GRANDE-SYNTHE : Marre des marches blanches, des nounours et bouquets de fleurs

L’article que nous attendions tous.

Qui va être surpris de cette surexploitation des faits divers les plus crapuleux par les temps qui courent ?

Cependant si vous voulez faire peur à quelqu’un que vous pressentez influençable, que vous conseiller de mieux que de regarder CNEWS de façon régulière surtout en période électorale où c’est encore mieux que d’habitude.BFM, c’est pas mal mais moins insistant, trop prudent. Ils dosent en se méfiant de trop en faire pour ne pas éveiller les soupçons. Leur marque de fabrique à eux, c’est plutôt de lâchez les chiens dans les derniers jours d’une campagne. On va bien voir.

CNEWS, c’est mieux même si selon la personne on peut l’envoyer chez Hanouna (c’est toujours du Bolloré).Langage plus relâché, provocateur jusqu’au vulgaire, trash et gloussements garantis recherchant la complicité, un genre quoi. Le genre barge bien calculé pour un public que l’on pousse vers ses limites, amateur de provocations et d’exhibitions, de commérages fielleux et de règlements de compte plus ou moins simulés. De la télé éducative qui ne se prive à l’occasion de donner des leçons de fonctionnement à propos de nos écoles et des conseils aux parents.

Non CNEWS, c’est mieux. L’hypocrisie et le mensonge mais dans une tenue impeccable et avec un langage châtié, un rien surjoué. Qui s’affiche un peu comme de la chantilly en bombe censée masquer la médiocrité d’un gâteau. Tout cela selon le vieil adage, on n’attrape pas des mouches avec du vinaigre.

Avec quand même il me semble un effet mal maîtrisé qui fait que nous avons l’impression d’avoir affaire à des conspirateurs qui veulent nous impliquer, à l’insu de notre plein gré, dans leurs affaires avec le soupçon sous-entendu que si nous ne serions pas d’accord, il se pourrait bien que nous ne soyons pas de bons français. Toute une ambiance.

La devise de la maison est « La liberté d’expression est un droit » (Il y a en principe un cahier des charges à respecter pour jouir d’une licence de chaînes d’info...).Ici le joujou et le droit d’un milliardaire de la mondialisation qui en a d’autres comme un institut d’opinion (c’est beau les affaires et la mondialisation) et qui peut se permettre ainsi après avoir soutenu Sakozy puis Macron de déployer ici tout le fond idéologique d’une extrême-droite qui pendant ce temps là fait le funambule sur le fil tendu entre son faux drapeau social et son faux drapeau souverainiste en pensant qu’ils se trouvera toujours suffisamment d’électeurs ici distraits et éduqués pour ne pas faire le rapprochement entre ces connivences et surtout les belles paroles et promesses de la maison et la réalité des votes de ses élus ici et au parlement européen.