Exonérations des cotisations sociales : l’arnaque majuscule

Oui, un système très équilibré dans lequel les petites entreprises payent l’impôt et les grosses touchent les subventions. En gros la même chose que pour les particuliers.



C’est pour cela aussi et entre autre que le chantage au licenciement employé par les grandes entreprises est une arnaque bien organisée entre le Medef et l’Etat : combien de chômeurs peut-on payer avec 66 milliards d’euros et combien de temps ? En combien de temps le grand groupe en soi-disant difficulté serait-il remplacé par un autre ? Deux semaines, un mois ? Le calcul est vite fait, la seule solution rentable est évidente. Et n’est pas de défendre ces groupes, tant épris de libéralisme mondialisé en plus.



Aujourd’hui, le seul but de ces comédies est le maintien en place de l’élite « industrielle », en tant que personne et non entreprise, celle-la même qui s’est enrichie non seulement sur le dos de ses salariés mais aussi de tous les contribuables. C’est du donnant donnant avec la classe politique, ce ramassis de bon à rien, de parasites, qui ne sont là que pour leur servir la soupe, moyennant graissage de patte, là aussi à titre personnel et non pour une cause quelconque. Point de grandes et nobles idées, point d’humanisme et autres vertus, seulement la perspective d’une vie de luxe et de luxure très égoïste pour ces « moralement » petites gens.

Un tel système ne peut que se casser la gueule, question de temps.