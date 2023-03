Grève du 9 mars, la circulation reste perturbée jeudi

"Ça va s'intensifier", a prévenu le syndicat. "Une troisième journée de grève a été annoncée jeudi 9 mars, avec de nombreux appels à la grève dans le secteur des entreprises. L'impasse avec le gouvernement qui a commencé en janvier se dirige maintenant vers une nouvelle série de plans de relance. Celle-ci est en débat au Sénat.

Une nouvelle journée de grève a eu lieu le mardi 7 mars, suivie de la journée d'action du mercredi assortie de revendications féministes. Le 8 mars c’est le jour des femmes dans le monde entier. Ce jeudi c’est le rassemblement des jeunes. Pendant la dernière période de réforme, les grèves se sont poursuivies et le trafic a été paralysé pendant des semaines, et le gouvernement n'a pas bougé. Une forte mobilisation est attendue jeudi 9 mars.

Transport

Les cheminots de la SNCF sont en grève réparatrice, qui a débuté mardi, et le trafic est chaotique sur les grandes lignes comme le TER et le Transilien en Île-de-France. Les prévisions détaillées du jeudi 9 mars seront publiées la veille mercredi après-midi, mais la SNCF a prévenu que le trafic sera toujours fortement perturbé.

A la RATP, la motivation du personnel s'est accrue au fur et à mesure que les projets de réforme supprimaient le statut particulier des futurs salariés. La direction prévoit d'apporter des améliorations ce jeudi 9 mars, mais il y aura encore des perturbations dans le métro : toutes les lignes resteront ouvertes, et certaines trouveront même un trafic quasi-normal. Le RER B, en revanche, sera fortement perturbé. Au lieu de cela, le RER A, les bus et les tramways devraient fonctionner presque normalement. Dans d'autres grandes villes, cependant, les réseaux de transport ont été épargnés.

Aéroport

D'autres annulations de vols sont attendues jeudi 9 mars, au même rythme que mardi et mercredi, a indiqué le ministre des Transports. La DGCA a alors demandé à ces compagnies de réduire leurs vols de 20 % et 30 % à Roissy, Beauvais, Bordeaux, Lille, Lyon, Paris-Orly, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice et Toulouse. Selon le ministre, les troubles se poursuivront le vendredi 10 mars.

Carburant

C'est le cœur stratégique du pays. Sans carburant, l'économie peut s'effondrer rapidement, et les syndicats le savent bien. La CGT a appelé les travailleurs de tous les secteurs à faire grève pour protester contre la réforme des retraites. Le mardi 7 mars, premier jour de grève, le syndicat a affirmé avoir bloqué les livraisons de carburant à toutes les raffineries du pays. Ces restrictions se sont poursuivies mercredi.

Les grévistes entendent tenir un moment de répit comme sans pour autant abanbonner, laissant les stations-services se tarir. Mais les compagnies pétrolières veillent à ce qu'il n'y ait pas de pénurie d'essence pour l'instant, notamment grâce à des stocks stratégiques. Il pourrait également fermer des raffineries si la grève persiste.

La jeunesse

Lycées et syndicats étudiants ont appelé à ce que le 9 mars soit consacré à la mobilisation des jeunes. Les lycées et collèges devraient fermer.