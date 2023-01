Gaspillage honteux dans notre système de santé

"Il paraît que 2 milliards d’euros, de matériel médical, sont ainsi jetés à la poubelle chaque année, alors que notre système de santé souffre, apparemment, d’un manque cruel de moyens."





Oui, et en particulier de lits et de personnel.

Si votre épouse avait été hospitalisée dans un établissement hospitalier, la gaspillage aurait été moindre (mais pas forcément inexistant). Le calcul des gestionnaires repose sur des imputations budgétaire qui transfèrent d’in poste à l’autre les affectations et les financements. Ils jonglent avec les différents paramètres (frais de personnel, éccueil-hébergement-restauration, matériel et équipements) pour optimiser la récupération par le privé des fonds publics quelle que soit leur origine, directe (impots) ou indirecte (cotisations et taxes).





Votre sésarroi a peu de chance d’émouvoir le Président de la République qui a maintes fois démontré qu’il était un fervent partisans du système.