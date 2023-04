Fake News de guerre 35

Disons-le brutalement : le président Macron a t-il été remplacé par un sosie ?

Ses dernières déclarations ont stupéfié le monde occidental, en premier lieu Washington :

« La pire des choses serait de penser que nous, Européens, devrions être suivistes sur ce sujet et nous adapter au rythme américain et à une surréaction chinoise ». (Ouest-France)



Mais un passage, moins rapporté par nos médias, est tout aussi surprenant : pour Emmanuel Macron, « le grand risque » que court l’Europe serait « de se retrouver entraîné dans des crises qui ne sont pas les nôtres, ce qui nous empêcherait de construire notre autonomie stratégique. Le paradoxe serait que nous nous mettions à suivre la politique américaine, par une sorte de réflexe de panique ». (Ouest-France)

Faut-il y voir une allusion à l’Ukraine, un début de mea culpa ?

Le président Macron a pourtant toujours donné des gages aux USA, devançant même parfois les desideratas étasuniens. De son rôle clé dans l’affaire Alstom aux fournitures d’armement moderne à l’Ukraine, en passant par le scandale des contrats McKinsey, les sanctions anti-russes ou l’usage immodéré de l’anglais dans ses fonctions officielles, sa loyauté ne peut être mise en cause. Il fait bien partie des plus fidèles vassaux de l’Empire étasunien. Tout au plus peut-on se souvenir de sa (fameuse) déclaration sur l’Otan « en état de mort cérébrale », une erreur de jeunesse vite dépassée, pardonnée, oubliée, preuve en est l’incontestable succès de son voyage à Washington.

Alors comment expliquer ce revirement qui a fait sursauter le monde politique tout entier ?

Écartons d’emblée une maladie psychiatrique – il semble égal à lui-même.

Autre possibilité : un délire paranoïaque causé par une intoxication alimentaire lors du voyage en Chine. Mais compte tenu des mesures de sécurité autour de sa personne, d’autres probablement auraient été atteints. Or, Mme von der Leyen, qui l’a accompagné à tous les repas officiels, ne semble pas plus atteinte que d’habitude.

Non, quelque chose de plus sournois est à l’œuvre.

Trois hypothèses dominent, toutes aussi inquiétantes les unes que les autres.

Dans le contexte du conflit ukrainien, on pense immédiatement à un empoisonnement par les services russes. Ce serait un moindre mal, car, selon les toxicologues interrogés, les effets ne sauraient durer : très bientôt nous retrouverions notre bien-aimé président pro-UE et atlantiste sincère.

Deuxième hypothèse, effrayante : lors du voyage en Chine, les services secrets chinois l’auraient remplacé par un sosie – proche de la perfection grâce à la chirurgie esthétique. Rappelons que les Chinois progressent dans tous les domaines à une vitesse stupéfiante. XI Jinping aurait ainsi tenté un véritable coup de poker - bien loin du jeu de go - dans l’espoir d’un bénéfice à la hauteur du risque. Demain, notre président ne va t-il pas s’écrier, devant une Assemblée nationale médusée : « Delenda est Taïwan ! » ?

Enfin, troisième et dernière hypothèse, moins probable mais tout aussi lourde de menaces : il aurait été substitué par un clone extraterrestre, après que le président Zélenski les ait contactés pour obtenir des armes de longue portée, en échange de blé ukrainien. Rappelons que Zélenski n’a eu de cesse de demander des armes à chaque gouvernement et d’internationaliser sa guerre ; il a peut-être réussi au-delà de ses espérances, étendant le conflit à la galaxie.

À ce jour, nous n’en savons pas plus. À chacun de guetter chez le président Macron tout signe de possession, comme un comportement démocratique suspect : recul sur la réforme des retraites tenant compte des corps intermédiaires, débat et vote à l’Assemblée sur le passage "en économie de guerre", référendum pour rester dans l’Otan, demande d'enquête sur l'attentat contre Nord Stream 2, débat sur le prix de l’électricité, etc. Bref, toute idée que la France devrait agir en fonction de ses propres intérêts plutôt qu’en faveur de ceux des États-Unis - ces très exigeants amis, de l’aveu même de Kissinger – serait suspecte qu’un odieux complot a ravi à notre affection le président de tous les Français.