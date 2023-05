Fake News de guerre : Zélensky autour du monde !

Notre reporter ne pouvait rater la rencontre Macron-Zélensky ! Bien aidé de sa furtivité (au sens militaire : il n’a que des angles aigus et de la peau sur les os) il a pu poser un micro-micro (alias un micro d’espionnage à la pointe de la « french-tech »).



- Alors Manu, t’as vu que Rishi m’a garanti des missiles longue portée, et presque presque promis des avions de chasse ! Ça c’est un pote de l’Ukraine ! Un vrai…



- Eh ! Attends, nous aussi on t’aide, tu veux la liste de tout ce qu’on t’a refilé gratos ? Et le coût ? Déjà qu’ici tout le monde me réclame du pognon…



- Oui, oui, je rigole. Mais t’as entendu mon idée de « coalition aérienne », non ? Ça avance, je dirais même que c’est pour bientôt, mais on a un problème, et c’est là que tu peux jouer un grand rôle, toi et la France !



- Dis toujours…



- Les avions, c’est super, mais ils peuvent pas rester en l’air tout le temps ! (Ah ! Ah ! je regrette un peu le temps où j’étais comique : le drame, à la longue, ça use…) Et les Russes ont bousillé tous nos aéroports.



- Tu veux qu’on en reconstruise quelques-uns ?



- Non, ils seraient détruits le soir même par un de leurs foutus missiles. Non, je pensais au Charles de Gaulle…



- Quoi ? Le... le...



- Oui, votre porte-avion nucléaire ! Est-ce que tu pourrais nous le prêter quelques semaines, le temps de flanquer une branlée aux Moskals ? En plus, on pourrait s’approcher de la Crimée presque à la toucher !



- Euh… ça serait trop difficile à faire accepter aux militaires… Et il faut beaucoup de personnel qualifié pour faire tourner ce monstre...



- Vous pourriez fournir des volontaires, ou former nos marins.



- Euh…



- Ou alors on pourrait vous le louer, en LOA : location avec option d’achat.



- Mais t’as plus un rond !



- Joe me ferait un crédit-bail, il imprime des dollars à la demande !



- Mais toute l’Ukraine est déjà en crédit-bail ! Vous êtes complètement fauchés !



- C’est pas faux. Mais justement, plutôt que nous donner des trucs qu’on paiera jamais, si vous nous prêtez le "Charles de Gaulle", là on vous le rendra.



- Ouais, un peu abîmé, avec un missile Kinjal dans la coque ?



- Et n’oublie pas que si vous nous aidez pas à vaincre, la Russie paiera rien du tout, la facture sera pour les USA, la GB et l’UE ! Ah ! Ah ! Bon, essaie quand même de penser au porte-avion, je vais faire un communiqué à ce sujet !



- Eh ! Oh ! Attends !



- Je déconne ! Mais reconnais que le truc des communiqués, ça marche : j’obtiens tout ce que je demande, juste quelques mois plus tard : faut vous forcer un peu la main comme à une jeune fille effarouchée. Patriots, chars, missiles, uranium appauvri, et bientôt les avions ! On en reparle ?

Macron quelques jours après le départ de Zélensky :

« Louer mon porte-avion ! Ce type a toujours eu un culot monstre, mais là il est quand même gonflé. Bon, moi aussi je peux plaisanter. Il veut des missiles longue portée ? Envoyez à Kiev une caisse de ces machins sol-air, "man-portable", genre Stinger. Et quand il se plaindra, répondez-lui que ce sont des "missiles longs à porter", comme il a demandé ! »

Suite aux visites de Zélensky à Londres, Paris, Berlin, Rome, Arabie Saoudite, puis au Japon, quelques rumeurs malveillantes ont circulé, comme quoi il aurait peur des représailles russes après l'attaque de drone sur le Kremlin... Par ailleurs, il a démenti faire une croisière Costa : « Je fais pression auprès de chaque dirigeant dans l’intérêt de mon peuple, d'ailleurs la France a pris en charge mes frais de voyage en Allemagne et au Japon ». En « off », il a rajouté : « J’aurais préféré l’ambiance Berlusconi et petites pépées , mais c’est quand même la qualité française ».

Le président Lula a fait savoir qu’il n’était pas ravi de cette visite surprise qu’on lui a imposée au G7.

De source sûre, nous savons que plusieurs présidents ont demandé à leur service de sécurité de toujours vérifier que Zélensky ne les attendait pas dans leur chambre d’hôtel pour demander des armes.

Vent de panique en Ukraine de l’Ouest et en Pologne limitrophe après l’énorme explosion d’un dépôt de munitions : il y aurait eu parmi celles-ci un grand nombre de munitions à uranium appauvri qui ont libéré des poussières dangereuses.

Ces Ukrainiens et les quelques Occidentaux présents là-bas paniquent pour un rien : nous, les Français, savons depuis Tchernobyl que les nuages radioactifs ne passent pas les frontières. Le gouvernement anglais, qui a fourni ces munitions, affirme que ces poussières à l’uranium ne sont pas nocives pour la santé, c’est même le secret de leurs beaux jardins à l’anglaise : ils l’utilisent comme engrais naturel.

Interrogé de son côté, le gouvernement français a fermement démenti avoir repris en Ukraine les essais nucléaires à ciel ouvert arrêtés en Polynésie en 1975.

Moscou menace de répliquer en utilisant les mêmes munitions : Poutine se fâche vraiment pour un rien !



Kiev a dit avoir "encerclé partiellement" Bakhmout - en raison d'une progression sur les flancs en même temps qu'une perte de la ville. Pourquoi pas ? Finalement, une ligne de front n'est jamais qu'un demi-cercle étiré où chacun encercle l'autre !