaire « Développement », amenant ce fameux « Progrès » s’est fait sur l’exploitation des pays les plus faibles, sur le pillage de notre environnement, et grâce à une énergie abondante et bon marché : le pétrole. C’est la « crise pétrolière » de 1973 qui a enrayé la machine, et ce ne seront pas les énergies « vertes » et « renouvelables » qui pourront le remplacer. La fin du pétrole, qui coïncide avec bien d’autres pénuries et problèmes majeurs porte le coup de grâce au rêve américain, et la France n’est qu’un des états-nations victimes de cette errance.

Un jour viendra... quand il n’y aura plus de pétrole, et presque plus rien dans les magasins... où les milliards d’euros ou de dollars qui étaient supposés pouvoir tout acheter dans les pays pauvres ne vaudront plus rien.

Alors on reviendra peut-être à des rapports et des échanges plus simples. On échangera un poulet contre 5 kg de patates, ou bien 1 heure de bricolage contre 1 heure de cours de français, ou autre. Mais par pitié, arrêtez de nous bassiner avec vos « trente glorieuses ».