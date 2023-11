Et maintenant, crue exceptionnelle de l’Arve

Que d’eau, que d’eau ! Cette fois c’est l’est de la France et la Suisse, romande en particulier, qui sont touchés par de fortes pluies. À Genève le débit de l’Arve a atteint 956 m3 par seconde ce 15 novembre à 05:50. 5 ponts sur 8 sont fermés en direction de Carouge, au sud-est.

Crues

L’Arve est une rivière bien alimentée. La lame d’eau est très élevée pour la France : 1419 mm annuels. En comparaison la pluviométrie à Genève est d’environ 800 mm par année.

Les pluies, revenues depuis la mi-octobre, ont généreusement arrosé les sols. Mais l’eau est lente à descendre. À cela s’ajoute la fonte des récentes neiges. Résultat : certains sols sont saturés. Les pluies, qui tombent en abondance sur les montagnes de Haute-Savoie, glissent, ruissellent et gonflent les cours d’eau.

La région de Genève n’est pas à l’abri des événements naturels extrêmes. Emmanuel Garnier en a écrit un livre : « Genève face à la catastrophe, 1350-1950. » Et cet événement n’est pas climatique comme le dit le préfet du département mais météorologique.

Pour le XXe siècle on relève de grandes crues : 1904, 1914, 1918, 1968. Précédemment on peut mentionner la crue de 1888 (image 1), de 1852 ou de 1866. Celle de 1733 (image 2, Bibliothèque de Genève) a emporté des maisons et un pont. L’édition du 5 janvier 2017 de 24Heures citait aussi d’autres dates.

Refoulement

« La vie des Genevois est aussi rythmée depuis des siècles par les inondations et les crues, en particulier celles de l’Arve, qui font de gros dégâts et atteignent fréquemment l’actuelle place Neuve. Du XVIe au XVIIIe siècle, le pont la franchissant est détruit à au moins quatre reprises. Par ailleurs, la force de ses crues entraîne parfois un reflux des eaux du Rhône, qui fait tourner les moulins à l’envers ! C'est ce qui se produit notamment fin novembre 1570, pendant vingt-quatre heures. »

La crue record de l’Arve date de 1885 avec 1136 m3 par seconde.

Un autre auteur, Paul Mougin, a publié en 2001 une étude sur « Les torrents de Savoie ». Il y tient une liste des crues de l’Arve.

En 1401 par exemple, « Bonneville fut presque entièrement détruite par une inondation extraordinaire de l’Arve et réduite à quelques maisons ».

En 1673 : « Inondation de la Vallée. L’Arve était si grosse que ses eaux refoulant celles du Rhône firent tourner en sens inverse les roues du Moulin de Genève. »

Plus largement, en 1868 presque toute la Suisse était sous l’eau.

Continuum

« Il y a 150 ans, toutes les préconditions étaient remplies : un mois de septembre pluvieux avait gorgé les sols d’eau, épuisant leur capacité à en stocker davantage, et fait monter le niveau des lacs et des rivières. Les crues, dues aux grandes quantités d’humidité transportées de la Méditerranée vers les Alpes entre fin septembre et début octobre, étaient dès lors inévitables. »

Résultat :

« … puis viennent les pluies du début octobre : l’automne 1868 est l’un des plus humides et des plus catastrophiques de l’histoire suisse. Le Lac Majeur atteint la cote de 199,98 mètres, la plus haute jamais mesurée, à sept mètres au-dessus de son niveau moyen actuel… »

Pour les crues de l’Arve il y a des sortes de séries. 1673, 1680, 1685 : voilà des crues bien rapprochées. En réalité la liste établie par Paul Mougin fait penser à un continuum de crues et d’inondations.

En 1680 par exemple : « L’abondante pluye qui tombat le samedy et le dimanche 27 et 28 décembre, accompagnée d’un vent chaud qui fit fondre la neige sur les montagnes fournyrent une si grande quantité d’eau qui descendait de toutes parts avec impétuosité qu’ils firent enfler la rivière d’Arve subitement et tout à coup, que personne ne l’a vue enfler de la façon en sy peu de temps ».

Redoutable

Je mentionne encore celle de 1852 :

« Du 3 au 20 Août, énorme, furieuse, grossie par des pluies et par la fusion intense des glaciers du Mont-Blanc sous l’influence de vents brûlants, l’Arve déborde 5 fois ! Neuves ou vieilles, les digues sont submergées ou renversées. (…) De Cluses à Arenthon la plaine n’est qu’un lac où l’on ne circule que sur des barques.

Toutes les cultures y sont perdues. A Magland, il y a 2 pieds d’eau dans le village. Les habitants du hameau des Buttes sous Cluses, où il y avait 1 m, ceux du Faubourg des Places à Bonneville où les flots atteignent la hauteur de 2 m par endroits, doivent fuir leurs maisons : 200 personnes se trouvent ainsi chassées de leurs demeures. »

L’Arve n’est pas une rivière tranquille. Elle commence en torrent de montagne avant de s’assagir un peu. Mais elle reste féroce. Rien d’étonnant donc à la crue actuelle.

Crue à l’est, crues au nord, crue à l’ouest : cela fait beaucoup de crues en même temps, non ? Oui. Cela arrive. Et les régions aujourd’hui inondées, les rivières aujourd’hui en crue, l’ont toujours été.

Et à propos de la sécheresse, le point au 14 novembre.