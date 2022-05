Guerre en Ukraine  : interrogation sur le changement d’objectifs

La question à un million de dollars sur ce qui s’est passé dans la crise ukrainienne concerne les motifs du changement de la position occidentale et le passage d’un soutien politique et d’une assistance militaire formelle limitée à l’Ukraine à une tentative énergique de mobiliser des efforts et des ressources militaires pour fournir un soutien militaire significatif et direct à la partie ukrainienne.

Cette question est renforcée par le fait que le changement de position occidentale coïncide avec un discours du secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, dans lequel il a évoqué la possibilité de vaincre la Russie en Ukraine si elle dispose des armes et de l’équipement adéquats.

Le ministre britannique des Forces armées, James Heappey, a également déclaré que les armes fournies par la Grande-Bretagne et utilisées par l’Ukraine contre des cibles militaires en Russie ne posaient « pas nécessairement de problème. » Heappey a estimé qu’il était tout à fait légitime que l’Ukraine s’attaque à la logistique et aux lignes de ravitaillement de la Russie.

Il a reconnu que les armes fournies par la communauté internationale pouvaient atteindre la Russie. « Il y a de nombreux pays dans le monde qui utilisent des équipements qu’ils ont importés d’autres pays. Si ces équipements sont utilisés, nous n’accusons pas le pays qui les a fabriqués, mais le pays qui les a tirés. »

Malgré la tentative du Premier ministre britannique d’adoucir la déclaration en soulignant que son pays ne voulait pas que le conflit en Ukraine dépasse ses frontières, la Russie a accusé Londres d’inciter à des attaques sur son territoire. Elle a mis en garde contre le fait d’« attaquer des lieux de décision à Kiev » malgré la présence de conseillers étrangers.

La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré que son gouvernement pouvait donner le feu vert à des attaques contre des membres de l’OTAN qui fournissent des armes à l’Ukraine, ajoutant que le Royaume-Uni faisait partie de ces pays.

Des observateurs occidentaux, des milieux parlementaires et politiques ont fait valoir que ces déclarations reflétaient une participation accrue de l’Occident à une guerre par procuration contre la Russie en Ukraine. D’autres experts y voient une réaction au changement d’attitude de la Russie dans cette lutte.

La Russie a récemment attaqué des zones frontalières entre l’Ukraine et certains pays voisins, comme la Roumanie. Un missile russe a touché un pont ferroviaire stratégique reliant la région ukrainienne d’Odessa à la Roumanie voisine.

Des tensions sont également apparues sur les côtes sud de l’Ukraine et de la Moldavie depuis qu’un haut responsable militaire russe a déclaré que l’objectif du Kremlin était de sécuriser non seulement l’est de l’Ukraine, mais aussi tout le sud.

A mon avis, l’une des raisons pour lesquelles la crise ukrainienne n’a aucun espoir de trouver une solution politique est le manque de clarté sur ce que veut la Russie et sur ce que veut l’Occident. La Russie, qui a commencé avec des objectifs tactiques apparemment limités, s’efforce d’atteindre des objectifs stratégiques plus importants et plus vastes en Ukraine.

Ce déplacement est principalement lié aux événements de l’opération militaire sur le terrain, qui a révélé une mauvaise évaluation de la force ukrainienne et des obstacles potentiels.

L’attitude de l’Occident face à l’opération militaire russe, notamment sous la forme de sanctions sévères contre la Russie, et le soutien militaire et logistique prudent et calculé apporté à l’Ukraine ont évolué vers un armement et un équipement ouvertement sophistiqués.

Il ne s’agit pas de défendre l’Ukraine, mais de vaincre l’armée russe et d’aider l’Ukraine à remporter une victoire militaire, ce qui est théoriquement difficile, précisément parce que la Russie est une grande puissance nucléaire, il pourrait finalement y avoir utilisation d’une arme nucléaire tactique.

Le conflit en Ukraine a non seulement mis fin au scénario de rapprochement de l’OTAN vers la frontière russe et dissuadé d’autres pays d’envisager une adhésion à l’OTAN, mais il a aussi complètement changé les règles du jeu - en établissant de nouvelles règles pour les relations entre la Russie et l’Occident en général, et l’OTAN en particulier, et en conférant au conflit une dimension idéologique indéniable.

Les débats sur les attaques du Kremlin contre les démocraties occidentales ne peuvent être ignorés. Mais le contraire est vrai aussi. Indépendamment de la validité de ces considérations, le conflit est devenu un jeu à somme nulle et un compromis ou un partage des intérêts et des bénéfices dans la crise ukrainienne n’est pas acceptable, du moins jusqu’à présent.

Tout le monde se souvient des soi-disant « lapsus » du président Joe Biden, dans lesquels il évoquait la nécessité de renverser le président Poutine. Il a déclaré à Varsovie que Poutine « ne peut pas rester au pouvoir. »

Malgré la « correction » officielle du président Biden, le secrétaire à la Défense Lloyd Austin a reformulé les propos de Biden en évoquant la possibilité de vaincre la Russie si des équipements et des armes étaient mis à la disposition de l’Ukraine.

En substance, une victoire militaire sur Poutine signifie la fin de son règne ou le confinement total de la Russie à l’intérieur de ses frontières, mettant ainsi fin au rôle de Moscou en tant que puissant adversaire stratégique des États-Unis.

Austin, qui a parlé d’une nouvelle phase de la guerre en Ukraine, n’a pas non plus parlé d’une nouvelle phase de la position américaine ; il parle beaucoup de vaincre la Russie maintenant. « Le premier pas vers la victoire est la confiance que nous pouvons gagner, » a-t-il déclaré après sa rencontre et celle de Blinken avec le président ukrainien Volodymyr Zelenski.

« Nous voyons qu’ils peuvent gagner s’ils ont le bon équipement. » Austin a déclaré que les États-Unis espéraient épuiser l’armée russe en Ukraine afin de la dissuader de toute nouvelle invasion à l’avenir.

« Nous voulons que la Russie soit affaiblie au point de ne plus pouvoir faire les choses qu’elle a faites, comme l’invasion de l’Ukraine. Elle a perdu beaucoup de capacités militaires, beaucoup de soldats, et nous ne voulons pas qu’elle soit en mesure de reconstruire rapidement ses capacités, » a-t-il déclaré.

Selon le secrétaire d’État américain, la défaite de la Russie signifie pratiquement que l’armée russe est totalement épuisée et ne peut plus envisager de faire la guerre en dehors des frontières de son pays, notamment dans les pays voisins de l’ex-URSS.

C’est le gros lot pour les États-Unis, qui ne veulent pas seulement vaincre la Russie militairement, mais infliger à l’État russe une défaite totale et humiliante, qui conduira à son exclusion à long terme. Tout cela ne sera pas sans conséquence sur l’avenir politique du président Poutine et mettra probablement fin à son ère présidentielle.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a déclaré lors d’un discours devant la Chambre des communes : « Nous devons simplement faire tout ce que nous pouvons faire ensemble pour nous assurer que Vladimir Poutine échoue, et ce de manière globale. » Johnson a refusé de faire pression pour un changement de régime en Russie. Mais il reprit l’idée de Lloyd Austin d’une Russie meurtrie.