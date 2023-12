Et si au-dessus d’un certain revenu fiscal de référence, la consultation du médecin traitant, généraliste, passait à 40 euros ?

Les médecins généralistes, nos médecins traitants ont obtenu 1,5€ d'augmentation ! Pourquoi ne pas augmenter la consultation pour les contribuables qui ont un revenu fiscal de référence égal ou supérieur à 42000€ ? Dès que l’on étudie par exemple des travaux de rénovation énergétique des murs extérieurs, on vous demande votre revenu fiscal de référence Et si vous le dépassez, vous n’avez droit à rien ou pratiquement rien. Les assujettis auraient donc 13,5 € à leur charge non remboursée

D'après https://fr.statista.com/, 1/4 des patients vont 4 fois par an chez le médecin traitant, 55% une à deux fois par an. Ceux qui seraient assujettis à la consultation à 40€ auraient donc une charge supplémentaire de 13,5€ soit 54 € de plus par an !

Sachant que les cadres d'après une étude de https://www.observationsociete.fr/ dépensent 380€ de plus par an, en moyenne, que les ouvriers. Une petite moitié de ces dépenses supplémentaires viennent des médicaments non remboursés, l’autre de la consultation de médecins, ou de dentistes.

Attention à ce que cette solution n’aggrave par la désertification médicale.

Problème, on sait que l'on trouve plus de généralistes dans les villes que dans les zones rurales. Et dans les villes des secteurs, des arrondissements sont plus ou moins pourvus.

En 2021 on comptait 228 000 généralistes, soit une densité moyenne de 339 pour 100000 habitants. La plus forte est dans les Hautes-Alpes : 266 et plus faible dans l’Eure, 100 pour 100 000 et à Mayotte, il est de 49 pour 100 000 !!!! A Mayotte, ils manquent de médecins et ils n’ont pas d’eau (l’Etat en a amené par bateaux), le paradis ! Et dire que des habitants des Comores cherchent à émigrer à Mayotte.

A Paris, dans le 16e il y a 239 médecins 100 000 habitants contre 121 dans le18éme.

Pour pallier à la désertification rurale un article de la Gazette des Communes du 2 novembre 2023 explique que des généralistes volontaires (association médecins solidaires) consultent à tour de rôle chaque semaine dans un village.

Avec une consultation à 40€, les médecins seraient encore plus tentés de s’installer dans les zones où un maximum de patients paieraient 40€. Pour éviter cet effet pervers, sur toute consultation à quarante euros la SS prélèverait 2 euros pour les reverser aux généralistes qui travaillent dans des zones où le niveau référence fiscal est inférieur.



Préservons un système qui permet à tous (en principe) de se faire soigner.

N'oublions pas que nous demandons à notre médecin traitant de TOUT savoir, si nous le consultons depuis années, nous avons la plus grande confiance en lui. Faisons-en sorte qu’il n’y ait pas que les spécialistes qui aient une bonne rémunération.

Sources : Centre d’observation de la Société, statista.com, theragora.fr, la Sécurité sociale.

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/ (la durée des séances des médecins généralistes) étude de 2006 très complète.