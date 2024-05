François Asselineau… Le mauvais cheval

François Asselineau, bon conférencier, homme de savoir, connaissant ses dossiers... Cependant . Quel dommage que ce promoteur du FREXIT, persuadé qu’il a été le premier à en parler, soit arcbouté sur un égo boursouflé refusant systématiquement toute alliance, car se considérant le seul vrai légitime. Il n’est pas innocent de cette impossibilité d’union des partis souverainistes, qui pourraient, lors d’élections, marquer des points et peser sur la politique nationale et européenne. Cette dispersion des forces fait qu’elle est en contradiction avec les 30% de Français favorables à la sortie de l’Europe, de l'OTAN et de l’Euro, car ces chicaneries, tellement à l’image de ce que l’UPR combat, ne fait que diviser, et rendre cette cause confidentielle, d’autant il faut le dire, tout l’appareil médiatique tient le Frexit comme l’incarnation du diable.

On peut considérer que le concept de rompre avec l’Europe date de 1995 quand Jean-Marie Le Pen appela, dans son programme présidentiel, à « renégocier le funeste traité de Maastricht », approuvé par référendum en 1992, qui officialise la création de l’euro. Le FN demanda le rétablissement des frontières, le maintien du franc et la primauté du droit national.[i] (À l’époque la France n’était pas membre de l’OTAN, c’est Sarkozy qui en 2009 fit réintégrer notre pays).

2007, année UPR : le 25 mars de cette année, François Asselineau fonde, à l'occasion du cinquantième anniversaire du traité de Rome, l'Union populaire républicaine (UPR), qu'il préside depuis lors. La charte fondatrice de l'UPR affirme : « Si elle n'est certes pas la cause unique de tous les problèmes de notre pays, la construction européenne n'en est pas moins leur cause principale. »[ii]

Visionnaire : dans une vidéo[iii] de mars 2007 sur RVL juste avant la création de l'UPR, François Asselineau fait montre de clairvoyance en citant d’entrée Jacques Delors qui en 1985 alors président de la commission prédisait que bientôt aux alentours de l’année 2000 « 80% des lois et des règlements seraient d’origine communautaire », et Asselineau qui assène un « et nous y sommes ! » Et nous y sommes restés et en bien pire… Il faut admettre que la constance de son discours est admirable. Ce même discours qui était tellement inaudible à l’époque, en 2007, parler de sortie de l’UE était considéré comme fantaisiste venant d’un « cerveau malade » ; et aujourd’hui, il faut bien admettre que c’est d’actualité plus que jamais.

La sortie de l’Europe : ou plutôt de « l’Union ». Il est plus que temps que la France retrouve son indépendance à savoir : sa capacité de peser sur son destin, de son budget, de ses lois sociales, de son éducation, de ses traités, de sa santé et aussi de battre monnaie à nouveau, de son drapeau, de ses frontières et sortir de toutes ces alliances liées à l’OTAN. Monsieur Asselineau a raison sur toute la ligne ! Cependant, et c’est ça le problème avec lui, il y a toujours un « cependant » qui va suivre…

Cependant : comment un homme aussi brillant, peut-il à chaque fois qu’il est invité, car oui, il est invité par de nombreux médias, qui ne sont pas mainstream, mais qui sont relayés énormément sur les RS, qui fait que cela participe à ces fameux 90 millions de vues sur internet tant vantées par le dirigeant de l’UPR. Au lieu de pleurnicher à chaque fois de sa mise à l’écart, peut-être en se rendant plus abordable et plus diplomate, sa parole, porterait-elle plus loin que les oreilles bienveillantes de ses supporters et aficionados, je dis ça et je ne dis rien ! A contrario, Philippot, qui j’admets m’est assez insupportable, car il ne faut pas oublier d’où il vient, a lui compris comment négocier l’écueil média, et se faire inviter un peu partout. Sa chartre des Patriotes[iv] est en tous points semblable à celle de l’UPR, et donc, comme dit le dicton, « l’union fait la force », mais au lieu de ça, c’est un « combat » d’ego, où tout à chacun à y perdre. Particulièrement, NOUS, le peuple de France.

Il avait totalement raison concernant sa non-participation à l’élection présidentielle de 2022. Le bidouillage honteux avec François Bayrou et la distribution de 400 voix d’élus[v] dont aucune n’alla au président de l’UPR, ce qui fit qu’il échoua d’obtenir les 500 parrainages. Ce fut un scandale, car le seul vrai porteur du Frexit était éliminé avant la compétition, ce qui ne choqua personne et les « élections » virent « la victoire » de Manu la cata et on connaît la suite…

Comparaison avec Nigel Farage : François Asselineau se réfère souvent à ce britannique. En a-t-il les mêmes capacités ? Farage fut député européen, donc au cœur de la machina, qu’il a mené à bien l’opération Brexit, qu’il a quitté son parti, l’Ukip (United Kingdom Independence Party) après avoir fait le job et qu’en 2019, il a fondé un nouveau parti politique le Brexit party, qui lors des élections européennes a ramassé pas moins de 30% des voix, ce qui a propulsé 29 eurodéputés au Parlement de Strasbourg.[vi] Pour situer l’individu, lors de la première session au Parlement à Strasbourg les 29 élus de son parti ont tourné le dos pendant l’hymne européen afin de bien faire comprendre ce pour quoi ils avaient été élus. On est loin des lamentations Asselinesques, car pour mener un combat aussi important il faut du punch, des directs du droit et des uppercuts du gauche, même quelques coups bats et non pas cette bouillie maintes fois rabâchée sur ces injustes journalistes qui d’ailleurs doivent en avoir ras la patate de l’entendre se plaindre à longueur de plateau. Un bon exemple, invité chez Pascal Praud où il est de coutume d’interrompre les invités, de les mettre sur le grill, de les bombarder de questions et de réfuter les vérités, Asselineau s’est fait enferrer dans des minipolémiques sur le fait qu’il n’était jamais invité et que Philippot l’était et que oings oings… Que le président, le 1er ministre et un ministre n’avaient pas d’enfant et à la tête du pays un homme qui pourrait promouvoir une politique de « bon père de famille »… Ça fait rêver toutes ces fadaises ne trouvez-vous pas ? Et ainsi, au lieu d’exposer ses idées, on l’a entendu geindre sur ses pauvres malheurs dont tout le monde se fout. Le pire, suite à cette invitation il en a fait une vidéo ou il a décortiqué par le menu, combien l’animateur avait été partial, tant et si bien que lors de sa seconde invitation il a bataillé pour défendre sa position sur cette polémique digne d’une cour de récré au lieu d’avancer ses idées qui sont intéressantes. Comme leader, tellement boursouflé par lui-même qu’il en oublie sa vraie bataille et tombe à chaque fois dans le piège des chamailleries que seuls ses supporters trouvent intéressantes, alors que ceux qui auraient une oreille favorable (dont moi), changeons de média tellement toute cette pantomime est insipide et rasoir. Asselineau est bon, seulement quand il est seul devant une camera de UPR TV et qu’il ne souffrira d’aucune contradiction ; oui, il fait aussi des shows réponses aux auditeurs en direct, qui curieusement se passent toujours bien, sans aucun éclat, sans paroles qui dérapent. Si, comme il le prétend, avoir les qualités d’un chef d’État ; par ses apparitions, il donne l’impression plutôt d’être celui qui veut avoir le dernier mot, car souvent, il hausse le ton pour marquer sa pensée, ce qui cloue le bec à ses interlocuteurs. Il est de ceux bien français, qui veulent tout contrôler, alors que pour créer une juste dynamique, il faut savoir déléguer et écouter, s’inspirer des autres tout en tenant le cap. Par certains cotés il y a du Macron en lui… Et pas la peine de lui dire qu’il devrait procéder autrement, c’est un Monsieur droit dans ses bottes et prêt à sauter sur ses grands chevaux… C’est pour cela qu’il n’est pas le bon cheval pour ce Frexit. Il est certainement le bon théoricien, le bon politologue, mais certainement pas celui qui fera aboutir ce projet, pourtant primordial pour notre nation.

Désolé président, il n’y a rien de personnel dans ce qui est écrit car, je ne vous ai jamais croisé ou encore moins côtoyé, je vous ai seulement écouté, et ce, depuis longtemps ; cela est comme un ressenti que beaucoup comme moi partage et trouvons dommage que le Frexit soit si mal porté. Pourquoi ne passeriez-vous pas la main et restiez en coulisse… Mouais, pour quelqu’un qui veut à toute force la lumière, c'est un challenge qui est bien plus fort que le Frexit n’est-ce pas ?

Georges ZETER/mai 2024

Vidéo : François Asselineau sur RVL en mars 2007, avant la création de l'UPR