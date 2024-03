Google, créé par la CIA sur ordre de Goldman-Sachs

La communauté du renseignement des États-Unis a financé, encouragé et incubé Google dans le cadre d'une stratégie visant à dominer le monde par le contrôle de l'information. Google, financé initialement par la NSA et la CIA, n'était que le premier d'une multitude de start-up du secteur privé cooptées par les services de renseignement américains pour conserver une « supériorité informationnelle ». L'influence du secteur financier sur les décisions militaires et les mesures de surveillance nécessite une attention particulière de la part des citoyens sur ce que font les décideurs politiques imposés par la finance internationale.

Google, souvent vendu comme une entreprise jeune et sympathique, est en réalité une façade pour le complexe militaro-industriel américain. Derrière son image relax se cachent les objectifs de sécurité nationale des États-Unis.

La stratégie trouve ses racines dans un groupe soutenu secrètement par le Pentagone, agissant comme un intermédiaire entre le gouvernement américain et les élites des affaires, de l'industrie, de la finance, des entreprises et des médias. Ce groupe a permis à des intérêts spéciaux puissants de contourner la responsabilité démocratique et l'État de droit pour influencer les politiques gouvernementales et l'opinion publique aux États-Unis et dans le monde. Les conséquences de ces actions ont été la surveillance de masse par la NSA, la militarisation croissante. L'armée américaine s'est donnée comme mission le contrôle mondial.

Après les attentats de Charlie Hebdo à Paris, lorsque les gouvernements occidentaux ont cherché à justifier des pouvoirs accrus de surveillance au nom de la lutte contre le terrorisme, les services de renseignement américains se sont impliqués dans le développement des plate formes web.

Le Forum des Highlands, une initiative financée par le Département de la Défense des États-Unis (DoD) est un réseau d'influence au sein du Pentagone. Fondé par Dick O'Neill, ancien capitaine de la marine américaine, ce forum rassemble des hauts responsables militaires de divers organismes et divisions, ainsi que des membres de la direction du DoD.

Présenté comme un « réseau informel », le Forum des Highlands se concentre sur l'information, la science et la technologie. Il offre également des services de planification stratégique, de création de scénarios et de développement de stratégies pour les marchés mondiaux. En plus de ses activités régulières, le forum organise le « Forum de l'île », en collaboration avec le ministère de la Défense de Singapour, depuis les événements du 11 septembre.

Le site Web du Forum des Highlands révèle des partenariats stratégiques avec des entreprises privées influentes, notamment SAIC/Leidos, l'un des principaux entrepreneurs de la NSA. Ce lien étroit entre le forum et l'industrie de la défense montre que celui-ci joue un rôle central dans la formulation des politiques de défense des États-Unis.

Un personnage clé associé au Forum est Andrew Marshall, également connu sous le surnom de « Yoda ». En tant que directeur de l'ONA du Pentagone, il a joué un rôle majeur dans les initiatives stratégiques, influençant ainsi les discussions du Forum des Highlands.

Bien que le forum ne produise pas de recommandations officielles, son influence est significative dans la formulation des politiques de défense américaines, en étroite collaboration avec des acteurs du secteur privé.

En effet, une série de révélations ont mis en lumière les liens étroits entre le Pentagone, les agences de renseignement, et des entreprises technologiques majeures telles que Google et SAIC/Leidos.

Le Forum des Highlands sert de pont d'influence entre le Pentagone et des experts en technologies militaires, le Forum a développé des stratégies de guerre de l'information, mettant en lumière l'importance de l'influence psychologique dans les opérations militaires.

Google, l'une des entreprises les plus influentes au monde, a bien entendu été impliquée dans cette toile complexe. Financé en partie par des programmes gouvernementaux tels que le programme MDDS supervisé par la DARPA et la NSA, Google a été associé à des investisseurs et à des dirigeants ayant des liens étroits avec des agences de renseignement américaines. Des contrats spéciaux avec la CIA et la NSA, ainsi que des investissements d'In-Q-Tel, ont démontré la dépendance de Google vis-à-vis du gouvernement.

En parallèle, des entreprises de défense telles que SAIC/Leidos ont joué un rôle crucial dans le développement de la surveillance électronique. Des programmes comme TIA, visant à collecter et analyser massivement les données pour lutter contre le terrorisme, ont été supervisés en partie par ces entreprises.

Alors que la technologie continue de progresser et d'impacter nos vies, la connexion entre Goldman-Sachs et le Pentagone révèle l'influence des intérêts financiers sur les politiques de sécurité nationale et de surveillance de masse.

Richard O'Neill, président du Forum Highlands, a admis que les discussions stratégiques au sein du forum ont directement alimenté la révision stratégique du Département de la Défense (DoD) commandée par l'administration Bush. Ces discussions ont influencé des politiques, stratégies et doctrines du DoD, notamment sur la guerre de l'information, témoignant ainsi de l'impact direct du forum sur la politique militaire américaine.

Le rôle de Goldman-Sachs dans cette convergence entre les intérêts financiers et militaires est central. George C. Lee, associé principal chez Goldman-Sachs, a été impliqué dans l'évaluation de grandes entreprises technologiques (Facebook, Google, Microsoft et eBay), toutes liées au Forum Highlands. Stephen Friedman, ancien PDG et président de Goldman-Sachs, a occupé des postes influents au sein du gouvernement américain, notamment au sein du President’s Intelligence Advisory Board, ce qui ne laisse aucun doute sur l'influence du secteur financier sur la sécurité nationale américaine.

La cybersécurité, un domaine crucial pour le Pentagone, est également touchée par cette connexion. Le MIIS CySec, partenaire formel du Forum Highlands, bénéficie du soutien financier de George Lee. Dirigé par le Dr. Itamara Lochard, membre senior du Forum Highlands, cet institut s'aligne sur les intérêts financiers de Goldman-Sachs.

Source : https://medium.com/insurge-intelligence/how-the-cia-made-google

