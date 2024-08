Exposé contre les mutilations sexuelles fait au festival reggae 2024 d’Anglefort

« I have a dream. » : l’abolition des mutilations sexuelles.

Je vous propose en introduction d’écouter la magnifique chanson de Jeanne Cherhal contre l’excision : « Il paraît que c’est normal », sur Youtube :

L’excision et la circoncision n’existent ni aux Antilles ni chez les noirs américains ; les esclavagistes ont interdit les mutilations sexuelles parce qu’elles faisaient trop de morts, par infections et hémorragies. Le jazz et le reggae ne sont pas des musiques de circoncis et ni Bob Marley ni Aimé Césaire n’ont revendiqué les mutilations sexuelles éthiopiennes. Cette abolition des mutilations sexuelles africaines fut l’unique mais formidable bénéfice de l‘esclavage ! ! !

Cependant, l’excision n’est que le sommet de l’iceberg des mutilations sexuelles, nous allons voir que la circoncision est des millions de fois plus meurtrière. Quoi qu’il en soit, l’excision et la circoncision sont intimement liées, il n’y apas d’excision sans circoncision. Non seulement il est sexiste de s’attaquer à une seule des deux mutilations mais encore c’est inefficace ; le meilleur moyen de mettre fin à l’excision est d’abolir la circoncision. Je vais aborder le sujet de la circoncision sous les angles de la morale, du droit et de ses conséquences.

Premièrement, la circoncision est inacceptable du point de vue de la morale.

Le corps humain est sacré et la circoncision est réprouvée par les trois grandes religions (ça vous étonne, mais vous allez voir). Jésus l’a condamnée en recevant le baptême par l’eau plutôt que par le sang, Paul, Pierre, Thomas d’Aquin et les Conciles de Jérusalem et de Florence ont repris cette condamnation. Le petit livre : « La naissance du judaïsme, et égyptologie », démontre d’une part, qu’alors que les rabbins font de la honteuse criminalité circonciseuse une valeur, un élément de sainteté et de supériorité morale, Abraham, Moïse et les Hébreux y étaient farouchement opposés (c’est une grande nouveauté, personne ne le sait encore, il faut absolument le lire, il est en vente sur Amazon pour 8 Euros (https://www.amazon.fr/dp/B0D9Q5MZZV), de l’autre, que le Coran s’y oppose également. Vous trouverez mon article « 23 versets du Coran contre les mutilations sexuelles » sur internet et en annexe du livre. 16 versets s’y opposent de façon indirecte et 7 radicalement ; le plus significatif est le suivant :

30 : 30 : … - pas de modification dans la création de Dieu ; voilà la religion dans sa rectitude

Alors que l’excision persiste largement dans le monde et en Europe, cet article doit y mettre fin s’il est largement publié. Concernant des millions de musulmans, c’est l’arme la plus formidable contre l’excision et la circoncision. Madame Merian a l’intention de l’utiliser dans son bus contre l’excision. On dit souvent que l’excision n’est pas dans le Coran, c’est vrai mais c’est sexiste car la circoncision non plus ; le Coran n’est pas sexiste.

La circoncision est aussi condamnée par l’éthique médicale : l’article 41 du code de déontologie énonce : « Aucune intervention mutilante ne peut être pratiquée sans motif médical très sérieux ».

Deuxièmement, du point de vue du droit,

D’une part celui de la personne humaine sur son corps est garanti par la loi.

L’article 16-1 du code civil prescrit : « Le corps humain est inviolable. » et l’article 16-3 énonce : « Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne... ». Les parents n’ont aucun droit sur le corps de leurs enfants.

Selon la loi pénale, les mutilations sexuelles sont un acte de torture et de barbarie. Exercé sur tout une classe d’âge, c’est un crime contre l’humanité. Cependant, comme il est exercé en amour et sans intention de nuire, comme le savent très bien les excisées qui ne portent pas plainte, il n’est pas punissable.

Un important courant de la pensée juridique contemporaine a élaboré sur le droit de l'enfant à l’intégrité physique.

Il qualifie les mutilations sexuelles de discriminations. Elles discriminent l’enfant, la communauté et le reste de l’humanité. L'article 3, 2, b de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (7 décembre 2000) interdit, je cite, "les pratiques eugéniques, notamment celles qui ont pour but la sélection des personnes". Ouvrant la réunion fondatrice d'"Excision, parlons-en" le 14 juin 2013 à la Sorbonne, Madame Christine Lazerges, alors présidente de la Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH), a déclaré que les mutilations sexuelles féminines et masculines sont discriminatoires. En 2021, Sandrine Rousseau a inscrit dans la première version de son programme présidentiel, au chapitre "LUTTER CONTRE TOUTES LES FORMES DE DISCRIMINATION" : "Les enfants continuent à être victimes de violences. En particulier concernant les mutilations génitales féminines, la circoncision des jeunes garçons pour des motifs religieux, etc".

Le 1er octobre 2013, l'Assemblée parlementaire de la Communauté européenne prit une résolution condamnant la circoncision au même titre que l'excision.

Lorsque la loi pénale condamnera les mutilations sexuelles en tant que discriminations, il sera possible de poursuivre les exciseuses sans que leurs victimes portent plainte.

En conséquence, si les mutilations sexuelles sont la loi d’un groupe social, c’est une fausse loi, une loi folle, nous allons voir pourquoi.

Troisièmement, les pires conséquences des mutilations sexuelles le sont du point de vue psycho-sociologique.

Les mutilations sexuelles sont une maladie mentale collective d’autant plus grave qu’elle est collective. C’est un racisme chirurgicalement fabriqué, à prétention de supériorité morale. Il génère un contre racisme, le racisme antijuif et anti-musulman. Freud a ainsi attribué le racisme antijuif à la circoncision et Spinoza écrivit dès le 17ème siècle :

… les Juifs ayant vécu à part de toutes les nations de façon à s’attirer la haine universelle et cela non seulement par l’observation de rites extérieurs opposés à ceux des autres nations, mais par le signe de la circoncision.

La violence aux enfants est un phénomène transgénérationnel, un cycle infernal qu’il faut briser. Les mutilations sexuelles en sont la pire forme. Nous allons voir que la circoncision génère une violence particulièrement élevée. Voyons les formes de cette violence :

Moïse, qui interdit la circoncision pendant toute sa vie, fut le premier dans l’histoire à avoir observé le bellicisme des circoncis ; il écrivit dans le Deutéronome :

La durée de notre voyage… avait été de trente-huit ans. A cette époque, toute la génération guerrière avait disparu… 2 : 14

En 2016, le Global Peace Index a classé 163 pays en fonction de l’absence de guerre, au regard de l’estimation de la prévalence par pays de la circoncision. Les trente pays les plus paisibles avaient un taux moyen de circoncision de 10% contre 68% pour les trente pays les moins paisibles. Les guerres sont donc beaucoup plus fréquentes dans les pays circonciseurs.

Le génocide est la plus caractéristique et la pire illustration de la maladie mentale dont nous avons parlé. En effet, il n’y a pas de génocides entre peuples intacts ; tous sont commis en présence de la circoncision d’un côté ou de l’autre et parfois des deux côtés (voyez sur internet mon article « Génocide et circoncision »). Le dernier en date étant celui perpétré à Gaza par des circoncis israéliens. Cela montre que la circoncision crée un abîme de paranoïa réciproque entre circoncis et intacts. Il est d'autant plus profond qu'il est fondé sur une croyance aveugle, infantile, en une équivalence entre sagesse et autorité parentale ou religieuse. Confiants et aimants, les enfants pardonnent vite à leurs parents (syndrome de Stockholm). Cependant, les auteurs et victimes de la circoncision sont aussi coupables que ceux qui la tolèrent.

La psychiatrie enseigne que 5 % des cas de traumatisme sont susceptibles d’être graves ; ils peuvent conduire au fanatisme radical. Depuis l’attentat de Munich en 1972, la quasi-totalité des attentats terroristes ont été commis par des circoncis islamistes. Le fanatisme de l’extrême-droite israélienne résulte du même traumatisme, et pareillement pour les attentats des chrétiens américains.

Enfin, la violence aux femmes est beaucoup plus élevée dans les pays circonciseurs : féminicide, crimes d'honneur, lapidation, excision, viol, dry sex, obésité forcée, harems, polygamie, mariage forcé, voile, ségrégation.

La circoncision est donc une dangereuse folie collective, facteur de fanatisme.

Au demeurant, mon article « Médecine et circoncision » (sur internet) démontre les dommages médicaux et psychologiques de la circoncision.

Pour conclure, la honte doit changer de camp. Elle ne pourra le faire que lorsque la loi condamnera les mutilations sexuelles en tant que discriminations.

Ecoutons la belle chanson non sexiste de Morice Benin contre les mutilations sexuelles : « Anathème » :

Puis le reggae de Bafing Khul contre l’excision

VIDEO DE L'EXPOSE :