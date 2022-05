Euthanasie, c’est parti !

Tentative de prophétie : la nomination de Brigitte Bourguignon au poste de ministre de la santé ne laisse guère de doute, l’euthanasie sera la grande « avancée sociétale » du mandat qui s’ouvre. Comme député, Brigitte Bourguignon, avait signé la proposition de loi présentée par Jean-Louis Touraine sur la normalisation de l’euthanasie et du suicide assisté.

Le lobby de la mort en blouse blanche jubile. Et en même temps, macronisme oblige, il met la pression via un tweet :

Mourir dans la Dignité

@ADMDFRANCE

Nous saluons la nomination de @BrigBourguignon au ministère de la #santé.

Elle était aux côtés de J-L Touraine pour signer la PPL portant sur la #FindeVie dans la dignité et avait signé une tribune en 2018 pour faire avancer la loi.

Maintenant place aux actes ! Du courage !

4:59 PM · 20 mai 2022

C’est logique : Emmanuel Macron devrait ne plus pouvoir se représenter et peut donc se passer des électeurs qu’il a tant choyés et flattés pour se faire réélire. En permettant de les euthanasier, certains coûts de santé engendrés pour ces citoyens non-productifs seront économisés. C’est cynique ? Pensez au scandale du Rivotril et à son impact sur la mortalité. Les environ 24 000 décès évalués par l’excellent Pierre Lécot sont sans doute un galop d’essai, un test de grande ampleur de la capacité de la société à tolérer une telle dérive. Ils sont relativement passés sous le radar, la propagande assourdissante sur la crise du Covid a bien noyé l’information. La fenêtre d’Overton s’ouvre, les progressistes en profitent avec leur agenda utilitariste qui réduit l’homme à ses fonctions de production et de consommation. Double effet Kiss (of the death) Cool, les budgets d’investissements et de fonctionnement pour des soins palliatifs suffisants et efficaces seront revus à la baisse : il suffit de faire partir le patient plus tôt. En plus comme il y a moins de soignants puisqu’un bon nombre de dissidents ont été virés … Bref, la grande casse continue !

Bien sûr, les consultations biaisées et les distorsions du langage et les astuces marketing seront mises à contribution pour « vendre » au pays cette nouvelle transgression du « Tu ne tueras point ». Le mantra de la "dignité" sera usé jusqu’à la corde. Ils sont forts en marketing, chez Macron. Ils doivent être aidés par McKinsey, sans doute. Mais rassurez-vous, si la forme sera respectée avec moultes palabres, à la fin, une synthèse univoque sera le narratif imposé. La jurisprudence Laignel fonctionne encore correctement.

Depuis 1975, nous avons l’habitude de ce respect feint pour l’opinion, de cette posture de ne pas vouloir choquer, et in fine de cette brutalité imposée avec toujours le même mensonge totalitaire : c’est pour le plus grand bien de tous.

La confiance des patients envers leurs soignants en pâtira. Puisque vous ignorez si le contenu de la seringue est létal ou bénéfique, le doute et la méfiance s’installeront.

Sans doute, des catholiques (entre autres) se lèveront et iront dans la rue pour s’y opposer. Seront-ils en nombre suffisant pour au moins déranger le pouvoir ? Ce n’est pas certain, échaudés par les maigres résultats et le mépris exprimé lors du mariage entre personnes du même sexe et lors de la révision de la loi de bioéthique ouvrant la PMA sans père, entre autre catastrophe anthropologique. J’en serai, toutefois.

Faut-il rêver d’un prélat providentiel, d’un nouveau Clemens August von Galen désireux de tenir tête à un pouvoir capable du pire en matière d’irrespect de la dignité de l’homme et de sa vie ? Je reste par principe hostile à ce genre de Deus ex machina. Les clercs n’ont pas a priori à s’immiscer en politique, mais quand certains seuils d’abominations et d’abjections sont franchis, il devient un devoir pour tous d’agir. Et par conséquent, c’est une affaire de discernement et de courage. Nous verrons.

Illustration : chute d'écran © Twitter @ADMDFRANCE

https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/le-scandale-du-rivotril-241435

« De ce fait, il a juridiquement tort, car il est politiquement minoritaire »

L’emploi de ce prestigieux exemple est un point Godwin parfaitement assumé.