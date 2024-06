Faits divers : M. le maire et la médium...

Gilles d’Ettore (LR) a été placé en détention provisoire le 21 mars et mis en examen pour prises illégales d’intérêts et corruption suite à l'ouverture d'une information judiciaire contre X du 5 janvier 2024. Après deux mois de détention, « le maire d’Agde et président de la communauté d’agglomération Hérault Méditerranée a présenté sa démission de l’ensemble de ses mandats électifs au préfet de l’Hérault » et a vu sa demande de remise en liberté rejetée. L'ancien édile a déclaré avoir été manipulé et abusé par Sophia Martinez, une voyante, médium et guérisseuse âgée de 44 ans. Cette dernière placée en détention le 21 mars 2024 pour recel de détournements de fonds par une personne dépositaire de l’autorité publique - recel de corruption - escroquerie - travail dissimulé. Ellle a reconnu avoir bénéficié du recrutement de cinq de ses proches au sein de la commune ou de l’agglomération dont son mari au poste de directeur technique de la ville, et d'avoir bénéficié de cadeaux offerts par des entrepreneurs et la « mise à disposition d’un chauffeur de la ville pour récupérer ses enfants à l’école. Des largesses, estimées à environ 300 000 euros ». Son époux soupçonné : de recel de prise illégale d’intérêts - recel de détournements de fonds par une personne dépositaire de l’autorité publique - recel de corruption a été mis en examen avec interdiction d’exercer sa fonction de directeur technique et laissé en liberté.

Deux cadres d'un groupe de BTP ont également été mis en examen pour : abus de confiance - faux et usage de faux, et un promoteur immobilier pour : abus de biens sociaux - abus de confiance au préjudice de ses sociétés - corruption active auprès du maire d’Agde et placé sous contrôle judiciaire. Ils auraient financé : « la cuisine équipée de la médium, une partie des frais de son mariage, et des billets d’avion pour Paris, le tout pour 17.000 euros ». L'une de ses filles âgée de 20 ans et un ami de celle-ci ont été mis en examen pour : recels de prises illégales d’intérêts et avoir été employés par la mairie d’Agde ; elle en contrat d’apprentissage, lui au village naturiste de la commune.

Cette mère de six enfants qui a convolé à trois reprises a « reconnu avoir utilisé d'un stratagème pour abuser plusieurs de ses proches, dont le maire d’Agde, en leur faisant croire qu’ils étaient en conversation avec un être surnaturel provenant de l’au-delà en modifiant sa voix ». Pour passer commande d'une véranda (45.000 euros), il lui a suffit d'appeler monsieur le maire en se faisant passer pour l'archange Michel... Celui-ci de contacter le directeur local d'une grande entreprise du BTP qui a surfacturé une prestation pour y englober la véranda ! Onze personnes ont été mises en examen, parmi celles-ci figure la compagne du maire, employée municipale, embauchée comme « commerciale immobilier » par « le co-promoteur d'un luxueux projet immobilier du Cap-d’Agde rendu possible grâce à la vente, par la Ville d’Agde, de deux hectares de terrains publics pour la somme de 10,4 millions d’euros ».

L’Abbé de La Chapelle suggère dans « le Ventriloque, ou l’engastrimythe » (1772) de distinguer les vraies des fausses et trompeuses apparitions des ventriloques. « Une apparition véritable ne peut-être que miraculeuse ». La ventriloquie a réussi à ébranler des savants, philosophes et des écrivains célèbres. Les Pythies et Sibylles étaient gastrimythes et se servaient de cette technique pour influencer les fidèles. Saint-Chrysogone (III° siècle) était persuadé que les ventriloques, gastriloques ou engastrimythes pouvaient prédire l'avenir. Louis Brabant, bouffon de François I°, utilisa de son talent de ventriloque afin de persuader une noble de lui accorder la main de sa fille et de se faire doter en manipulant un banquier lyonnais.

« La science spirite a progressé comme toutes les autres, et plus rapidement que les autres. (...) L'on en est déjà à pouvoir communiquer avec les Esprits aussi facilement et aussi rapidement que les hommes le font entre eux, et cela par les mêmes moyens : l'écriture et la parole. (...) Les Esprits nous transmettent leur pensée par la voix de certains médiums doués à cet effet d'une faculté spéciale que nous appelons psychophonie » Allan Kardec instruction pratique sur les manifestations spirites 1866.

Le ventriloque ne bouge pas ses lèvres pour parler, les sons proviennent des vibrations et des contractions des « cordes vocales » en laissant passer l'air dans la glotte qui module les sons rendant la parole intelligible (phonation). Les sons semblent venir du fond de leur poitrine. Le timbre dépend de l'appareil phonatoire et des résonateurs (volumes qui forment caisses de résonance). Le larynx s'élève pour les sons aigus et s'abaisse pour les sons graves. La ventriloquie requiert la maitrise des muscles (phonation et articulation) et le contrôle de la respiration. Inutile de dépenser près de 2 000 euros pour 70 heures de formation, la ventriloquie c'est comme l'imitation vocale, tout le monde ne peut s'y livrer. Un imitateur disposant de cordes vocales plus longues peut reproduire de nombreuses voix s'étendant du registre des graves aux aiguës. André-Philippe Gagnon (voix de Basse) est capable d’imiter Vanessa Paradis et de nombreuses autres voix.

Une diction correcte résulte des mouvements des lèvres, de la langue, de la mâchoire inférieure et du voile du palais. Le ventriloque ne peut prononcer correctement les labiales : b, p, m, f, v en gardant la bouche à peine entrouverte et qu'il se doit de remplacer par une autre lettre (dondon pour bonbon par exemple). Enfant ne remplacions-nous pas « th » par z, f ou v... Les jeunes Français sont de moins en moins nombreux à différencier lait de lè, brun de brin, etc., contribuant involontairement à l'appauvrissement d'une prononciation correcte décelable. Le recours à la méthode d'audio-psycho-phonologie du Dr Tomatis ne leur sera d'aucun secours, je ne le crains.

La voix d'un ventriloque est différente de la « voix de fausset » (voix de tête) utilisée par les falsettistes (contre-ténor musique baroque). Le ventriloque garde la bouche très légèrement entrouverte afin de respirer, articule la langue et fait des phrases courtes. La glotte presque fermée refoule l'air vers les poumons, seule une petite quantité d'air nécessaire à la formation de la voix s'en échappe, et les paroles sont prononcées pendant l'expiration. Le ventriloque « avale » les consonnes labiales (les lèvres bloquent le passage de l’air) V, F, B, P, M afin de conserver les lèvres immobiles, et remplace par exemple le M par le N. La difficulté supplémentaire consiste à enchaîner les paroles avec des expressions adaptées et de donner l’illusion d’une conversation à deux protagonistes (voix hybrides).

La ventriloquie demande un entrainement au quotidien, on pourrait faire une comparaison avec la rééducation du bégaiement. Pour s’exprimer de manière fluide le ventriloque se doit de maitriser : la respiration abdominale - la posture (dos, nuque, épaules, ceinture abdominale) - prononciation et articulation. Respiration bloquée, il devient difficile de s’exprimer correctement. Lors de la phonation on inspire entre les mots et on expire en parlant permettant à l’air de circuler. L'apprenti ventriloque bloque généralement son expiration pour parler, et termine sur l'expiration. La respiration est thoracique, il lui faut privilégier la respiration abdominale en mobilisant le diaphragme afin de disposer d'une respiration plus profonde. Certains pratiquent la marche dite afghane : inspiration sur trois pas - apnée sur un pas - expiration sur trois pas - apnée sur un pas. Cet exercice peut se pratiquer n'importe quand n'importe où, et l'allongement de la distance parcourue permet d'apprécier les progrès. Les techniques des apnéistes comme respirer en utilisant une « paille », au travers d'un spiromètre d'entraînement à boules pour renforcer les muscles inspiratoires et les muscles expiratoire en l'utilisant retouné (une quinzaine d'euros).

Un autre exercice consiste à parler sans faire bouger les lèvres en récitant l’alphabet avec un crayon entre les dents face à un miroir. « tenir la bouche légèrement entrouverte et la langue un peu relevée puis produire un son en contractant les muscles du larynx comme si on voulait se gargariser, tout en veillant à ce que le visage conserve une apparence parfaitement décontractée. Après, on doit gonfler le thorax pour donner plus de résonance à la voix. Cette attitude donne une plus grande réserve d'air et évite d'attirer l'attention sur les inspirations. La contraction du pharynx entraîne la " seconde voix " une octave plus haute que la voix normale. Il faut s'efforcer de conserver le même registre pendant toute la durée de l'expiration. On doit ensuite chercher à articuler sans l'aide des lèvres en se servant uniquement de la langue et du larynx. Toutes les lettres de l'alphabet ne peuvent être prononcées. Le F est produit par une expiration forcée, c'est le frôlement de l'air sur les lèvres qui produit l'illusion de la lettre. Le V par la même méthode, accompagné d'un léger bourdonnement des cordes vocales. Le B est remplacé par cet ersatz de V. La lettre M est éliminée carrément. Quant au P, il est formé comme le F. Avec l'entraînement on arrive à truquer les lettres-pièges ».

Un « médium peut jauger la personne en face de lui avant même que celle-ci n'ouvre la bouche et aussi bien que le ferait un « psy ». La plupart des gens entendent ce qu'ils veulent bien entendre, allant parfois jusqu'à interpréter les propos tenus afin qu'ils correspondent à leurs aspirations. La moindre mimique, tic, réaction ou hochement de tête en apporte la confirmation au spirite. Le discours est rodé : une effluve - un lieu - un air de musique - un objet vous évoque le défunt ? c'est la preuve qu'il cherche à entrer en contact avec vous : « pour cela, nous devons être en accord, c'est à dire sur la même longueur d'onde. D'où l'importance que j'accorde à la confiance réciproque qui doit s'établir entre nous ». La situation médiumnique stimule l'inconscient du client quand bien même celui-ci serait rationnel au point de constituer le lien du trinôme défunt, spirite, client et d'entretenir la supercherie « nul esprit humain n'interviendrait logiquement et effectivement après sa mort en se " mettant au service " d'un certain nombre de personnes. De plus, le monde entier serait envahi d'âmes ou d'esprit et nous n'aurions nul repos ». Que conclure lorsque l'âme d'un illustre étranger s'exprime en français alors qu'il n'en parlait pas la langue, ou que le spirite communique avec des Martiens en français !

Les journalistes et le public habitués à assister aux audiences seront déçus d'apprendre que l'avocat général a demandé le huis-clos lors de son audience du 9 avril : « Le débat public risquerait d’attiser des éléments qui ne seraient pas vérifiables ou qui provoqueraient une sorte de méga affaire ». « Je ne veux plus que l’on invite le surnaturel et l’ésotérisme : le don de ma cliente lui appartient. Il faut arrêter de s’essuyer les pieds sur elle : des gens y croient, d’autres n’y croient pas. Ce qui lui est reproché c’est d’avoir utilisé un stratagème et elle le reconnaît » (Défenseur de Mme Martinez). La « spirite » a-t-elle vraiment des dons de ventriloquie, est-elle une délirante ou a-t-elle téléchargé sur son Smartphone « une voix modifiée façon ventriloque, qui lui permettait d’appeler le maire et les autres croyants en se faisant passer pour le saint protecteur, les conseiller et, bien sûr, servir ses intérêts » ? Une correction, une précision, une remarque ?