Guerre en Ukraine : Nicolas Sarkozy met les pieds dans le plat...

Bonsoir @Rosemar,

« Mais jusque là, les Européens et les Américains ont fait preuve d’un soutien sans faille à l’Ukraine. »

Proposition à tempérer quand même !

D’une part et en regard de leur refus obstiné d’explorer toute solution diplomatique, il s’agit moins d’un soutien sans faille à l’Ukraine qu’à son rôle de hachoir à viande comme champ de bataille contre la Russie.

Et ce soutien sans faille des U$A se limite en fait au soutien sans faille de ses « néo-cons », au côté desquels se range sans surprise le plus corrompu et sénile de tous les présidents U$.

Quant au « soutien sans faille » des €uropéens, il s’entend surtout comme une basse soumission et une servilité sans faille de nos €urocrates aux consignes et diktats de l’Oncle Sam, jusqu’à laisser saboter sans autre réaction North Stream 1 et 2 et par là toute la compétitivité industrielle résiduelle ainsi que les restes de prospérité €uropéenne, associés à son accès à une énergie abordable.

Par ailleurs, le « soutien sans faille » €uropéen connaît certaines lézardes, tant du côté hongrois soucieux tant de l’approvisionnement énergétique de sa population que des exactions ukrainiennes sur sa minorité magyare, que, pour des raisons quelque peu distinctes du côté polonais, tant des exactions ukrainiennes sur sa minorité polonaise que d’appétits territoriaux de reconquête de l’Ouest de l’Ukraine, que l’offensive russe pourrait permettre d’en tout bien tout honneur concrétiser.

Dieu m’est témoin que je n’apprécie guère plus le narcissisme de la girouette de Neuilly que celui du mignon de Jean-Migitte, mais pour une fois, Je donne raison à Nicolas Sarkozy. Il y a d’ailleurs d’autant moins de mérite qu’hors la propagande médiacratique hexagonale, tous les spécialistes conviennent que - si pour la Lune, Poutine devra encore attendre - le sort de l’Ukraine est quant à lui et depuis belle lurette déjà, soit depuis l’échec des sanctions économiques contre la Russie, plié.

La question étant moins de savoir si on fait plaisir aux Russes que si l’on procède à une évaluation réaliste de la situation militaire et diplomatique sur le terrain, Francetv, LCI, Le Monde et consorts devront à terme se résoudre à retourner leur veste et revoir leur narratif, comme le font depuis un certain temps déjà les médias anglo-saxons, plus soucieux pour leur part de leur crédibilité et tout simplement d’échapper au ridicule.

Bien à vous, en vous présentant mes respectueuses salutations !