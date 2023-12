Et ça continue encore et encore, Mélenchon encore et encore

Chacun connaît la chanson. Donc Mélenchon fait encore l’objet de polémique sur l’échange d’appréciation de la journaliste Ruth Elkrief, une star de l’antenne intouchable.

Je ne l’écoute plus depuis des siècles, préférant la Sud radio.

Je trouve que Mélenchon a traîné pour la critiquer. J’ai fait la même critique avec la star de l’époque madame Arlette Chabot, qui animait des débats son objectif était d'entretenir des polémiques sur des sujets essentiels, son polémiste préféré était Daniel Cohn-Bendit. Quand l’atmosphère tombait, elle se tournait vers lui pour que ça rebondisse. Et le lendemain, nous n’entendions discuter ou débattre que des polémiques renvoyant le fond aux oubliettes féodales médiatiques.

En janvier 2011 j’écrivais, Serions-nous devant le « Polémisme », http://ddacoudre.over-blog.com/article-serions-nous-devant-le-polemisme-64650524.html.

Il me faut être clair, que les compétences, des deux journalistes que j’ai cités ne sont pas mises en cause. Si elles sont sur ces médias, c'est parce qu’elles ne sont pas socialistes, c'est aussi net. Si elles tiennent leur posture éditoriale, c’est que celles-ci se vendent bien aux citoyens.

Si les citoyens aimaient les débats, nous n’aurions que cela, comme ce fut le cas avant 1990.

Depuis lors, deux aspects se sont coordonnés comme stratégie Politique Occidentale. La stratégie de l’émotion n’entrainant que des réactions immédiates, sans recul nécessaire à la réflexion, et qui font appel aux réflexes instinctifs, et le développement de la téléréalité et des jeux infantiles, remplaçant toutes les émissions critiques, et engendrant un appauvrissement de fait des moyens d’analyses des citoyens, que parfois pour aller vite, sans aucun mépris pour eux, je dis vers l’abêtissement.

Les citoyens ont à quelques mètres-secondes près la même intelligence. Ce n’est pas la vitesse neuronale qui va faire la différence de leur intelligence, mais ce qu’ils auront appris. Il est bien évident alors, que pour formuler une opinion, ils ne pourront pas tenir compte de ce qu’ils ne savent pas. Or notre instruction a pour finalité de faire des citoyens honnêtes et travailleurs, laissant le développement de leur intelligence à leur discrétion.

C’est ainsi que dans le domaine politique, qui est essentiel pour nos existences, ce sont les médias qui façonnent leur opinion. C’est-à-dire les propriétaires des moyens d’informations distribuant une information partiale convenant à leur choix politique. Il n’y a rien à redire à cela, si ce n’est qu’ils se présentent comme impartiaux.

Mais ce n’est pas tout. Dans une étude faite par le CEVIPOF, les scientifiques mentionnent que la grande majorité des citoyens n’ont pas confiance dans les médias. Magnifique, ça va dans le sens, que je développe. Sauf qu’ils indiquent aussi, que pour se faire une opinion politique, à 96 %, ils s’informent sur TFI, F2 et les chaînes d’informations en continuent qui développent la même chose, soit au total 92 %. Et les 4 % manquant, me diriez-vous, et bien ces 4 % vont sur le net consulter les mêmes médias. Oui, mais il y a les réseaux sociaux. Qu’espérions-nous y trouver, à quelques exceptions près, si ce n'est des perroquets, les mêmes personnes qui s’informent à 96 % sur les faiseurs d’opinions médiatiques, et qui retranscrivent à leur sauce rumeuromatique, et parfois ordurière, l’appauvrissement, de leur savoir intellectuel, et c’est triste. Triste, car au bout pointe le fascisme pour la grande joie de la RN, après qui cours le LR et la LREM devenue Renaissance pour son enterrement. Et moi que fais-je d'autre que de reprendre une information d'actualité que j'agrémente de données ouvrant sur la réflexion en fonction de mes convictions socialisantes et humanistes ?

Dans cette polémique, qu’a dit Mélenchon : « Ruth Elkrief. Manipulatrice. Si on n’injure pas les musulmans, cette fanatique s’indigne », « Quelle honte ! Bravo Manuel Bompard pour la réplique. Elkrief réduit toute la vie politique à son mépris des musulmans ».

Chacun sait qu’au nom de l’humanité Mélenchon dit qu’il aime les musulmans, ce qui pour l’extrême droite est une insulte, chose que certaines personnes ont sur le bout de la langue, mais ne disent pas, tant qu’ils ne seront pas au pouvoir. C’est pour cela que j’ai écrit en mars 2011 : Le Musulman remplacera-t-il le Juif. http://ddacoudre.over-blog.com/article-le-musulman-remplacera-t-il-le-juifs-70363168.html.

Le groupe TFI a répondu. « message répugnant ». « Violence permanente, insulte constante. La France insoumise crache chaque jour un venin dégueulasse qui n’a qu’un but, faire monter l’extrême droite ». dire ce que l'on pense devient insultant dans un monde de liberté d'expression, c'est curieux

J’avoue TF1, n’est, pour rien dans la monté de l’extrême droite, qui pourrait croire ça, eux qui se sont inscrits dans la nouvelle stratégie médiatique et qui diffusent de la décérébralisation et qui comme tous les médias ont toujours parlé des socialistes sans jamais dire qu’ils n’étaient plus socialistes depuis 1984 pour être devenu sociaux-démocrates, comme la LR, la LREM devenu Renaissance et le FN devenu RN, c’est-à-dire ceux qui gèrent le système patriarcal capitaliste ne se diférenciant que par la redistribution, ce qui de bien entendu est leur droit, et ainsi ont concouru au discrédit du socialisme.

Pour Vauquier a dit : Jean-Luc Mélenchon a décidé d’incarner politiquement le nouvel antisémitisme. Probablement par pur cynisme électoral, car il a été auparavant un authentique républicain. C’est d’autant plus détestable ». C’est dit que la critique d’Israël qui massacre aussi des civils est interdite. Cela s’appelle les dégâts collatéraux, tandis que pour le Hamas c’est du terrorisme. La différence tient à ce qu’Israël pour se dédouaner a demandé aux civils de partir, ce qui s'appelle un exode forcé ou un déplacement de population, Chut !! Faut pas le dire sinon c’est de l’antisémitisme.

EELV : On ne sait pas bien où il va. Il s’isole, il se coupe de tout le monde », a-t-elle déclaré sur France inter, avant de lui reprocher : « à force de ne jamais prendre ses responsabilités, on n’accède jamais aux responsabilités. » Je ne crois pas qu’il s’isole du mode.

Je ne partage pas toujours ses stratégies, mais c’est le monde qui ne le comprend pas.

Quand il dit qu’il est Humaniste effectivement, ce n’est pas clair pour une population française qui à plus de 66 % se fascisent, c'est-à-dire qu’elle devient antihumaniste. Analyse à retirer de l’opinion des citoyens sur le site du CEVIPOF.

EELV y aurait telle cédée ? Ou est-ce, ce que je crois, une mauvaise analyse. Comme de dire : qu’a ne jamais prendre se responsabilité on n’accède jamais aux responsabilités ? Je me suis demandé où ils vivaient, à moins qu’il y ait quelque chose qui se dit entre les mots que j’ignore.

Un auditeur de pascal Praud a dit sur Europe 1 : Mr Mélenchon, on en a ras-le-bol de votre bêtise infâme ! C’est de l’exemple type, de décervelé, dont j’ai expliqué le processus au début. C’est un point de vue politique, comme beaucoup de citoyens l’aiment concis, court, se comprend en quelques secondes, et représente le mépris des ignorants pour ceux intelligents. C’est le débat d’idée privilégié auquel a conduite la stratégie, mise ne place en occident à partir de 1990 (info sans info). Nous pouvons aller dans n’importe lequel des pays occidentaux, nous y trouvons la même structure nivelant, du pouvoir politique des riches, qui installent leur marionnette au pouvoir (CIA 2040). Rien ne nous interdit d’étudier l’économie socialisante, et celle libérale capitalistique. Nous ne pouvons en retirer qu'une chose. Ce sont les salariés qui fournissent les richesses de n’importe lequel des États, et doivent racheter ce qu’ils produisent plus cher que ce que leur ont donné les investisseurs pour produire.

Ma femme qui n’y entend rien en économie dit toujours que nous sommes les dindons de la farce. Rien d’extraordinaire, tous les citoyens salariés et petits commerçant le savent, depuis 1848. Pourtant, ils descendent régulièrement dans la rue pour demander des augmentations de salaire qu’ils rachèteront une fois devenues clients 3 fois plus chers. Rien n’y fait, à part de ne pas arrêter la circulation monétaire et l’endettement, qui est une création monétaire, aucune espérance d’une autre possibilité, à part celle d’une économie de don soutenu par Paul Aries.

Il n’y a aucune possibilité d’innover dans ce domaine, qui demande du savoir plus que de manifestations, qui se déroulent chaque fois que les salariés se font rattraper par le cout de leur propre demande d’augmentation. Et surtout, il ne faut pas de débat sur le sujet. Quand l’on élève de bons dindons, il faut bien les garder. C’est le rôle de tous ces faiseurs d’opinions sur les médias, dont les Arlette Chabot, les Ruth Elkrief, qui font l’objet de ma critique. 90 % des médias français sont détenus par quelques milliardaires. Il ne faut tout de même pas imaginer qu’ils vont se suicider en nous proposant des opinions qui les mettraient au chômage. La peur qu’ils ont eue avec la possibilité de la prise du pouvoir par le programme commun en 1974 leur a servi de leçon. Par eux, Mitterrand n’a pu tenir que deux ans d’économie socialisante, et l’échec des nationalisations est dû pour une bonne part à leur développement médiatique repris par la droite. Aujourd’hui, ils ne craignent plus personne surtout pas la RN et le fascisme. Le seul qui peut encore mobiliser ce qui reste de socialiste, c’est Mélenchon bien ou mal. Mais comme tous les partis, il est obligé d’avoir une représentation dans le Parlement pour avoir une voix et des fonds, car il n’aura pas de milliardaires pour le sponsoriser.

Pourtant, en fustigeant les milliardaires, il accrédite l'idée que nous serions plus riches si eux ne l'étaient pas. C'est une erreur (trop long à expliquer). Il concourt alors à cette satisfaction, qu’ont les plus pauvres, d’avoir des soutiens pour lesquels ils ne voteront pas, nous le savons. Aujourd’hui, ils sont RN en majorité. En 2012, les plus démunis se sont abstenus ou ont voté pour François Hollande. Depuis, les lignes ont bougé en faveur de Marine Le Pen, perçue comme le « dernier recours ».

Le retour de l’ignorance au 21 siècles où il n’y a jamais eu autant de savoir disponible pour comprendre la complexité du monde est atterrant. Il faudrait presque en revenir au 19 siècle où Fernand Pelloutier ouvrait dans les bourses du travail des bibliothèques pour instruire les ouvriers que l’on n’appelait pas encore salariés. On y trouvait à lire des ouvrages destinés à permettre aux travailleurs de mieux comprendre leur situation par les lectures, Adam Smith, Proudhom, Marx, Kropotkine, Zola, même la Bible… Pelloutier y organisait également des cours du soir, c'était en 1895. Interrogez un salarié et demandez-lui qui est Adam Sthim. Celui dont nous savons qu’il a été le fil rouge de l’économie capitaliste et dont l’écologie démontre aujourd’hui que son axiome, et tout faux.

Ainsi, être l’ami des Arabes devient un crime contre la bien-pensance fascisante qui cultive l’amalgame et fait de l’identité nationale un débat culturel. Être fier de son pays n’est pas du nationalisme. Je n’entends pas beaucoup d’Occidentaux dire que les émirats devraient investir dans leur pays confessionnellement ami pour les aider dans leurs difficultés économiques, ils préfèrent investir en Occident, comme de bons capitalistes que leur confession dénonce. Nous préferons suivre la série télévisée, les soubresauts régionaux du Moyen-Orient, et enclencher l'amalgame sur le sentiment antiarabe de ceux qui viendraient nous imposer leur langue et leur culture.

Pourtant qui aujourd’hui ose dire à nouveau que la multiplicité des langues et des dialectes est un frein à la communication des êtres entre eux et un facteur de violence.

Nous traînons ce boulet comme symbole d’une identification culturelle et nationale. Alors qu’il n’est plus aujourd’hui, où tout circule de par le monde, que l’expression du refus de s‘ouvrir aux autres par l’apprentissage d’une langue commune universelle.

Le refuge de ceux qui ont peur par ignorance de ce qui se trouve au-delà de leur horizon de compréhension, et qui l’exprime en justifiant de la nécessité de recouvrer leur racine.

Ou en réduisant au plus petit espace leur communauté linguistique dans celle du passé. Ceci porte un nom, cela s’appelle une régression. La nécessité pour l’individu de se reconnaître dans son semblable, sa famille, son groupe, son genre ne devrait être que des étapes, des sous-ensembles rassurants, pour aller en toute confiance vers l’espèce, vers l’humanisme. De structurer son psychisme dans un espace limité et tranquillisant, pour pouvoir s’ouvrir aux autres, au monde.

Les cas des enfants sauvages sont indicatifs de l’importance de la culture, ce qui demande beaucoup de tolérance et de connaissance pour en parler, car elle ne dépend que de nos environnements.

C’est ainsi qu’il est ressorti de l’étude des enfants sauvages élevés, par des animaux retrouvés dans la nature, l’enfant loup, en inde et l’enfant gazelle dans le désert de Transjordanie.

Que ce qui différencie l’homme de l’animal entre autres, c’est qu’il naît prématurément.

Ce fut la conclusion du psychiatre Sivadon, qui suivait la réadaptation de ces deux filles. Elles vivaient et se comportaient comme des loups. L’étude faite sur les deux filles, loup, trouvé par le pasteur Singh en Inde (1920/1929).

Au point d'en conclure que la personnalité de l’être humain s’élabore essentiellement dans les matrices culturelles après sa naissance, et qu’elles sont aussi importantes pour son développement que la matrice maternelle. C'est pour cela que je dis souvent, élevé par un canard, je ferais un coin-coin, en bougeant du cul.

Pourtant le plus important est d'en déduire, et de conclure, que nous sommes capables de nous adapter à toute organisation socio-économique autre, que celle patriarcale capitaliste que nous vivons et qui c'est imposé au monde. Dans l’histoire géologique de l’évolution humaine, elle n'est que la prémisse d'une évolution géologique de quelques 9000 ans d'Hommes, qui ont affronté la rareté au néolithique, et en ont développé des conditions, en rapport avec leurs comportements instinctifs, et qui n'ont pas encore atteint le stade social Adulturant de l'évolution d'une société civilisée surpassant ses comportements de nature, qu'ils camouflent sous des paradigmes et se croient civilisés.