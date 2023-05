Face-à-face aérien : la Russie et les États-Unis se provoquent en mer Baltique

Plusieurs incidents au cours des dernières semaines entre la Russie et les États-Unis

La Russie a annoncé jeudi qu’elle avait fait décoller des avions de combat pour intercepter deux bombardiers stratégiques américains en approche, afin de les empêcher de « violer la frontière de l’État » au-dessus de la mer Baltique.

Il s’agit du deuxième incident d’interception dangereuse de ce type en l’espace de trois jours seulement.

Si de tels incidents au-dessus des mers Noire et Baltique ne sont pas rares, il est inhabituel que plus d’une rencontre soit signalée en l’espace de quelques jours seulement, ce qui suggère que les deux superpuissances se heurtent de plus en plus l’une à l’autre dans la région, dans le contexte imprévisible de la guerre en Ukraine.

L’armée russe a indiqué qu’un avion de combat Su-27 et un Su-35 avaient été déployés après avoir identifié « les cibles aériennes comme étant deux bombardiers stratégiques B-1B de l’armée de l’air américaine ».

SU-35-Avion de combat Russe

« La violation de la frontière nationale a été évitée », a déclaré le ministère de la défense. « Les jets russes sont retournés en toute sécurité à leur base aérienne. » « Le vol d’interception a été effectué en stricte conformité avec les règles internationales d’utilisation de l’espace aérien. ». – Barron’s

Outre les interceptions d’avions américains de cette semaine, d’autres avions occidentaux, notamment des avions de surveillance français et allemands, ont été suivis par des avions russes au cours des dernières semaines.

Mardi, un incident similaire s’est produit, impliquant également deux bombardiers américains.

Le Pentagone a toutefois minimisé l’importance de l’incident, estimant qu’il n’avait « rien de significatif ».

Le centre de contrôle de la défense nationale de la Fédération de Russie a décrit l’incident de mardi comme suit :

« L’équipage du chasseur russe a identifié les cibles aériennes comme étant deux bombardiers stratégiques B-1B de l’US Air Force et a occupé la zone de surveillance aérienne établie. »

Le secrétaire de presse du Pentagone, le général de brigade Pat Ryder, l’a également confirmé :

« Je crois comprendre qu’il s’agissait d’une interaction sûre et professionnelle avec les avions russes. Il n’y a donc rien d’important à signaler à ce sujet », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

Les États-Unis pourraient recommencer à sonder le périmètre de défense aérienne de la Russie à la suite d’un incident survenu à la mi-mars, au cours duquel un drone américain MQ-9 s’est écrasé en mer Noire.

Vidéo de l’incident survenu à la mi-mars :

BREAKING : U.S. military releases dramatic declassified video taken by MQ-9 Reaper drone that shows the moment that a Russian Su-27 fighter jet collided with it after attempting to spray the drone with jet fuel. https://t.co/XGoVQN7ppJ pic.twitter.com/X9vH6qtFGf — ABC News (@ABC) March 16, 2023

Traduction :

L’armée américaine publie une vidéo déclassifiée spectaculaire prise par un drone MQ-9 Reaper qui montre le moment où un avion de chasse russe Su-27 est entré en collision avec le drone après avoir tenté de l’asperger de kérosène.

Le ministère américain de la défense a ensuite publié une courte vidéo montrant un avion de chasse russe effectuant une manœuvre dangereuse tout en déversant du kérosène sur le drone, l’endommageant et provoquant finalement son écrasement.

Les États-Unis ont déclaré qu’ils allaient temporairement réduire le nombre de leurs patrouilles aériennes près des frontières russes.

Source : Zero Hedge

