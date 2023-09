GRÈCE : PHASE TERMINALE

Chacun se demande comment tombent tous ces malheurs naturelles en même temps à un seul pays : LA GRÈCE ?

Évidement la réponse du Premier Ministre est bien sûr : « LE CHANGEMENT CLIMATIQUE » et nous verrons pourquoi.

Tous les éberlués sont là pour applaudir et retourner à leur canapé pour une séance complémentaire de lavage du cerveau.

La vérité il faut la chercher hardiment et elle ne se livre pas toute nue.

Sa dernière déclaration est le projet d’une nouvelle constitution sur le modèle de la « quatrième révolution industrielle » de Claus Schwab, le président autoproclamé du « Forum Économique » et le père satanique de Trudeau, Macron et bien sûr, Kyriakos Mitsotakis, le Premier Ministre grec élu à 41% grâce à « Predator » l’entreprise qui fait gagner les présidents corrompus contre une somme d’argent. Mr Mitsotakis lui a accordé après les élections 80 millions d’€ de cadeau sans justificatif et uniquement de sa propre décision comme un monarque.

Le pays est ravagé par des incendies criminelles ne laissant pas un arpent de terre cultivable, en mettant des millions d’humains dans un état de dénuement total ne sachant pas où se tourner. Le changement climatique réapparait à nouveau et la solution est l’installation par milliers l’Éoliennes dont l’achat est effectués avant que les incendies se déclenchent.

Leurs apport est de l’ordre de 2 à 3% des besoins locaux et l’électricité produite n’est pas transportable. Opération nulle sauf pour la poche du commanditaire.

Comment 300 point de feu commencent en même temps sur l’Attique sans que cela soit organisé par l’ennemi intérieur qui est présent partout grâce au nombre gigantesque de migrants qui affluer tous les jours sans aucun contrôle et qui se déplacent librement causant des vols de crimes, des assassinat et des viols sans aucun obstacle.

Pendant ce temps le Premier Ministre reçoit Mr Zelenski lorsque il refuse la contribution russe pour deux canadairs géant capables d’éteindre le feu en quelques heures et l’aide de la Tchéquie.

À la question de Kyriakos Velopoulos, unique opposant à l’assemblée, où sot partis les millions d’€ accordés par l’Union Européenne pour la gestions des incendies, la réponse est que nous allons prendre les mesures pour l’avenir. Car bien évidement, c’est l’homme de l’avenir. Il ne considère point qu’il est responsable, au contraire il félicite les pompiers et les volontaires pour leur courage, lorsque les points d’eau, étaient coupés à plusieurs endroits empêchant ainsi les volontaires de remplir leur tache.

Lorsque les immenses inondations apparaissent détruisant des milliers d’hectares, il trouve le moment opportun de convoquer ses ministres pour définir le texte de loi qui concerne le mariage des homos et la possibilité d’adoption d’enfants.

Le même argument de « changement climatique » est évoque lorsque en 1955 la même catastrophe ne connaissait pas encore ce genre de balivernes.

La même question des millions d’€ versés par l’U.E. ne trouve pas de réponse lorsque le P.M. du pays le plus misérable aurait démissionné sans discussion. Non, il tiens à rester sur son trône jusqu’à la disparition totale de de beau pays.

Les sinistrés qui ont tout perdu affluent vers les grandes villes où un ticket repas leur est livré et un endroit pour dormir en attendant une place dans un avion pour la Hollande, la Belgique, la France ou n’importe où sauf retourner à leur terre.

J’étais moi-même dans cette même situation avec l’arrivée de la junte militaire en 1967, une catastrophe qui n’était pas naturelle mais politique. J’ai pris l’avion pour Paris en attendant des jours meilleurs. De 1967 à 1980 des études musicales à l'École Normale et des recherches à la Sorbonne, m’ont permis de postuler à l’Opéra de Paris et au Conservatoire National Supérieur comme pianiste. 30 ans de carrière avec 10 disque de mes compositions ont couronné mes efforts.

Dois-je me féliciter ? Non, car ce qui me manque le plus c’est de voir mon pays prospère gouverné par des grecs et moi-même « grec » à nouveau et non « grec déraciné ».