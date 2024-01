Franz Beckenbauer, Kaiser de l’Allemagne d’après-guerre

La différence entre l’élégance, la classe et le respect émanant d’un Beckenbauer et l’agressivité et la violence d’un Schumacher ont fait que ceux qui aimaient le foot de la grande époque admiraient à juste titre le premier et méprisaient fort justement le second...

Reste malgré cela que le pognon faisant tout, la merveilleuse équipe de Cruyff fut battue tout comme le fut celle de Platini...ce qui mit définitivement fin à mon intérêt pour ce sport-spectacle...