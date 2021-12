Être ouvert ou fermé : l’étrange exemple de Laure Adler

Il sont binaires, ces Gaulois ! C’est blanc ou noir. Dans les clivages idéologiques j’ai quelques fois entendu celui-ci : il y a les gens ouverts et les gens fermés. Ouvert, ce serait bien, positif, respirant, alors que fermé serait mal, négatif et étouffant.

Pas interdit d’interdire

C’est une autre version de la réduction des sociétés à une vision binaire. Elle se calque en partie sur l’opposition gauche-droite. La gauche s’auto-proclame ouverte. On n’est jamais aussi ben servi que par soi-même.

La droite serait fermée, repliée, caverneuse. Et, partant : égoïste, peu humaniste, méfiante.

Ce simplisme n’est pas de mise. D’abord, être ouvert aux gens, au monde, ne doit pas exclure de prendre soin de soi ni de poser des limites. C’est même une priorité et une chose naturelle.

Il n’y a pas de OU/OU ici. Ouvert ne s’oppose pas forcément à fermé, et fermé n’empêche pas l’ouverture. Cela dépend des moments et des objets. Par exemple on peut être ouvert mais fermer sa maison, sa voiture, et ne pas donner ses codes bancaires à un inconnu sous prétexte que faire confiance a priori est bien.

Une certaine gauche sentimentale voudrait que tout le monde aime tout le monde. La bienveillance est nommée de plus en plus souvent dans les chaîne télé à tendance moralisatrice, comme France Télévision. En même temps le président socialiste du Conseil départemental Stéphane Troussel veut interdire le meeting d’Éric Zemmour dans « son » département. Un modèle d’ouverture du camp du bien. Ou un relent de fascisme rampant.

Couleur de peau

Dans cette nouvelle religion bisounours Nagui est un diacre très doué pour balancer des injonctions vers le bien. Ses émissions devraient être des divertissements et la bonne morale des gens n’est pas utile à exhiber. Un peu de réserve serait plus inclusif. Au lieu de cela elles deviennent parfois des prêches.

Et je ne parle pas de Laure Adler, au cerveau lent, lent… Incapable de s’ouvrir à l’autre. Prête à juger sur des préjugés. Mais peut-être que les préjugés de gauche ne sont pas des préjugés en novlangue.

Elle a causé un petit incident avec le mécréant journaliste et écrivain Franz-Olivier Gisbert, FOG. Il vient de publier un livre sur De Gaulle. Une phrase de son livre parle de Marseille. En traversant la ville il constate et regrette de ne pas entendre parler le français.

Cette seule phrase (sans plus de commentaires) de son livre a fait bondir Laure Adler, qui reproche à FOG d’être blanc et fier de l’être. La courte vidéo ci-dessous témoigne de l’incident, et de ce qu’il comporte comme mauvais signal de la classe politique et médiatique française. S’étonner qu’on ne parle pas plus le français en France serait raciste. Mais Adler peut apostropher négativement une personne sur sa couleur de peau et personne ne descend dans la rue. Étrange.

Seuil de tolérance

Le racisme anti-blanc est décomplexé et la grande molle aux cheveux filasse ne s’en prive pas, ici et ailleurs aussi. Cette femme est simplement bête mais personne n’ose le lui dire.

Elle pratique le rejet des paroles contraires aux siennes, des visions du monde qu’elle n’a pas validées. Elle est renfermée sur elle-même, comme ses co-religionnaires de gauche qui pourtant prétendent à une ouverture humaniste.

On dit que Zemmour et Ciotti sont brutaux dans leurs propositions. Brutal, la belle affaire. Je parlerais plutôt d’une droite retrouvée et robuste. Elle, elle est brutale dans sa réaction raciste. Il faut dire que la gauche et le parti Socialiste ont contribué à faire le lit du nouveau nationalisme (culturel, et non militaire) :

« Les cultures de l’immigration sont des cultures d’apport qui enrichissent en le modifiant notre propre patrimoine », estimait le Parti dans un texte en vue de la convention national de 1988. »

Mitterrand lui-même change son logiciel pro-immigrants :

« Quelques jours plus tard, François Mitterrand lui-même lâche qu’un « seuil de tolérance a été franchi dans les années 1970 » en matière d’immigration, après avoir renoncé à faire voter le droit de vote des étrangers. »

Clientèle électorale

Soyons clairs : les accusations de racisme et autres noms d’oiseaux, outre le fait d’être totalement inappropriés, cachent un beau jeu de dupe et un quarteron d’hypocrites de première. Par ailleurs, je me répète : la Nation est le seul échelon actuel qui préserve un peu de pouvoir aux citoyens sur leur environnement. Et elle n’a pas besoin d’être haineuse, guerrière ou raciste. On peut être « national » et intelligemment ouvert au autres.

Les migrants sont la jauge de l’ouverture/fermeture. En théorie, plus tu en acceptes plus tu es ouvert, donc bien, une bonne personne quoi. Peu importe les problèmes que cela peut engendrer. Et quand tu veux en limiter le nombre tu deviens le mauvais, le fermé.

Alors que de toutes façons, sur le fond, tout le monde fera pareil : limiter tôt ou tard. Seul le nombre varie. Personne n’est prêt à accueillir les 1.2 millards d’africains en France.

Bon, les migrants servent de prétexte pour se profiler moralement et préparer une nouvelle clientèle électorale. Si les immigrationnistes étaient vraiment humanistes, ils feraient ce que disait un leader politique dans les années 1980.

Réappropriation politique

Le leader communiste disait « vouloir stopper l'immigration officielle et clandestine" et "répartir équitablement les travailleurs immigrés entre toutes les communes ouvrières. »

Ce n’était pas Le Pen, Pas Zemmour, pas Barnier ou autres : c’était Georges Marchais, secrétaire général du Parti Communiste Français.

Limiter l’immigration n’est ni raciste ni fasciste. Mais on préfère peut-être voir des migrants noyés, ça relance la machine à décerveler (les émotions). L’étouffement, l’oppression, sont passés à gauche. (Image 6, © préfecture maritime manche)

Après 40 ans de déni et d’oppression morale d’une gauche plus nauséabonde qu’il n’y paraît malgré son déguisement d’agneau, le débat s’ouvre et la parole politique se libère. Enfin la vraie droite retrouve sa liberté de penser et de dire, elle qui fait depuis trop longtemps une politique timorée de centre-gauche et peine à s’assumer.

Et elle se réapproprie le droit du choix, la liberté d’être parfois ouvert, sur certains sujet, et parfois fermé sur d’autres.

N’être toujours que ouvert conduit à sa propre dissolution, être toujours fermé conduit à l’asphyxie intellectuelle. La justesse n’est ni dans la rigidité d’un principe discutable ni la soumission à une idéologie, elle est dans l’appréciation adaptée de chaque situation. Enfin, c’est mon point de vue.