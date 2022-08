Great Reset : après l’été viendra le froid et la faim

@charlyposte

Louis veut seulement la guerre contre Poutine ! Un ukrainiste de première en train de fayoter chez les Grua et consorts, tu devrais le voir se mettre à plat ventre devant ces va-t’en guerre ukrainiste , ce type que je croyais sympa est juste pitoyable. Et en plus Louis ose crier sur tous les toits qu’il est le seul à être « neutre » ? Non, quand on félicite Grua on est pas neutre.

J’espère que les français comme Louis auront froid cet hiver et qu’ils auront le temps de réfléchir à leurs sanctions débiles . La prochaine fois peut être que les français éviteront de voter pour demeuré et un monstre, on peut toujours rêver....