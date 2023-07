Fake news de guerre 42 - l’Ukraine s’en va-t-aux JO et déclenche les hostilités olympiques !

L'Ukraine s’en va-t-aux JO et déclenche les hostilités olympiques !

La sabreuse Olga Kharlan, devenue jeudi aux Mondiaux d'escrime la première Ukrainienne à affronter une Russe en près d'un an et demi, a été disqualifiée pour avoir refusé de serrer la main de son adversaire après l'avoir battue. (Le Figaro)

« La Fédération internationale d’escrime (FIE) a levé la sanction de l’Ukrainienne Olga Kharlan, qui avait refusé de serrer la main de son adversaire russe. »

« La FIE a par ailleurs amendé son règlement qui n'oblige plus désormais à échanger une poignée de main avec son adversaire, a indiqué Bruno Gares, membre du Comité exécutif de la FIE, lors d'une conférence de presse. » (Le Figaro)

Notre rédaction, étonnée qu’un règlement olympique soit modifié pour passer outre un comportement violemment anti-sportif (elle avait tout de même tendu à son adversaire la pointe de son sabre plutôt que sa main !) a interviewé le président du CIO.

- Monsieur le président, vous avez appelé à tenir compte de la « sensibilité » des sportifs ukrainiens, n’est-ce pas là une intrusion du politique contraire à l’idéal olympique ?



- Nous avons tenté d’expliquer à madame Kharlan que, depuis l’époque romaine, les Occidentaux se serrent la main en signe de paix, pour montrer l’absence d’arme. Elle a répondu : « Justement, je ne veux pas, je ne peux pas baisser les armes face à une Russe » ! Dans les vestiaires, il a fallu s’y mettre à quatre pour lui faire lâcher son sabre ! Son entraîneur a failli être blessé…



- Comment avez-vous pardonné si vite un tel manque de fair-play ?



- Pas de fausse naïveté : la géopolitique a toujours dominé les JO - chaque pays compte toujours ses médailles comme l’Avare ses pièces d’or, non ?



- Justement, ne vous appartient-il pas de promouvoir l’esprit sportif ?



- Vous ne réalisez pas les pressions que nous avons subies. Le président Zélensky nous a d’abord « demandé » d’organiser des Jeux séparés à Kiev pour les athlètes ukrainiens, sous régime d’exclusion aérienne par l’Otan. Sur ce point nous sommes restés fermes : pas de séparatisme pro-Ukraine…



- Et…



- Sachez qu’ils demandaient beaucoup plus ! Tenez, par exemple : après de difficiles négociations, nous avons obtenu des Ukrainiens, pour les épreuves de tir - carabine, pistolet et fusil - qu’ils ne tirent pas sur leurs concurrents russes ! Kiev voulait également une épreuve de kalachnikov... « Ils s’entraînent dur et, après les JO, ils seront mobilisés pour la grande contre-offensive du printemps-été-automne », a rajouté le président Zélensky en vidéo-conférence.



- Donc, vous êtes restés fermes.



- Oui, car déjà chaque discipline réclamait une adaptation de son épreuve : ne pas fouler le même sol que les Russes, ni sauter dans le même sable, le droit d’étrangler complètement les Russes au judo, etc. Pour les jeux paralympiques, Zélensky exigeait que les Russes courent sans prothèses, sur une seule jambe…



- En somme, Kiev réclamait du CIO des sanctions sportives ?



- Exactement, et nous avons fermement refusé.



- Et la modification du règlement par la FIE ? N’est-ce pas un traitement de faveur, un règlement sur mesure pour les Ukrainiens ?



- Culturellement, les Asiatiques ne se serrent pas la main : la fédération a donc suivi la coutume majoritaire mondiale, c’est la fin du néocolonialisme. Et le bruit courait d’un retour du Covid : principe de précaution...

- La Russie est sévère avec le CIO et la FIE : ils demandent où sont passées « les nobles idées du baron de Coubertin », et vous accusent d’avoir oeuvré « dans l’intérêt d’un ordre géopolitique ». Ils parlent ironiquement d’un « décret Kharlan ».



- Je voudrais les y voir ! C’est pas eux qui ont affaire aux Ukrainiens.



- Euh… en fait, si, sur le front...



- Ah oui, c’est vrai… Néanmoins, la FIE a fermement refusé que les Ukrainiens combattent au sabre et à l’épée non mouchetés !

En tout cas, toutes ces péripéties sont au moins aussi passionnantes que les épreuves sportives elles-mêmes. Les Jeux de 2024 semblent prometteurs !

JO de Paris : pénurie de forces de police. D’où la formation rapide d’étudiants, de chômeurs, d’immigrés en situation régulière, bref, un peu tout le monde, et les candidats bénéficieront d’une courte formation. Un appel de Zélensky au président Macron pour savoir de quelles armes ils seront équipés a poussé le CIO à refuser les volontaires Ukrainiens…

France : vive polémique en France sur la détention d’un policer, la magistrature choquée après les propos du DG de la Police nationale, qui demandait en somme une législation spéciale ou des tribunaux spécialisés pour ce corps de métier.

Plus de quatre-cent arrêt-maladies déposés par des policiers, en solidarité avec leur collègue.

Personne ne semble s’étonner que 400 médecins aient pu faire ce qui est manifestement une fraude massive ! Ont-ils été menacés ? Autre possibilité : un seul médecin a signé 400 faux documents... avec la complicité de 400 policiers… Bref, il y a du louche : le Ministère de l’Intérieur et celui de la Santé ont promis de diligenter une enquête approfondie.

Dernière blague sur le conflit en Ukraine :



- Dis Mykola, tu saurais pourquoi de temps en temps les drones tournent en rond comme ça ? C’est de la surveillance ?



- Non : les Russes sont à court de puces électroniques, du coup ils utilisent celles des machines à laver.



- Quel rapport ?



- Ben, quand la puce passe sur le cycle essorage, le drone tourne en rond.

Baisse de forme sur la chaîne LCI : ils n'ont pas attribué à la Russie le coup d’État au Niger ! Le général Trinquand a quand même précisé « mais ils en ont profité ». Espérons que LCI se reprenne et revienne à ses fondamentaux - désinformation et russophobie maladive !