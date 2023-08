Explosif : selon le sénateur Ron Johnson, la pandémie a été « planifiée par un groupe d’élites »

Le sénateur Ron Johnson a déclaré qu’un groupe de personnes très puissantes voulait petit à petit prendre le contrôle total de nos vies

Aujourd’hui, mieux vaut tard que jamais, un homme politique américain reconnaît que la pandémie et la réponse tyrannique qui lui a été apportée n’étaient peut-être pas ce qu’elles semblaient être.

Le sénateur Ron Johnson a déclaré le 11 août à Maria Bartiromo, de la chaîne Fox Business , que le Covid-19 et sa réponse avaient été « planifiés à l’avance par un groupe d’élite » qui avait organisé l’« Event 201 », un exercice conjoint mené par John Hopkins, la Fondation Bill et Melinda Gates et le Forum Économique Mondial, qui prévoyait la propagation d’une pandémie de coronavirus en Amérique du Sud, entraînant plus de 65 millions de décès dans le monde entier.

La simulation a conclu que les gouvernements nationaux sont loin d’être prêts à faire face à une pandémie.

« Nous nous engageons sur une voie très dangereuse, mais c’est une voie qui est tracée et planifiée par un groupe d’élite qui veut prendre le contrôle total de nos vies, et c’est ce qu’ils font, petit à petit », a déclaré M. Johnson, qui siège à la commission sénatoriale de la sécurité intérieure et qui est l’un des membres principaux de la sous-commission sénatoriale permanente sur les enquêtes.

Ce à quoi Bartiromo a répondu :

« Il est tout simplement extraordinaire pour moi que le gouvernement ait travaillé avec les médias sociaux pour amplifier les mensonges et supprimer la vérité, et qu’il l’ait fait de manière répétée. » « Nous venons de voir l’histoire de Facebook, les fichiers Twitter, tous les fonctionnaires du CDC, du FBI, de la CIA, un millier de personnes selon les journalistes travaillant sur les fichiers Twitter, ont travaillé avec les médias sociaux pour amplifier les mensonges et supprimer la vérité. » « Pourquoi le peuple américain ne pouvait-il pas savoir qu’il existait d’autres solutions pour traiter Covid ? » « Pourquoi le peuple américain ne pouvait-il pas savoir que le vaccin avait des effets secondaires ? »

Sénateur @SenRonJohnson : "Nous empruntons une voie très dangereuse, planifiée par un groupe de personnes voulant prendre le contrôle total de nos vies. Ils le font en augmentant les dépenses publiques massives, la taille du gouvernement, en prenant le contrôle de l'OMS." pic.twitter.com/2C69yYeKIw — Vivre Sainement (@VSainement) August 12, 2023

Johnson a ensuite déclaré :

« Tout cela est planifié à l’avance par un groupe d’élite, c’est de cela que je parle, l’événement 201 s’est produit à la fin de 2019, avant que le reste d’entre nous ne soit au courant de la pandémie. » « Encore une fois, ce qu’il se passe est très inquiétant, ce qui continue d’être planifié pour notre perte de liberté », ajoutant : « Cela doit être exposé, mais malheureusement, très peu de gens, même au Congrès, sont prêts à l’examiner. » « Ils ont tous poussé au vaccin, ils ne veulent pas être informés du fait que les vaccins pourraient avoir causé des blessures ou la mort, tant de gens ne veulent tout simplement pas admettre qu’ils ont eu tort et ils vont faire tout ce qu’ils peuvent pour s’assurer que l’on ne leur donne pas tort. » « Nous sommes face à un groupe de personnes très puissantes, Maria. »

Source : Zero Hedge

