Gaza  : Le cercle du conflit s’étend-il à la région  ?

L’extension du cercle du conflit à la région est le contenu de la plupart des déclarations iraniennes depuis le début du conflit à Gaza. Le 24 octobre, le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a averti que la région du Moyen-Orient deviendrait instable si Israël ne cessait pas ses attaques contre la bande de Gaza.

Lors d’une conférence de presse à Téhéran, Abdullahian a déclaré : « Je préviens les États-Unis et leur agent, Israël, que s’ils ne mettent pas fin à la guerre, aux crimes contre l’humanité et au génocide à Gaza, tout est possible à tout moment et la région pourrait devenir incontrôlable ».

Bien que l’inquiétude américaine soit centrée sur la possibilité d’enflammer le front nord d’Israël, l’Iran a choisi le moindre des deux maux du point de vue du calcul géopolitique.

Notamment en ce qui concerne l’impact d’une escalade de la situation dans la région sur l’Iran, qui ne souhaite absolument pas s’engager directement dans un conflit militaire de grande ampleur avec les Etats-Unis ou Israël.

Il est également conscient qu’il existe une forte probabilité de détruire les capacités opérationnelles du Hezbollah, étant donné qu’une importante force navale américaine est stationnée en Méditerranée, comprenant deux porte-avions et des navires de soutien, ainsi que quelque deux mille marines pour aider à repousser toute attaque généralisée du Hezbollah contre Israël.

C’est pourquoi l’Iran a choisi de ne pas mettre l’accent sur ses menaces d’élargir le cercle des conflits au Moyen-Orient par la porte de Bab Al Mandab et le bras des Houthis, ce qui est stratégiquement moins coûteux selon les calculs iraniens.

Il ne fait aucun doute que l’échec des missiles houthis visant Israël à atteindre l’objectif de faire pression sur les États-Unis pour forcer Israël à cesser sa poursuite du mouvement terroriste Hamas à Gaza a joué un rôle décisif dans l’escalade des signaux iraniens, en ciblant les navires israéliens, puis en élargissant le cercle pour inclure tous les navires à destination d’Israël, dans une série de mouvements soigneusement calculés dans le cadre d’une stratégie de dissuasion iranienne visant à résoudre le conflit stratégique au Moyen-Orient à son avantage. De cette manière, l’idée d’une normalisation israélo-arabe sera complètement abandonnée et la position de « l’axe de la résistance » sera renforcée, en plus de la réalisation d’autres objectifs stratégiques très importants que Téhéran recherche depuis longtemps, tels que « l’expulsion des flottes occidentales des eaux territoriales ». A la lumière de ce qui précède, on peut dire que le scénario d’une expansion régionale du conflit est possible dans une certaine mesure, en fonction des calculs des planificateurs politiques iraniens, de leurs intérêts, de leur vision des choses et du calcul des pertes et profits de ce qui se passe, que ce soit à Gaza ou à d’autres points de tension tels que la frontière israélo-libanaise ou la mer Rouge.

Mais en toutes circonstances, la possibilité d’un réchauffement de ces points reste très probable, surtout si Israël est proche d’atteindre ses objectifs à Gaza, ce qui signifie l’élimination d’un des bras les plus importants de l’Iran au Moyen-Orient.

Tout cela explique la forte ingérence des milices sectaires terroristes en Irak et en Syrie dans le cycle du conflit infernal que l’Iran opère avec l’aide d’agents et d’un réseau de liens nébuleux difficilement vérifiables, malgré les alliances avérées et la clarté du tissu de relations avec des preuves certaines entre Téhéran et ses mandataires.

L’Iran est conscient que l’intervention de sa milice terroriste dans la région sous le prétexte de défendre le peuple de Gaza permet de gagner la sympathie des peuples arabes et islamiques et empêche les gouvernements de ces pays d’exposer les faits et d’affronter le plan de tromperie iranien, qui contient quelque chose qui contredit ce qu’il déclare. Téhéran agit donc avec une relative aisance et dans un environnement stratégique plutôt favorable, puisqu’il a réussi à faire pression sur les capitales arabes et occidentales, et bien sûr sur Israël. Cependant, l’Iran n’a aucun intérêt - du moins à ce stade - à élever le niveau de conflit et de tension d’une manière qui pourrait ouvrir la porte à des erreurs stratégiques qui pourraient le mettre dans la situation difficile de défendre directement un bras régional important comme le Hezbollah libanais.

L’élargissement du cercle du conflit se fera donc avec beaucoup de prudence et ne vise pas à une guerre totale, mais à accroître la pression sur les parties régionales et internationales.

Le front du Hezbollah oscille tactiquement entre des hauts et des bas dans le rythme de la confrontation à la frontière avec Israël et continue à envoyer des messages ambigus pour éviter d’être exposé à une frappe militaire majeure de la part des Etats-Unis et d’Israël.

Cela obligerait l’Iran à intervenir directement pour empêcher l’effondrement de la puissance du Hezbollah, qui est son investissement le plus important et le plus grand au Moyen-Orient.

Il ne fait aucun doute que l’Iran a choisi d’exercer des pressions à partir de la porte d’accès au ventre mou de l’économie mondiale, à savoir le commerce mondial via le point d’étranglement de Bab Al Mandab et la mer Rouge, et il est certain que cette porte d’accès ne conduira pas à des confrontations directes.

Il s’agira de gérer le danger auquel sont confrontés les navires marchands et de les protéger sans s’engager dans une confrontation directe avec les milices houthies. Aucun des grands pays ne souhaite s’impliquer au Yémen, et ils sont bien conscients que cet objectif peut être au centre des intérêts de l’Iran.

Elle peut également être accueillie favorablement par d’autres concurrents stratégiques dans le contexte de la concurrence mondiale actuelle et de la lutte pour l’hégémonie et l’influence, de la redéfinition des règles de l’ordre mondial dans la phase post-pandémique et des conflits en cours dans des régions clés telles que l’Ukraine, Gaza et d’autres. Dans l’ensemble, les possibilités d’élargir le cercle des conflits régionaux sont malheureusement entre les mains de l’Iran.

Tous ces éléments indiquent que tant que ce réseau de milices terroristes existera, les risques d’extension du conflit persisteront, sans égard pour Gaza et sa population. Le vrai problème restera les agents et les armes iraniens opérant dans un cadre clair de coordination conjointe, et les liens organisationnels et idéologiques croissants entre ces milices terroristes, de sorte qu’elles menacent maintenant de déclencher des guerres régionales quand et où elles le veulent.