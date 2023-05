Fake News de guerre 37

Le langage diplomatique est un art de l’euphémisme et de la litote.

Nous avons demandé à notre IA, CausetroGPT – qui trouve qu'on parle trop de sa collègue Chatgpt... – de traduire cet obscur mais subtil jargon diplomatique. (Ses traductions et analyses n’engagent qu’elle.)



- CausetroGPT, comment comprends-tu que Xi Jinping a « répondu à l’invitation » d’une conversation téléphonique avec le président Zélensky ?

- Facile : après des mois d’insistance, le président Xi Jinping, de guerre lasse (Ah ! ah ! Saviez pas qu’une IA pouvait faire de l’humour noir, hein ?), s’est décidé à accepter pour faire cesser le harcèlement de Zélensky…

- Et la phrase : "La conversation entre les deux chefs d'État a duré « presque une heure », a précisé Serguiï Nykyforov, son porte-parole" ? (Le Point)



- Faut comprendre : "Pfff… c’était long : quel pot-de-colle celui-là."

Notre IA étant également une redoutable hackeuse, elle a pu intercepter une partie de leur conversation téléphonique :



- Ah ! Président XI, si vous étiez là, je vous serrerais dans les bras comme mon ami Emmanuel !



- On fera donc sans.



- Est-ce que tu pourrais convaincre la Russie de se retirer sur les frontières de 1991 ?



- La Chine a toujours été du côté de la paix.



- Et la Chine – grande civilisation au passé millénaire– pourrait-elle annoncer qu’elle ne soutient pas la Russie ?



- La Chine a toujours été du côté de la paix, mais aussi de de la négociation.



- Et sur les ventes d’armes ?



- Notre plan de paix est une première étape.



- Et la Chine pourrait-elle nous aider sur le retour des enfants déportés par la Russie, estimés à 20 000 ?



- Nous avons connu la période de l’enfant unique, nous sommes donc solidaires de tous les enfants du monde.



- Vous êtes très nombreux... Pourriez-vous nous envoyer des volontaires - même des vieux - pour reconstituer notre armée ?

(Après un temps de réflexion inexpliqué, le président Xi répond) :



- Le confucianisme nous enjoint de prendre soin de nos parents âgés, et d'honorer nos ancêtres.



- L'Ukraine voudrait que tous les pays comprennent les risques de fournir tout type d'armes à la Russie. L’Ukraine met en garde Pékin contre toute vente éventuelle d’armes à la Russie !

(Là il y a un blanc dans la conversation, Xi Jinping demande à son interprète si Zélensky a réellement menacé la Chine… Celui-ci répond que ce doit probablement être pris dans un sens très général, théorique).



- La Chine a toujours été du côté de la paix - et de la négociation, ajouterai-je pour conclure.



- En pratique, mon cher Jinping, peux-tu faire un geste en faveur de l’Ukraine ? Des armes de longue portée, une déclaration ou des munitions ?



- Oui : nous allons envoyer une délégation de paix, avec un représentant spécial de négociation.

Zélensky, seul avec son interprète et ses conseillers : "Pfff, les gars, pas facile ce Xi, l’impassibilité orientale, j’ai pas l’habitude : aussi faux-cul que vous autres Occidentaux. Enfin, ça ne fait rien, vous me rédigez un communiqué victorieux, comme d’hab... Dites que j'ai entendu une réponse positive."

Les réactions de la presse ont été ambiguës : certains, comme La Dépêche, parlent de « tournant diplomatique », d’autres y voient une prudente avancée diplomatique chinoise. Moscou, de son côté, s’en tient à un constat : il dit « prendre acte » de la volonté de la Chine de « s’efforcer de mettre en place un processus de négociation » entre la Russie et l’Ukraine, mais a reproché à Kiev de « rejeter toute initiative sensée visant à un règlement politique et diplomatique de la crise ». (Libé) (Le Point)



« Rien de nouveau dans la parole de Xi Jinping, si ce n’est l’annonce qu’un diplomate sera chargé de “parler à l’Ukraine et d’autres pays”." (Courrier international)

Notre IA partage l’avis de Courrier international : "Comprendre : blablabla."

Chronique du français journalistique contemporain :

Depuis que l’âge du président étasunien est largement supérieur à celui du président russe, le terme de « gérontocratie » semble avoir disparu des médias...

En vue des JO de Paris, il conviendrait de peaufiner le vocabulaire : si les handicapés sont maintenant reconnus comme des « personnes en situation de handicap (PSDH) » , comment nommer les autres ? « Normaux » est quelque peu désobligeant pour les PSDH… Nous proposons « personnes pas en situation de handicap », ou non-handicapé, soit PPESH, ou PPH. Le commentaire sportif y gagnerait en clarté et hauteur morale. Wokons-nous aux JO !

Légère progression du journalisme, légère régression de la propagande : France Info et LCI ont rapporté les tirs ukrainiens récents sur Donetsk (9 victimes) et ceux sur un village frontalier russe (2 victimes). Parallèllement, le thème et l'expression "crimes de guerre" semblent avoir disparu - faut-il y voir un lien, un revirement, une préparation de l'opinion publique ?

Économie : l’agence de notation Fitch a abaissé la note de la France d’un cran : AA-.

Personnellement, les rares fois où je rapportais un AA-, on me félicitait ! Les Français devraient être contents, mais non : toujours aussi râleurs !

En tout cas, dans le cadre de la polémique récente sur l’éducation des enfants, laxiste ou sévère, comment réagir alors que Macron nous a ramené une mauvaise note ? Faut-il le sanctionner, le punir ? Je vous laisse juges. Si l’on en croit les concerts de casseroles et les manifs, beaucoup de Français sont pour la sévérité… Le courage du président est admirable mais, devant la complexité des dispositifs de sécurité nécessaires à ses rencontres avec les élus et la population, nous suggérons la construction d’un village artificiel, avec recrutement d’acteurs pour jouer le rôle des élus, enseignants, boulangers et celui d'une population souriante !

Ukraine et culture :

L’Ukraine veut convaincre nos médias d’adopter l’orthographe ukrainienne de leur capitale, Kyiv plutôt que Kiev. C’était déjà le cas pour Kharkov (Kharkiv) mais pour cette capitale historique de « la « Rous' de Kiev », on ne s’étonnera pas que seuls les médias anglo-saxons aient accepté - BBC, Washington Post et quelque autres. Même LCI utilise encore Kiev... Ainsi, le monde entier est sommé de prendre parti... Faudra-t-il créer une forme neutre pour les noms de ville ?

Loi sur la dérussification des noms dans les espaces publics : la langue et la culture russes sont également concernées. Le tableau de Mendeleïev va être rebaptisé, il deviendra le tableau de Bandera.

Le rouge-gorge deviendra le bleu-jaune-gorge. La conservation de la couleur rouge dans dans le spectre lumineux est d’ailleurs contestée par les plus nationalistes.

Droit international et zones de non-droit :

La Pologne s’empare d’une école russe, la propriété n’est plus respectée, l’argent russe est saisi, voire volé pour la reconstruction de l’Ukraine, les Suisses ne respectent plus l’argent : nous sommes à deux doigts du communisme intégral ! Certains y voient un problème. Bientôt, nous pourrons voler la tondeuse du voisin ou le pognon de la grand-mère sans risquer les foudres de la justice. La Russie, de son côté, veut répliquer et annonce des contre-mesures (aka des sanctions !)

USA : Joe Biden, questionné sur son âge depuis qu’il a annoncé sa candidature, reste très serein :

- Pas de problème : pour le corps j’aurai un exosquelette militaire, et pour l’esprit ChatGPT.

Annonce de Stoltenberg lors d’une conférence de presse au Luxembourg :

Les USA et leurs alliés ont envoyé en Ukraine 230 chars, dont 30 en état de marche et 20 équipés de toutes leurs munitions.

« Les alliés et les partenaires du groupe de contact dirigé par les États-Unis ont envoyé en Ukraine 230 chars, 1 550 véhicules blindés et des quantités importantes de munitions, soit 98 % des matériels promis, afin d’équiper neuf nouvelles brigades blindées », a-t-il précisé au cours d’une conférence de presse avec le Premier ministre du Luxembourg Xavier Bettel.

Des nouvelles du char M1 Abrams, ce monstre de technologie, cette puissance de feu inouïe ?

Il est en cours de fabrication, compliqué à faire voyager, il craint le sable et surtout la boue de la « raspoutitsa », son entretien est complexe, et il est trop lourd pour les routes et les ponts ukrainiens (54 T.). Un dicton russe résume bien la situation : le mauvais danseur est gêné par ses couilles ! Pour conclure sur cette note cul-tourelle (de char), on pourrait dire du char Abrams que c’est un très bon danseur, mais avec des c. trop lourdes !