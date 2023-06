Fin programmée de la maison individuelle !

@l’auteur

Je suis pas tout à fait d’accord avec votre analyse, même si les éléments que vous évoquez sont indéniables. Je rejoins Grincheux au dessus : ca fait partie d’un tout beaucoup plus global, dont on voit se dessiner avec une précision toujours croissante les contours, et dont les pièces sont en train de s’assembler tranquilou dans l’indifference generale... Et c’est terrifiant

On assiste à une attaque d’ampleur sur la propriété immobilière : fiscalité confiscatoire, normes débiles rencherissant les couts de construction, suppression de la taxe d’hab qui va se traduire par une explosion de la Taxe fonciere, les proprios devant financer l’integralité des services publics pourtant utilisés par tous, encadrement des loyers, etc etc... D’ici peu, il sera réservé à une élite réduite la faisabilité de la propriété, les autres n’auront d’autre choix que de vendre, étranglés par les charges. Et comme il y aura peu d’acheteurs solvables, ceux qui vont tout rafler sont les fonds de pension et autres détenteurs de capitaux institutionnels (banques)

Et en parallele, le nouveau gadget gvtal consistant à decouper le droit de propriété (propriété du foncier dissociée de la construction) permettra d’instaurer ce nouveau mode de fonctionnement (le droit d’usus mentionné par grincheux)

Simultanément :

— fusion de la CNI/carte vitale, pass sanitaire mondial, adjonction probable des dossiers fiscaux, police, etc... Au sein d’une identité numérique qui rassemblera tout

— Les assemblées viennent de voter la possibilité d’actionner à distance et sans controle judiciaire tout dispositif electronique permettant d’ecouter, voir ou geolocaliser kk’un (donc babyphone, webtv, frigo connecté, etc etc...). Big brother n’est même plus une métaphore, c’est au sens propre

— mise en place de l’euro numerique (pr info la chine expérimente une monnaie périssable : vous etes payé, vous avez des sous, mais pendant un certain temps. Si pas dépensé, pfiout ya pu. Plus de capitalisation possible, pas de possibilité de transfert à l’etranger, plus de conversion dans d’autres devises, ...)

— Le ministere de la verité (commission Bronner) dira ce qu’il est admissible de penser/dire/ecrire (le reste étant considéré complotiste, donc subversif, donc interdit)

— Pass carbone applicable en 2027 (voté UE), extensible ensuite

— Linky pr le controle des dépenses énergétiques et la taxation de la conso éléctrique de votre bagnole (pour taxation évidemment). Mais sachant que pareil, la propriété d’un vehicule sera de plus en plus inaccessible

Alors je veux bien qu’on me taxe de complotiste. Sauf que c’est pas issu de mon imagination, c’est dans les actus...

Ils auraient pris 1984 pour un manuel qu’on en serait exactement au même point

Et tout le monde s’en branle