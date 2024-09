Femmes afghanes, fermez-la !

C est la rentrée cette semaine a Lyon j ai vu des femmes quasiment voilées .

En France, le port intégral doit être toléré et c est au nom de la liberté des femmes selon Rousseau Sandrine et en Afghanistan c est un problème .

Que l on m explique !

Dans un autre domaine l excision des femmes ,

L islam radical s implante doucement mais c est un fantasme ou un problème secondaire pour beaucoup notamment a la NUPES .

Bon cessons ces jérémiades, apres le bikini la bombe anatomique qui a libere le corps des femmes , cette génération la gauche en particulier renie les acquis de leurs aieux .

Vive les barbus en France !