Google m’a souhaité un bon anniversaire...

@cyrus

le hacking c’ est l’ equivalent de l’ art de la serurerie pour les porte blinder ...

c’ est fait pour aider les ayant droit a rentrer chez eux ...

Admetrions nous qu’ un serurier communiste vegan , vienne ouvrir la porte de chez vous pour verifier que vous voter bien a gauche et ne garder pas de produit carner au refrigerateur ?

bien evidement non , il n’ y as pas d’ ethique sans deontologie ...

Google n’ est pas plus intrusif qu’ orange telecom qui garde les enregistrement GPS de vos deplacement et les archive de vos coup de fil et sms ...

on serais naif de croire que la non plus les donné ne sont pas exploité ...