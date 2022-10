Féminicides : « des crimes de propriétaires »...

Arrêtons cette mascarade , une femme irannniene, écrivain, exilée en France , ( je me souviens plus de son nom ) s étonnait et s indignait de la tolérance que l on portait au femme voilée en France notamment.

L europe fait la « promotion » de ces femmes voilées au nom de la liberté.

En Europe c est au nom de la liberté , en Iran les femmes ce battent pour leur liberté , Il me semble que cela s appelle de la schizophrénie .

Avant de s indigner sur ce média et dans les autres médias ou les indignes de service viennent délivrer leur saint parole , il me semble que nous aurions dû faire respecter nos valeurs et arrêter de nous voiler le visage pour masquer notre lâchéte et notre dévoiement

Le voile au delà du morceau de tissu n est pas neutre .