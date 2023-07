Faut-il lyncher Emmanuel Macron ?

Le jeune Emmanuel n’a décidément pas la cote auprès de la gauche. Pourquoi de la gauche ? Parce que la chanteuse Izia est probablement de gauche. Seule la gauche en effet se permet aujourd’hui de prendre ouvertement le monopole de la violence politique.

Chair vive

Dans un récent concert Izia Higelin, (image 1, source internaute.com) une fille de portant un habit de scène inspiré du porno ou de la SF sexy comme beaucoup de chanteuses, a décrit ce que serait le lynchage du président français, là, au milieu des spectateurs. Elle suggère qu’il soit accroché :

« … à 20 m du sol telle une piñata humaine géante, et qu’on soit tous ici présents munis d’énormes battes avec des clous au bout comme dans Clockwork Orange (Orange mécanique). »

Et elle ajoute :

« Et là, on le ferait descendre, mais avec toute la grâce et la gentillesse que les gens du Sud ont, là, juste au-dessus de vous, et on aurait tous notre batte avec nos petits clous, et dans un feu de bengale de joie, de chair vive et de sang, on le foutrait à terre, mais gentiment tu vois… »

Elle s’est ensuite confiée à la presse. Ces propos seraient en réalité du second degré et une preuve d’amour et de bienveillance. En effet elle termine l’interview ainsi :

« À aucun moment dans mes concerts, je n’incite à la violence ou à la haine. Ce sont toujours des lieux de bienveillance et d’amour, de folie et d’improvisation. C’est juste ça purement et simplement. Cela reste une histoire fantasmée, un moment partagé d’esprit libre, artistique. Ce n’est pas dirigé dans quelque direction que ce soit. »

Pas dirigé ? Gros culot de dire cela, alors qu’elle a clairement désigné Macron comme cible d’une action collective destinée à le foutre à terre dans un joyeux moment de création artistique, dans la chair vive et dans le sang.

Buzzy Izia

Curieuse conception de l’amour et de la bienveillance. Orange Mécanique n’était pas exactement une ode à l’amour universel…

Et puis, pourquoi invoquer la bienveillance et l’amour ? On n’a pas besoin de cela, un spectacle est un divertissement, pas un catéchisme. Quelle angoisse secrète ronge cette classe de bateleurs ? Avoir besoin de suggérer sans raison ces bons sentiments, de plus en tenant des propos contraires, illustre un phénoménal déficit de confiance en l’humain ou une incohérence crasse.

Izia a 32 ans. Elle ne devrait pas parler comme une ado. Sa musique manque-t-elle tant d'intérêt pour avoir besoin de taper sur Macron pendant un concert, prenant ainsi en otage ceux et celles qui ne partagent pas son point de vue ?

La France vit dans un climat de violence banalisée. Izia bêle avec les moutons. Comment le climat politique français est-il devenu si délétère ? Et cette violence, ce n’est pas le fait d’une extrême-droite fantasmée par une ultra-gauche bien réelle et séditieuse, elle. C’est le fait de ceux et celles qui se veulent pourtant des modèles de vertu.

Quand une personne active dans le show biz parle d’amour, c’est en général pour s’attacher ses fans. Car l’amour affiché, ça rapporte de l’argent. Comment un fan peut-il croire que sa star lui parle personnellement quand elle dit sur scène : « Je vous aime » ? Comment ne voit-on pas que la star ne parle à personne en parlant à tous ?

C’est une autre histoire. Mais que l’on aime ou non Emmanuel Macron, on n’évoque pas son assassinat de cette manière détournée. Ou alors, délire pour délire, qu’Izia, qui fait le buzz avec sa saillie, aille au bout de ses intentions et tue Macron. Elle se ferait une publicité mondiale d’enfer.