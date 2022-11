Folie covidienne : Faut-il tourner la page ?

Après plus de deux ans de folie covidienne, la vie semble retourner à la normale mais peut-on simplement tourner la page, oublier tous les mensonges proférés par des « autorités sanitaire », politiques et journalistes, les confinements et surtout un pass vaccinal, une forme d’obligation vaccinale hypocrite allant à l’encontre des droits de base du citoyen dans une démocratie, pass allant de pair avec le renvoi des soignants refusant de se faire vacciner ?

Cela ne semble pas si simple d’autant plus que la France, supposée être le pays des droits de l’homme, devient aujourd’hui le seul pays démocratique au monde où les soignants ou pompiers non vaccinés ne sont pas réintégrés.

Peut-on oublier que l’on a soumis des enfants et des jeunes à une injection expérimentale alors qu’ils ne courraient pratiquement aucun risque d’attraper le Covid, injection dont les effets indésirables à court et long terme restent encore largement inconnus ?

Faut-il oublier toute la propagande officielle autour du thème « Tous vaccinés, tous protégés » ?

Peut-on simplement oublier que les plus grands épidémiologistes ou généticiens français, les professeurs Raoult et Péronne, la généticienne Alexandra Henrion-Caude et bien d’autres ont été traités de complotistes et autres par des médecins de plateau et journalistes pseudo-scientifiques n’arrivant pas à leur talon au plan scientifique. On doit mentionner le prix Nobel de médecine, Luc Montagnier, un homme intègre qui a dû subir toutes sortes de critiques avant son décès pour avoir déclaré qu’il ne pensait pas que le virus était d’origine naturelle, idée considérée alors comme « complotiste » ou antivax par des « fact-checkers », « débunkers » et autres ignorants, mais qui est aujourd’hui acceptée par de nombreux scientifiques aux USA comme en Europe

Peut-on passer sous silence les membres du show biz, en allant de Didier Bourdon des Inconnus à Patrick Bruel qui n'ont pas hésité à traiter de "connards" et autre gentillesses les non-vaccinés, milieu qui il est vrai ne fait en général pas preuve de beaucoup de lucidité sur les débats politiques ou de société. Sans oublier certains de nos « grands penseurs » ou « intellectuels » comme Raphaël Enthoven traitant les « antivaxs » de « monstres » et de « cons », mettant en danger la vie d’autrui ?

Les mass-médias ont fait dans l’ensemble le travail que le gouvernement attendait d’eux, relayant sans critique les chiffres officiels de morts et de contaminés et répandant ainsi la peur pour préparer le terrain à la vaccination. Dans la même période, ils ont reçu des aides publiques très importantes de l’ordre de 2 milliards d’Euro, ce qui n'est pas fait pour développer l'esprit critique à l'égard du gouvernement. Ils ont souvent donné la parole à des médecins sans mentionner les nombreux conflits d’intérêt découlant de leurs liens avec les grandes entreprises pharmaceutiques et affectant leurs prises de position. Bien sûr, il y a eu des journalistes courageux comme Yvan Rioufol du Figaro, Marc Menant, André Bercoff de Sud-Radio, plus récemment Pascal Praud de CNews et d’autres mais ils étaient relativement isolés par rapport à la ligne éditoriale des grandes rédactions.

Les médecins et le personnel de santé ont vacciné sans problème en passant assez rapidement sur le consentement éclairé des patients requis avant la vaccination et ont relayé les directives officielles en demandant à leurs patients de se soigner du Covid en restant chez eux et prenant des Dolipranes.

On pourrait croire que l’audition de Pfizer le 10 Octobre de cette année devant une commission spéciale du parlement européen, allait mettre un point final à la controverse sur les pass vaccinaux, audition au cours de laquelle la représentante de l’entreprise Janine Small, le grand patron Albert Boula s’étant fait porter pâle, a reconnu que Pfizer n’avait jamais effectué la moindre étude sur la contagion ou transmissibilité du virus chez les vaccinés avant la mise sur le marché de son vaccin. Il en résultait que tous les chiffres avancés dans ce domaine par les politiques, les autorités sanitaires ou médecins (par exemple une protection à 90% contre la contagion) ou des mesures comme le pass-sanitaire puis vaccinal ne reposaient que sur du vent et non sur des études scientifiques sérieuses.

Madame Small pour justifier l’absence d’études a cru bon d’ajouter en souriant « Vous savez, nous devions aller à la vitesse de la science pour vraiment comprendre ce qui se passait dans le marché ». Que signifie « la vitesse de la science » pour Madame Small représentante d’une entreprise qui a dû verser au fil des ans des milliards de dollars dans des procès pour « corruption de médecins et de représentants du gouvernement » aux USA, cela reste un mystère que les eurodéputés n’ont pas cherché à élucider.

Toutefois, malgré cette audition, on trouve toujours de nombreux médecins ou politiques sinon une majorité qui refusent la réintégration des personnels soignants non vaccinés et prétendent que le pass sanitaire était une bonne mesure.

C’est d’autant plus difficile de tourner la page sur cette période avec un président qui avait « très envie d’emmerder les non vaccinés » et qui n’a pas l’air prêt à leur présenter des excuses.

En conclusion, un bilan honnête et des sanctions sont nécessaires si l’on veut sortir de cette crise par le haut, sinon, on peut se préparer à d’autres opérations de désinformation de masse dans le futur sur d’autres sujets.n de masse dans le futur sur d’autres sujets.