Gag ! Anne Hidalgo promue « visionnaire du développement urbain »

Voici une nouvelle qui va vous détendre en ce mois de décembre assez morose. Anne Hidago, première édile de Paris, vient d'être récompensée d'un bien étrange prix, celui des "visionnaires du développement urbain"(!) Vous avez bien lu, ce n'est pas un mirage ni du second degré.

BFM nous apprend que l'institut Urban Land qui vous connaissez tous (sauf votre narrateur, je vous le confesse) a primé Madame 1% aux présidentielles pour sa politique de la ville. Paris ! Sa convivialité, son accessibilité, ses pistes cyclables et son métro d'une propreté et d'un modernisme hors du commun. Sur le coup, on pourrait croire qu'Urban land est un collectif d'humoristes, mais il n'en est rien.

Il ne s'agit pas d'un collectif de citoyens parisiens, ni même d'un groupe de chercheurs d'une quelconque université hexagonale. Pour décerner des prix à nos princes et princesses, il faut se passer de l'avis du peuple souvent hostile quand il est consulté sur les sujets sérieux. Urban Land est en fait un énième "centre d'étude" privé, une société de services immobiliers et d'expertises basé à... Casablanca au Maroc ! La bonne farce. S'agit-il d'une commande pour gratifier madame ? D'un retour pour un projet immobilier marocain dans la capitale ? D'un remerciement de l'ambassadeur du Maroc pour un appartement attribué à ses gosses dans un arrondissement de prestige ? Difficile à dire. Les médias indépendants nous en diront plus quand ils auront des infos.

Ce prix pose problème pour le quidam qui connaît Paris depuis les années 1970. Certes, les pistes cyclables sont un progrès malgré les incivilités de certains usagers de la petite reine. Certes, il y a des couloirs à bus (peut-être eux-aussi dans le collimateur de la mairie). Certes, tout n'est pas malfaisant chez madame Hidalgo et son clan, mais tout de même...

Une ville où il est impossible de se loger quand on gagne moins de 4000 euros par mois, où les jeunes s'entassent dans des colocations, une ville où les logements HLM sont réservés aux "catégories populaires" selon les critères d'une certaine "gauche", attribués par des commissions en huis-clos. Une ville communautaire, frappée par la délinquance et les trafics. Une ville où le métro est coûteux et désuet, avec peu de lignes automatisées. Une ville-musée où tout est axé sur le tourisme, qui se vide de ses habitants depuis les années 2000. Une vide où 130000 logements sont vides quand des marées de SDF dorment dehors dans des cartons.

Bref une capitale autrefois bourgeoise ou populaire d'un quartier à l'autre qui ressemble aujourd'hui davantage à Bogota qu'à Moscou. Quelques ghettos de riches au centre et des favelas autour : si Paris n'est pas une ville du tiers-monde...

Concédons que Madame Hidalgo a été élue démocratiquement, par celles et ceux qui vont encore voter. Dans un contexte difficile pour les oppositions. Exode des classes moyennes, harcèlement envers les opposants (affiches électorales arrachées à chaque élection), quadrillage des quartiers par les associations municipales, Delanoé puis Hidalgo ont mené à bien leur mission de remplacement d'une population plutôt conservatrice par des bobos qui leur mangent dans la main. Une "politique de la ville" d'ailleurs étendue à toute les grandes villes françaises (Rennes, Nantes, Lyon...).

On ne doit rien à madame Hidalgo, insignifiante hors de la capitale. Et les vrais Parisiens n'aspirent qu'à une chose, se réapproprier leur cité. On ne masquera pas les réalités par des récompenses bidons et de l'auto-congratulation. Si madame Hidalgo est considérée comme une visionnaire au Maroc, qu'elle y émigre pour exporter ses valeurs citoyennes - la rente immobilière, les vélos, la gay pride et les centres LGBT, les cantines scolaires végétariennes, la tolérance envers délinquants et migrants. Libre aux Marocains de l'accueillir en éveilleuse de peuple, libre à nous-aussi de la considérer comme une édile hautaine imbue d'elle-même qui se fiche du petit peuple. Quand ces gens cesseront-ils de se moquer de nous ?

source principale de l'article : https://www.bfmtv.com/paris/replay-emissions/bonjour-paris/paris-anne-hidalgo-recoit-le-prix-des-visionnaires-du-developpement-urbain_VN-202312150268.html

source de la photo d'illustration : https://h16free.com/2020/09/07/66645-paris-et-maintenant-hidalgo-veut-se-debarrasser-des-bus