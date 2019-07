Greta Thunberg devant l’Assemblée nationale le 23 juillet... Pour nous faire peur ?

GT n’est pas seulement un perroquet mais le résultat d’un conditionnement plus complexe, type Pavlov ou Gepetto, comme 99% de la population, et on ne voit ni les fils ni les manipulateurs : comme Pinocchio elle est capable de danser avec les poupées russes en autonomie. Si elle rencontre un petit voyou qui l’entraine à fumer des cigares et boire de la bière il lui poussera une queue et des oreilles d’âne.