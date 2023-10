Évolution géopolitique du conflit en cours au Moyen-Orient : résumé des dernières 24 heures

La Russie accuse les États-Unis de favoriser l'« escalade » en renforçant les forces au Moyen-Orient, le Pentagone accuse l’Iran

Les Nations unies ont révisé leur sinistre bilan des bombardements israéliens sur Gaza, déclarant qu’il dépassait les 5 000 morts depuis lundi. Il s’élève désormais à 5 087.

Par ailleurs, plus de 90 Palestiniens ont été tués dans l’escalade de la violence en Cisjordanie, au cours de laquelle Israël a lancé une rare attaque aérienne sur Jénine.

Le Hamas et le Jihad islamique palestinien (PIJ) détiennent toujours au moins 222 prisonniers israéliens et étrangers – un chiffre qui a de nouveau été revu à la hausse.

Les ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne se sont entre-temps réunis à Bruxelles pour une réunion d’urgence afin d’aborder la question controversée d’un cessez-le-feu, que le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a appelé à soutenir.

🚨 JUST IN : European Union Urges Humanitarian Ceasefire and Aid Access for Gaza



Josep Borrell, the High Representative of the European Union for Foreign Affairs and Security Policy, has expressed his support for the United Nations' appeal for a humanitarian ceasefire to provide… pic.twitter.com/rcAvFezO8v — Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 23, 2023

Traduction :

L’Union européenne demande instamment un cessez-le-feu humanitaire et un accès à l’aide pour Gaza Josep Borrell, haut représentant de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, a exprimé son soutien à l’appel lancé par les Nations unies en faveur d’un cessez-le-feu humanitaire afin de fournir l’aide dont la population de Gaza a tant besoin. Il a souligné l’urgence d’acheminer du carburant et des fournitures essentielles aux hôpitaux et a insisté sur l’importance de poursuivre une résolution politique, en mettant l’accent sur la distribution immédiate de l’aide. M. Borrell a insisté sur la nécessité impérieuse de mettre fin aux bombardements des civils palestiniens et de veiller à ce que l’aide humanitaire puisse parvenir dans la bande de Gaza. Il a fermement condamné le déplacement d’une grande partie de la population de Gaza, le jugeant tout à fait inacceptable. Il a réaffirmé que la solution des deux États reste une option viable et que les efforts collectifs doivent être orientés vers sa réalisation. Il est également impératif que l’UE empêche le conflit entre Israël et le Hamas de s’étendre aux pays voisins, y compris le Liban. Source : Al Arabiya, Al Jazeera

En réponse, le chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell, a déclaré :

« Personnellement, je pense qu’une pause humanitaire est nécessaire pour permettre à l’aide humanitaire d’arriver et d’être distribuée, étant donné que la moitié de la population de Gaza a quitté ses maisons. »

« Le Conseil européen soutient l’appel du Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, en faveur d’une pause humanitaire afin de permettre un accès humanitaire sûr et d’acheminer l’aide à ceux qui en ont besoin », peut-on lire dans un projet de déclaration du sommet. – Reuters

Mais Washington, le plus fervent soutien d’Israël, ne devrait pas soutenir un cessez-le-feu – malgré les informations selon lesquelles le président Biden a demandé à l’armée israélienne de retarder l’invasion terrestre imminente attendue, afin de gagner du temps pour négocier la libération d’autres otages.

Dans les journaux télévisés du dimanche, le secrétaire d’État Antony Blinken l’a clairement indiqué. Margaret Brennan, présentatrice de l‘ émission « Face the Nation » sur CBS News, lui a demandé :

« L’UNICEF affirme que 1 524 enfants ont été tués dans la bande de Gaza au cours de ces bombardements. Pourquoi les États-Unis n’appellent-ils pas à un cessez-le-feu au moins temporaire ? » – Transcription des déclarations d’A. Blinken- CBS News

M. Blinken a ensuite affirmé que la mort d’enfants de part et d’autre l’avait touché « en plein cœur », mais il s’est abstenu de critiquer la campagne de bombardements aveugles et incessants d’Israël.

Au lieu de cela, il l’a défendue :

« Israël doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour s’assurer que cela ne se reproduise pas », a déclaré M. Blinken en référence à l’attaque transfrontalière du Hamas du 7 octobre. « Geler les choses là où elles sont aujourd’hui permettrait au Hamas de rester là où il est et de répéter ce qu’il a fait à l’avenir. Aucun pays ne pourrait l’accepter. »

🚨 JUST IN : European Union Urges Humanitarian Ceasefire and Aid Access for Gaza



Josep Borrell, the High Representative of the European Union for Foreign Affairs and Security Policy, has expressed his support for the United Nations' appeal for a humanitarian ceasefire to provide… pic.twitter.com/rcAvFezO8v — Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 23, 2023

Traduction :

Antony Blinken : Je dis à l’Iran de ne pas ouvrir un nouveau front dans le conflit en cours dans la région. Washington ne veut pas d’une confrontation avec l’Iran.

Il a ensuite cité des informations non vérifiées selon lesquelles le Hamas a activement empêché les Palestiniens qui sont également citoyens américains de quitter la bande de Gaza.

« Des gens sont venus à Rafah, le point de passage avec l’Égypte. Et jusqu’à présent, au moins, le Hamas les a empêchés de partir, montrant une fois de plus son mépris total pour les civils, quels qu’ils soient, qui sont – qui sont bloqués à Gaza », a déclaré M. Blinken. « La balle est donc dans le camp du Hamas, qui doit laisser sortir de Gaza les personnes qui veulent partir, les civils de pays tiers, y compris les Américains. »

Jusqu’à 600 Américains seraient bloqués à Gaza. Un Palestinien-Américain a déclaré à la chaîne NBC que « l’Amérique ne nous aide pas, Biden ne nous aide pas, l’ambassade ne nous aide pas ».

🚨 JUST IN : European Union Urges Humanitarian Ceasefire and Aid Access for Gaza



Josep Borrell, the High Representative of the European Union for Foreign Affairs and Security Policy, has expressed his support for the United Nations' appeal for a humanitarian ceasefire to provide… pic.twitter.com/rcAvFezO8v — Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 23, 2023

Traduction :

Le journaliste israélien Edy Cohen a posté cette vidéo avec la légende suivante : « Son nom était Gaza Next Beirut ».

Les États-Unis continuent de renforcer leur présence militaire dans les eaux du Moyen-Orient, se préparant à toute éventualité, même si l’on dit qu’ils font pression pour faire avancer les négociations et retarder une attaque israélienne totale :

« Il est apparu de plus en plus clairement lundi que les États-Unis souhaitaient qu’Israël permette non seulement à l’aide humanitaire d’entrer davantage dans la bande de Gaza, mais aussi que le pays laisse se poursuivre les négociations en cours sur la libération des otages détenus par le Hamas, avant de lancer une invasion terrestre du territoire palestinien. Israël a déclaré lundi que le Hamas détenait toujours 222 personnes en captivité. Deux sources ont déclaré à CBS News que les États-Unis cherchaient à ralentir les plans d’invasion terrestre d’Israël afin de donner la priorité à la libération des otages et à la distribution de l’aide, un message que Washington aurait transmis principalement par l’intermédiaire des canaux de défense. » – CBS News

Le Pentagone qualifie de « dissuasion » le déplacement de deux groupes de frappe de porte-avions dans les eaux régionales.

Le secrétaire à la défense, Lloyd Austin, a annoncé samedi :

« À la suite de discussions approfondies avec le président Biden sur les récentes escalades de l’Iran et de ses forces supplétives dans la région du Moyen-Orient, j’ai ordonné aujourd’hui une série de mesures supplémentaires visant à renforcer le dispositif du ministère de la Défense dans la région. » Il a ajouté : « Ces mesures renforceront les efforts de dissuasion régionale, augmenteront la protection des forces américaines dans la région et contribueront à la défense d’Israël. » – Ministère de la Défense des États-Unis

La Maison Blanche pense à l’Iran et à ses mandataires, le Hezbollah et les rebelles chiites Houthi au Yémen, ces derniers ayant tenté il y a quelques jours de tirer des missiles sur Israël, mais ceux-ci ont été interceptés par un navire de guerre américain au large des côtes du Yémen.

Des batteries de missiles américains THAAD et Patriot ont été envoyées en Israël.

In response to recent escalations by Iran & its proxy forces across the Middle East, SecDef Austin directed the USS Eisenhower, a THAAD BTRY, & additional Patriot BNs to the CENTCOM region to increase force posture, strengthen capabilities & ability to respond to contingencies. https://t.co/5twxq1y5Hq pic.twitter.com/fKjZSrinCi — U.S. Central Command (@CENTCOM) October 22, 2023

Traduction :

En réponse aux récentes escalades de l’Iran et de ses forces supplétives au Moyen-Orient, le secrétaire à la défense Austin a envoyé l’USS Eisenhower, un BTRY THAAD et des Patriot BN supplémentaires dans la région du CENTCOM afin d’accroître la posture de la force, de renforcer les capacités et l’aptitude à répondre aux situations d’urgence.

« Ce n’est pas ce que nous voulons, ce n’est pas ce que nous recherchons. Nous ne voulons pas d’escalade », a déclaré M. Blinken. « Nous ne voulons pas que nos forces ou notre personnel soient la cible de tirs. » M. Austin a confirmé ces déclarations en déclarant : « Ce que nous voyons, c’est la perspective d’une escalade significative des attaques contre nos troupes et notre personnel dans toute la région. »

Il est clair que le Hezbollah s’est abstenu de s’engager dans une guerre majeure avec Israël, qui pourrait très bien se produire au moment où les Forces de défense israéliennes lanceraient un assaut terrestre majeur dans la bande de Gaza.

L’arsenal du Hezbollah, avec l’aide de l’Iran, est bien supérieur à celui du Hamas et comprendrait des dizaines de milliers de roquettes de différentes tailles.

Missiles et Rocket du Hezbollah.

Des sources israéliennes ont rapporté lundi que le Dôme de fer a intercepté un drone en provenance du Liban via la mer. Il a été intercepté au-dessus d’Ein Hamifratz, au sud d’Acre.

À ce stade, plusieurs dizaines de villes et de communautés israéliennes ont été évacuées près de la frontière nord.

Une invasion terrestre d’Israël retardée sous la pression américaine ?

Il est désormais clair qu’Israël retarde son invasion terrestre « imminente » de Gaza afin de gagner du temps pour négocier la libération des otages, dont le nombre s’élève désormais à 222 détenus par le Hamas/PIJ.

Comme nous l’expliquons ci-dessous, la Maison Blanche fait pression sur Tel-Aviv pour qu’il retarde l’opération, sans doute aussi parce qu’elle craint qu’un assaut complet ne déclenche une guerre avec le Hezbollah dans le nord du pays.

À partir de là, la situation pourrait devenir incontrôlable, d’autant que des moyens militaires russes, iraniens et chinois sont positionnés dans la région, en plus d’un porte-avions américain.

Le New York Times rapporte lundi matin que le Hamas pourrait se préparer à libérer 50 otages ayant la double nationalité, dans le cadre de négociations menées sous la médiation du Qatar :

Les États-Unis veulent plus de temps pour les négociations sur les otages. Vendredi, les États-Unis ont obtenu la libération de deux otages américains, avec l’aide du Qatar. Israël pense que le Hamas pourrait libérer une cinquantaine d’otages qui sont citoyens d’un autre pays ainsi que d’Israël, mais une invasion terrestre pourrait rendre les libérations d’otages moins probables. – New York-Times

Selon le New York-Times :

Un haut responsable militaire israélien a déclaré que, sur la base des conversations entre les États-Unis et le Qatar, le Hamas pourrait éventuellement libérer une cinquantaine de personnes ayant la double nationalité, indépendamment d’un accord plus large. Les retards répétés reflètent également une tension croissante entre M. Netanyahu et M. Gallant, son ministre de la défense, qui soutient une opération militaire de grande envergure qui inclurait également le Hezbollah, la puissante milice du Liban. – New York-Times

Al-Arabiya a publié séparément un titre indiquant que les otages seraient libérés « dans les heures qui viennent ».

مصادر العربية : أنباء عن تسليم حماس لعدد من الرهائن الأجانب خلال ساعات #العربية_عاجل — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) October 23, 2023

Traduction :

Sources d’Al-Arabiya : Nouvelles selon lesquelles le Hamas aurait remis un certain nombre d’otages étrangers en quelques heures

Si cette importante libération d’otages se concrétise, il est probable qu’elle créera des conditions qui retarderont encore l’invasion terrestre des FDI.

Libération de deux otages du Hamas dans le cadre des négociations

Le Hamas a annoncé la libération de deux autres otages, ce qui porte à quatre le nombre total d’otages libérés depuis leur enlèvement le 7 octobre.

Al Jazeera rapporte que « la dernière libération de deux captifs israéliens de Gaza – deux femmes – fait suite à la libération, à la fin de la semaine dernière, de deux citoyens américains ».

Les femmes nouvellement libérées ont été identifiées comme étant Nurit Cooper, 79 ans, et Yocheved Lifshitz, 85 ans.

Le Hamas aurait exigé du carburant en échange d’autres otages, l’électricité étant coupée dans toute la bande et que le carburant est nécessaire pour produire de l’énergie localement.

Israël aurait répliqué que tous les otages devaient être libérés pour que les livraisons soient autorisées dans la bande de Gaza.

Comme on pouvait s’y attendre, cette situation a entraîné une rupture des négociations, qui ont bénéficié de la médiation du Qatar.

La Russie et la Chine affermissent leurs déclarations

La Russie s’est fermement opposée à l’envoi récent par le Pentagone de navires de guerre américains supplémentaires dans la région du Moyen-Orient, estimant que ce renforcement de la présence américaine ne fait qu’accroître le risque d’une « escalade » du conflit à Gaza.

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré lundi 23 Octobre lors d’une réunion à Téhéran que « plus un État prend ce type de mesures proactives, plus le risque et le danger d’une escalade du conflit augmentent ».

Il a qualifié Washington de « déjà parmi les pays intervenant le plus » depuis l’attaque terroriste du Hamas du 7 octobre.

Le même jour, le Pentagone a déclaré qu’il pensait que les groupes soutenus par l’Iran dans la région prévoyaient d’intensifier les attaques contre les forces américaines dans la région.

Cette déclaration a été faite alors que des frappes sporadiques de drones et de missiles se poursuivent contre les bases américaines en Syrie et en Irak, selon une nouvelle dépêche de CNN :

Des « feux rouges clignotent partout », a déclaré à CNN un responsable américain dans la région. Les responsables ont déclaré qu’à ce stade, l’ Iran semble encourager les groupes plutôt que de les diriger explicitement. L’un d’entre eux a déclaré que l’Iran donnait aux milices l’assurance qu’elles ne seraient pas punies – par exemple en ne recevant pas de réapprovisionnement en armes – si elles continuaient à attaquer des cibles américaines ou israéliennes. Lundi, le porte-parole du Conseil national de sécurité, John Kirby, a déclaré qu’il existait « un lien très direct entre ces groupes » et le Corps des gardiens de la révolution iranien, et il a ajouté que les États-Unis étaient « profondément préoccupés par la possibilité d’une escalade significative de ces attaques dans les jours à venir ». – CNN

M. Kirby a ajouté :

« L’objectif de l’Iran est de maintenir un déni plausible, mais nous ne le lui permettrons pas. »

Entre-temps, le commandant en chef des États-Unis fait une nouvelle déclaration confuse et émet des signaux contradictoires en ces moments cruciaux et dangereux…

🚨JUST IN : BIDEN MIXED MESSAGES ON GAZA CEASEFIRE



"Is the U.S. supporting the hostages for ceasefire deal ?"



BIDEN : "We should have a ceasefire. Not a ceasefire. We should have those hostages released and then we can talk." pic.twitter.com/3eqeQyQyPK — Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 23, 2023

Traduction :

MESSAGES MIXTES DE BIDEN SUR LE CESSEZ-LE-FEU DE GAZA « Les Etats-Unis soutiennent-ils les otages pour l’accord de cessez-le-feu ? »

BIDEN : « Nous devrions avoir un cessez-le-feu. Pas un cessez-le-feu. Nous devrions libérer ces otages et ensuite nous pourrons parler. »

Un moment étrange s’est produit lundi 23 Octobre lors d’une conférence de presse :

🚨#BREAKING : President Joe Biden interrupts his speech, saying he needs to head to the situation room, and he states, “I have to go to the situation room. There’s an issue I need to deal with.” pic.twitter.com/YZOR1eSYi8 — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) October 23, 2023

Traduction :

Le président Joe Biden interrompt son discours en disant qu’il doit se rendre dans la salle de crise, et il déclare : « Je dois me rendre dans la salle de crise. Il y a un problème que je dois régler. »

La Chine s’est également exprimée lundi, affirmant qu’elle était prête à « tout faire » pour rétablir la paix, tout en soulignant que « les perspectives sont inquiétantes », selon l’envoyé spécial de la Chine pour le Moyen-Orient, Zhai Jun.

Ci-dessous, le Hamas a diffusé une vidéo des deux femmes âgées libérées le 23 Octobre. Le gouvernement israélien a confirmé la remise des deux femmes, qui font actuellement l’objet d’une évaluation dans un hôpital de Tel-Aviv :

Le Hamas diffuse des images de la libération d’otages pic.twitter.com/2nrwudm3kZ — Black Bond PTV (@BlackBondPtv) October 23, 2023

Visionnez d’urgence notre entretien avec le géopolitologue Youssef Hindi, auteur notamment de « Occident et Islam, Tomes I et II » et de « La Guerre des États-Unis contre l’Europe et l’avenir de l’État » :

Source : Zero Hedge

https://geopolitique-profonde.com