Explosif : Seymour Hersh révèle la manipulation de la CIA sur le sabotage de Nord Stream 2

Le journaliste d’investigation Seymour Hersh a publié un article sur Substack dans lequel il affirme que la CIA a été chargée d’élaborer une histoire de couverture pour les attentats contre le Nord Stream, qui a été transmise au New York Times et au journal allemand Die Zeit.

Cette histoire de couverture a été créée pour rejeter la responsabilité sur les États-Unis après la publication, le 8 février, du rapport de M. Hersh, qui affirmait que le président Biden avait ordonné l’attaque des gazoducs Nord Stream, qui relient la Russie à l’Allemagne.

Hersh a déclaré que la CIA avait reçu l’ordre d’élaborer une histoire de couverture après la rencontre du président Biden avec le chancelier allemand Olaf Scholz à Washington le 3 mars. La visite de M. Scholz a été très brève et n’a pas comporté le point de presse commun habituel qui suit une rencontre entre le président et un autre dirigeant mondial.

Hersh a appris que son rapport détaillant la manière dont les États-Unis ont éliminé Nord Stream a été discuté par Biden et Scholz.

Le résultat des travaux de la CIA a été publié dans le New York Times et Die Zeit le 7 mars. Le rapport du New York Times est très vague et indique que les responsables américains affirment désormais que les attentats à la bombe contre Nord Stream pourraient avoir été perpétrés par un « groupe pro-ukrainien ».

Selon Die Zeit, les enquêteurs allemands pensent que l’attentat a été perpétré par six personnes utilisant un yacht loué en Pologne et appartenant à deux Ukrainiens. Les jours suivants, d’autres médias occidentaux ont publié des articles similaires renforçant la couverture médiatique.

L’histoire de couverture offre un récit radicalement différent de ce que prétend le rapport de Hersh du 8 février. S’appuyant sur des sources anonymes, Hersh a rapporté que les pipelines Nord Stream ont été détruits par des explosifs posés par des plongeurs de la marine américaine en juin 2022, sous le couvert d’exercices de l’OTAN dans la mer Baltique. L’opération a été menée en coordination avec la Norvège, et un avion espion norvégien a fait exploser les explosifs en larguant une bouée sonar le 26 septembre 2022.

La dernière visite de Scholz à Washington remonte au 7 février 2022. Ce jour-là, lors d’une conférence de presse, Joe Biden a promis que si la Russie envahissait l’Ukraine, il « mettrait fin » au gazoduc Nord Stream 2. Selon Hersh, le complot visant à détruire les gazoducs était déjà en cours à l’époque, et les comploteurs ont pris le commentaire de Biden comme une menace flagrante.

Biden in Feb 2022 : "If Russia invades...then there will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it."



Q : "But how will you do that, exactly, since...the project is in Germany's control ?"



Biden : "I promise you, we will be able to do that."

