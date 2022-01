Être woke [3/3]

VOCABULAIRE

– « Master », « slave », « blacklist »... Faut-il repenser le langage informatique jugé raciste ?

Le mouvement antiraciste aux Etats-Unis accélère le remplacement, dans le langage informatique, de certains termes jugés oppressants. « Master » [maître] devient « main » (principal), une expression jugée moins oppressante pour les personnes de couleur. [lexpress]

– Plus de “master bedroom” [en français « chambre parentale »] : les annonces immobilières du Minnesota visent l’inclusivité. Dans le même esprit, il faut proscrire masterpiece (chef-d’œuvre)

– La députée noire Sheila Jackson Lee a qualifié de raciste la désignation des ouragans et s’est demandée pourquoi le National Hurricane Center n’avait pas de noms noirs pour les ouragans.

– Uncle Ben’s a promis de changer son logo montrant un homme noir souriant.

– « L’Université est née d’un monde typiquement masculin. De nombreux termes de notre lexique ont un caractère binaire fort, centré sur les hommes. Des termes tels que “hommes de première année” [freshmen] sont résolument spécifiques aux hommes... Des mots tels que “junior” et “senior” sont tirés des conventions occidentales des masculins père-fils, et une grande partie de notre documentation écrite utilise les pronoms il/elle... Il faut remplacer les mots freshman/sophomore/junior/senior par 1re année, 2e année, 3e année, etc. » [senate.psu.edu]

– Ne pas utiliser le mot “caucasien”, car il vient d’une théorie enracinée dans les notions de supériorité raciale blanche. [latimes]

– Les pronoms font l’objet de nombreuses études universitaires (une recherche de “gender pronouns”donne 455 000 résultats) ; tout le monde connaît les pronoms anglais “cis” She, Her, Herset Herself, ainsi que leurs équivalents masculins et pluriels, mais il faut désormais y ajouter des termes satisfaisant queers et trans-genres, comme E/Ey, Em, Eir, Eirs, Eirself, Per, Per, Pers, Pers, Perself, Sie, Sir, Hir, Hirs, Hirself, Ve, Ver, Vis, Vers, Verself, et Zie, Zim, Zir, Zirs et Zirself.

On trouve de nombreux sites de conseil et d’entraînement, comme celui de l’université de Rivers Falls (Wisconsin)

– En France, le dictionnaire Le Robert comprend désormais “iel”défini comme « Pronom personnel sujet de la troisième personne du singulier et du pluriel, employé pour évoquer une personne quel que soit son genre. » [lerobert]

– L’un·e des princip·ales·aux utilisat·eur·rice·s de ce pronom est Rachele Borghi,brillant·e savant·e recruté·e comme enseignant·e-chercheu·r·se en géographie culturelle et sociale à la Sorbonne. Cette queer italienne, qui se définit comme« porno-activiste militante » a publié De l’espace genré à l’espace “queerisé” [eso.cnrs]

Dans sa Lettre ouverte à la Sorbonne, on trouve ce passage : « iels nous disent qu’iels vivent une situation de grande détresse, que beaucoup d’entre elleux ont décroché, même celleux qui ont toujours eu un parcours scolaire impeccable. » [racheleborghi]

Elle invite son auditoire à « porter attention à l’anus comme laboratoire de pratiques démocratiques » tout en se déshabillant progressivement pour finir nue à la fin de son cours.

Elle est brillamment défendue par la Commission de Géographie Féministe du Comité National Français de Géographie.

– Le site divergenres fournit un guide très utile, avec des exemples comme :

Iel a eu la visite de saon cousaine

Lia professeur·e là-bas est lia mien·ne.

toustes celleux qui sont intéressé·e·s à rencontrer cellui

– Autre belle recrue qui fait honneur à nos universités : Sam Bourcier (d’abord connu sous son nom de naissance Marie-Hélène Bourcier) sociologue, maître de conférences à l’université Lille-III et à l’EHESS, et militant queer responsable d’un master “genre et interculturalités”. Ancienne membre des “Maudites femelles ”, iel se définit comme “butch” (lesbienne adoptant les codes vestimentaires et comportementaux masculins). Iel organise également des ateliers “drag kings” pour apprendre aux femmes à se « transformer en hommes. »

– Helena Dalli, commissaire européenne à l’égalité, a lancé fin octobre un guide interne pour la communication inclusive. Il ne faut pas dire « vacances de Noël » mais « période des vacances » et il faut préférer Malika à Marie. [ilgiornale]

Aux USA, il y a longtemps que nos amis juifs vivent douloureusement ces fêtes de Noël, ce qui a provoqué leurs réactions dans le film Bad Santa [Méchant Père Noël], où les frères Coen – ex-présidents du jury au festival de Cannes – ont eux-mêmes remplacé la réplique “Thank God” (“Dieu merci”) par “Thank the fuck Christ”. [tabletmag]

– Une école de l’Ontario a mis au bûcher « Tintin en Amérique, pour ses représentations des Peaux-Rouges, La Conquête de l’Ouest de Lucky Luke pour le seul mot “conquête”, Astérix et les Indiens pour une jeune Indienne jugée trop aguicheuse..., au seul motif qu’ils véhiculaient des stéréotypes négatifs sur les habitants des Premières Nations du Canada. » [lemonde]

AUTRES

– L’affirmative action fonctionne puisque une enquête a révélé que 34% des Américains blancs qui ont postulé à l’université ont faussement affirmé dans leurs candidatures qu’ils appartenaient à une minorité raciale, soit pour améliorer leurs chances d’être accepté (81%), soit pour bénéficier d’une aide financière axée sur les minorités. [intelligent.com]

– Certains blancs racistes, s’appuyant sur les statistiques du DoJ, prétendent que les Noirs sont 7 fois plus criminels que les Blancs, et qu’ils sont plus nombreux à tuer d’autres Noirs. Or, non seulement personne ne peut croire sans douter les statistiques d’une administration blanche, mais il existe une preuve imparable du contraire : dans toutes les séries télévisées policières (Columbo, Mentalist, etc.), le criminel est toujours blanc. Hollywood ne saurait mentir à ce point !

– De très nombreuses villes US avaient annoncé vouloir réduire le budget de leur police.

Malheureusement, un certain nombre d’élus sont revenus sur leur promesse.

« Plus tôt, cette année, la maire démocrate [noire de Washington Muriel Bowser] proposait de réduire le budget de la police... Maintenant, Bowser et de nombreux autres dirigeants démocrates de la ville se démènent pour augmenter les budgets de la police et embaucher plus d’officiers au milieu de la vague de criminalité la plus meurtrière des deux décennies.

À New York, Atlanta et Seattle, les politiciens démocrates des villes ont abandonné ou réduit les efforts de réduction du budget de la police qu’ils vantaient. New York est passé d’un projet de réduction de près d’un milliard de dollars à une augmentation de 200 millions de dollars cette année. Oakland, en Californie, a augmenté son budget de police en juin de 38 millions de dollars après s’être fixé l’an dernier l’objectif de le réduire de 150 millions de dollars. Austin, bastion libéral du Texas, a adopté cette année son plus gros budget de police.

Un sondage Ipsos du mois dernier a révélé que 70% des américains soutiennent des budgets de police plus importants contre 22% qui veulent les réduire. » [Reuters]

– À Minneapolis, ville ou mr Floyd trouva la mort, « les électeurs ont rejeté mardi une proposition qui aurait dissous le service de police de la ville. » [newsweek]

– De nombreux journaux ont décidé de ne plus mettre les photos de suspects de crimes, pour ne pas stigmatiser les Afro-Américains. Certains font encore mieux : à la date d’écriture de cet article, le Kényen Chemirmir accusé d’avoir tué au moins 18 femmes, n’a eu droit qu’à 2 courts articles dans le Washington Post, le premier d’une centaine de lignes, le second de 15 lignes. Le New York Times, beaucoup plus juste, n’en a même pas parlé.

– Dans le même esprit, il faut souligner le professionalisme de France 2 qui, présentant brièvement le 27 novembre, les scènes de pillage dans les magasins de Californie, a flouté les images pour que l’on ne devine pas quels en étaient les auteurs, privant ainsi les fachos d’arguments racistes.

– Le nouveau James Bond 007 est une femme noire [Guardian]

– Le rôle de la très célèbre Anne Boleyn(1507–1536), deuxième épouse du roi anglais Henri VIII, est tenu par une actrice noire. [thesun]

– Parmi les « 100 personnes les plus influentes de 2021, » un seul Français : Omar Sy.[Time]

– Miss Irlande 2021 et Miss Angleterre 2021sont des femmes noires.

– Un groupe Black Lives Matter basé à Dallas a demandé aux blancs de signer un document :

« Je m’engage à ce que mes enfants ne postulent pas ou ne fréquentent pas une des 50 meilleures écoles des U.S.A. afin que la place dans cette école soit disponible pour les personnes de couleur afin de réparer les torts historiques », indique l’engagement. [washingtontimes]

– Appels pour une « néo-ségrégation. » En 1968, une réunion de nationalistes noirs à Detroit avait conduit à la formation de la République de Nouvelle Afrique [RNA] dans les États du sud : Louisiane, Mississippi, Alabama, Géorgie et Caroline du Sud. [Wiki]

Pour Babu Omowale, nouveau leader des Black Panthers : « Ce que nous voulons, c’est que les Noirs commencent à migrer vers ces États. Si 40 millions de Noirs migrent vers ces États, nous pourrons contrôler l’économie, l’éducation et la politique de ces États, et nous pourrons le faire sans avoir à tirer une seule balle. Et une fois que les Noirs emménageront, les blancs déménageront. » [unitedblacklibrary]

– Les résidents de longue date dans le centre de Brooklyn se battent pour y garder vivant l’héritage afro-américain. Les résidents, propriétaires fonciers et militants afro-américains de Bedford-Stuyvesant s’opposent à la croyance selon laquelle rien ne peut être fait pour arrêter la gentrification blanche du quartier. [ourtimepress]

– Le Buffalo Philharmonic propose une bourse de chef d’orchestre diversité à laquelle peuvent prétendre les citoyens américains qui s’identifient comme membres de groupes historiquement sous-représentés dans les orchestres américains, y compris, mais sans s’y limiter, les descendants d’Afro-américains, hispaniques, amérindiens, autochtones de l’Alaska, hawaïens ou insulaires du Pacifique.

– L’English Touring Opera se débarrasse de la moitié des musiciens de son orchestre dans une décision controversée, citant une “diversité accrue’ [classicfm]

– Pour favoriser la diversité, la queer et « plus-sized black woman » Jade Jones (à gauche), a été choisie pour interpréter Belle, dans la nouvelle version de La Belle et la Bête de Walt Disney. Ce choix très inclusif changera agréablement d’une traditionnelle “ivory-skinned” Belle-Emma Watson (à droite) récemment passée à la télévision française. [washington Post]

– Il semble que le modèle femme noire-obèse devienne à la mode si l'on en croit l’affiche de 20 mètres de haut placardée près de l’Opéta Garnier par Nike, où l’on peut admirer sa nouvelle égérie : Tina Nicole.

FRANCE

– Aux journées d’été EELV, un atelier intitulé « Liberté, égalité, adelphité » revendique une « pensée des luttes en intersectionnalité ». « L’adelphité » constitue pour sa part l’alternative non genrée à « fraternité » ou « sororité ».

Deux sessions de formation sont prévues en « mixité choisie », terme qui signifie en règle générale – même si ce n’est pas ici précisé – que les hommes « cisgenre » sont exclus. L’une s’intitule « Boot camp écoféministe : empouvoirement, les femmes aux responsabilités », l’autre : « Boot camp écoféministe : gérer son image publique – la communication au service des femmes écologistes ».

Une formation propose d’apprendre le « langage épicène », c’est-à-dire sans marque de genre pendant qu’un atelier vise à « déconstruire la colonisation patriarcale des imaginaires ». Une session forme au « relational organizing ou la mobilisation par les proches. » [marianne]

– Le programme EELV est écrit en inclusif ; exemple : « …tou·te·s les citoyen·nes et des professionnel·les de santé… »

– Il faut souligner le courage de DanièleObono (députée LFI) et de son amie Houria Bouteldja qui, au lieu de vivre confortablement dans leur pays d’origine, viennent combattre le racisme systémique des Français.

– Assa Traoré est honorée par une couverture de Time magazine, où elle est qualifiée de « gardienne de l’année » : faut-il une meilleure preuve de sa valeur ?

– Rokhaya Diallo, embauchée pour 2 ans à l’université de Georgetown (USA), écrit chaque mois pour le Washington Post, 2 références absolues.

– En France, le site konbini reproche judicieusement au réalisateur d’une série consacrée au roi Arthur entouré de chevaliers de la Table ronde : « C’est le point de vue d’un homme blanc, hétérosexuel et occidental. Ce qui se retranscrit dans son œuvre par une place démesurée accordée aux personnages masculins blancs. »

– “Y’a bon” disparaît de Banania [lexpress]

– L’Oréal a décidé en 2020 de « retirer les mots blanc/blanchissant et clair de tous ses produits destinés à uniformiser la peau ». [lexpress]

– « Omar Sy en Arsène Lupin. » [AlloCiné]

Les deux items suivants montrent l'importance décisive d'une catégorie d'acteurs peu connus, mais indispensables : les responsables des castings qui sélectionnent les candidats, et qui déterminent ainsi les prochains vainqueurs.

– En finale de la dernière saison de Top chef, le gagnant Mohamed Cheikh a affronté une jeune femme. Dans la même saison, le jeune chef noir Mory Sacko a vu son restaurant Mosuke distingué par une étoile Michelin cinq mois seulement après son ouverture, restaurant dans lequel François-Régis Gaudry, célèbre critique gastronomique vraisemblablement jaloux, affirme avoir mangé « un des pires plats de la rentrée ». Michelin a d’importants intérêts aux USA.

– Bilal Hassani, qui fait partie des « 30 LGBT+ qui bougent la France, » a représenté notre pays au Concours Eurovision 2019. Il a partagé la finale de Danse avec les Stars 2021 avec Tayc, chanteur d’origine camerounaise, preuve que le casting avait été bien réalisé.

– Le premier blanc de cette épreuve (arrivé troisième), au prénom peu évocateur de virilité, pourrait expliquer la mode des publicités présentant des couples mixtes homme noir-femme blanche, comme celle d’EDF à gauche – où même le couple en arrière-plan est mixte –, et celle de droite, commandée par l’État.

– Elisabeth Moreno, ministre de l’Egalité entre les femmes et les hommes, a déclaré qu’il est “envisageable” de voir un jour une candidate transgenre à l’élection de Miss France. [lepoint]

– Le Comité olympique français a montré le bon exemple en choisissant comme porte drapeaux aux derniers JO une jeune femme noire et le gymnaste Samir Aït Saïd.

– Le président Macron a décidé de mettre Joséphine Baker au Panthéon, espérant ainsi grappiller quelques voix aux présidentielles.

Malgré ces quelques timides mesures, le chemin est encore long pour rattrapper nos camarades américains. Mais nous pouvons espérer qu’un jour, beaucoup de familles pourront se réjouir, comme dans ce dessin de PascalGros.