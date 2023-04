Fake News de guerre 6 : la semaine de la sincérité !

« La France « consternée » par des propos de l'ambassadeur de Chine sur la Crimée (le Figaro, BFM, LCI etc.)

« Ça dépend de comment on perçoit ce problème. Il y a l'Histoire. La Crimée était tout au début à la Russie. C'est Khrouchtchev qui a offert la Crimée à l'Ukraine dans l'époque de l'Union soviétique ». Le diplomate chinois a appelé à arrêter de « chicaner » sur la question des frontières post-soviétiques. « Maintenant, le plus urgent est d'arrêter, de réaliser le cessez-le-feu » entre Russie et Ukraine, a-t-il estimé. » (Le Figaro)

Peu ou prou, tous les médias se sont fait l’écho du choc ressenti à l’Elysée : ici sur l’Obs. Effectivement, dire la vérité et plaider pour une paix rapide négociée est infiniment choquant pour les USA et ses vassaux de l’Otan.

« La phase des frappes sur les infrastructures énergétiques est derrière nous », a déclaré dimanche 23 avril sur franceinfo Étienne de Poncins, ambassadeur de France à Kiev. (France-info)

Cette phrase historique a été mise en exergue par toutes les chaînes d’info. Nous sommes en mesure d’affirmer que, en effet, le passé est derrière nous et, osons-nous prédire, l’avenir ukrainien de la France est devant si on ne lui tourne pas le dos.



La suite de l’entretien contient un autre passage savoureux :

« Est-ce que vous y voyez clair ? Non, mais c'est normal, cela fait partie du brouillard de la guerre. »

Je fais ici mon mea culpa : la France et France-info ne mentent pas (toujours) au sujet de l’Ukraine : en effet, dans le brouillard, on n’y voit pas clair...

« Ils vont refaire leurs infrastructures. On a parlé avec Clément Beaune (qui s'est rendu en Ukraine en fin de semaine) des rails. Ils ont besoin de rails pour faire fonctionner le train qui est un facteur essentiel de la résistance ukrainienne. »

En somme, la Russie déraille, et la France raille !

Il se dit ici ou là que les forces ukrainiennes auraient pris position sur la rive gauche du Dniepr, dans l’oblast de Kherson, sans que l’on sache s’il s’agit d’un ou deux soldats isolés, ou du début de LA grande offensive.

« Nous savons que l’information est une arme (…), il est crucial de respecter le silence informationnel », a ajouté M. Gerashchenko sur Twitter. (le Monde)

Rassurons ce conseiller du ministère de l’intérieur, nos médias respectent scrupuleusement le silence informationnel sur le conflit ukrainien.

Espérons qu’après ce trip de vérité frôlant l’overdose, nous reviendrons rapidement à la routine propagandiste !