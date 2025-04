Guerre hybride : action spectaculaire contre le Hezbollah au Liban

Mardi 17 septembre 2024 près de 3.000 bipeurs explosent simultanément à 15 h 30 (heure locale) faisant une douzaine de morts, 2800 blessés dont 300 sont dans un « état critique ». Sur les images diffusées on voit des individus regarder simultanément leur bipeur comme s'ils venaient tous de recevoir un message à l'instant (activation synchronisée). Résultat, certains bipeurs explosent dans les mains ou proches du visage de leur porteur. Le chef du Hezbollah (Parti de Dieu) Hassan Nasrallah avait exhorté ses partisans au mois de février à se défaire de leur téléphone portable : « Je n'en ai pas. C'est un appareil d'espionnage ! Israël n'a pas besoin de plus que cela ! Jetez-les, enterrez-les ! C'est dangereux ! Le smartphone que l'on a en main est un appareil qui peut être contrôlé ». Le mercredi 18 septembre, jour des obsèques de quatre personnalités du hezbollah tuées la veille par l'explosion de leur bipeur, ce sont près d'une trentaine d'émetteurs-récepteurs qui explosent à leur tour ; attaque à double détente qui fait une quinzaine de morts et quatre-cent-cinquante blessés.

Mars 1957, un Junker 52 appartenant à l'escadrille du SDECE/SA largue trois colis au sud de Tamchit (Algérie) en fin d'après-midi. Si les militaires récupèrent les deux premiers sous la surveillance des fellaghas cachés dans les environs, ils ne retrouvent pas le troisième colis. Les militaires promettent aux Fellahs une récompense à celui qui le leur rapportera. Le lendemain matin, un avion repère des combattants du FLN récupérer le colis perdu, un poste émetteur-récepteur. Le FLN va pouvoir écouter le trafic radio des militaires « Francaouis ». Le 27, Ben Boulaïd, le chef de la Wilaya IV de Batna et cinq cadres sont tués par l'explosion du poste (opération Cantate) ! Il a été dit que l'explosif avait été coloré et moulé de façon à former l'enveloppe du poste...

Après le massacre des athlètes israéliens lors des JO à Munich en 1972, Israël est fermement décidé à éliminer les responsables de ces assassinats (opération Colère de Dieu). L'organisateur supposé de la tuerie, Mahmoud Hamshari membre de l'organisation Septembre noir, représentant de l’Organisation de Libération de la Palestine en France est aussi soupçonné d'avoir comploté pour assassiner David Ben Gourion et de recruter pour le Fatah en France. L'homme qui a épousé une Française, a une fille, Amina. Le 7 décembre 1972, un agent israélien se faisant passer pour un journaliste italien interview Hamshari dans son bureau, la famille habite à Paris. L'entretien terminé « Robert » demande à Hamshari s'il peut appeler son éditeur et lui annoncer la bonne nouvelle. Hamshari lui indique la pièce où se trouve le téléphone. « Robert » l'en remercie, laissé seul, il note le type de téléphone et quelques détails. Quelques semaines plus tard un agent profite de l'absence des occupants pour s'y introduit et remplacer le téléphone par un autre en tout point semblable. Le 8 décembre l'équipe d'agents israéliens surveille le départ de Marie-Claude accompagnée de Amina pour se rendre à l'école. Un agent appelle l'appartement d'une cabine téléphonique voisine, après s'être assuré que son interlocuteur est bien Mahmoud Hamshari, la confirmation à peine terminée, un sifflement retentit dans le combiné et le téléphone explose. Hamshari blessé mais conscient est transporté à l'hôpital et raconte aux enquêteurs de la Brigade criminelle ce qui s'était passé avant de succomber de ses blessures. D'autres terroristes allaient le rejoindre ad vitam eternam.

L'utilisation de tonalités, principe du porte-clefs qui bipe lorsque l'on siffle, est à l'origine de nombreuses mésutilisations. Dans les années soixante, des boîtes de céréales vendues aux USA renferment un sifflet produisant une tonalité sur une fréquence de 2,6 kHz. Un jeune technicien de l'USAF découvre qu'il suffit, après avoir composé un numéro longue distance, de siffler pour maintenir la ligne ouverte et ainsi atteindre un autre abonné sans bourse déliée ! Capitain Crunch inaugurait l'ère des phreakers (pirates du téléphone). Les téléphones publics fonctionnant avec des pièces de monnaie, un pirate eut l'idée d'un générateur de tonalité (red box)) imitant le bruit de la chute d'une pièce dans l'appareil pour leurrer le système de taxation, quant à la Blue box, elle permettait de s'octroyer des privilèges réservés à l'opérateur. La liste des « exploits » est longue : consulter les messages enregistrés sur un répondeur, voire le remplacer par un autre, téléphoner sur le compte d'un abonné, modifier le texte de panneaux d'affichage, etc.

L'Infiny transmitter ou micro harmonica permet d'écouter ce qui se dit dans la pièce où se trouve le téléphone piégé (boitier posé en parallèle alimenté par le courant de ligne, impédance de 600 Ohms) de l'autre bout du monde ! L'indiscret compose le numéro à partir d'une cabine publique, dès le dernier chiffre composé, il injecte une tonalité qui bloque la sonnerie et active le micro du combiné (principe du répondeur interrogeable à distance). Il suffit ensuite de raccrocher pour libérer la ligne. Principaux inconvénients : il faut pénétrer dans l'appartement pour piéger le téléphone, ne fonctionne pas en présence d'un standard. Ce dispositif est tombé en désuétude avec l'apparition des centraux électroniques mais a continué à être utilisé dans les pays en voie de développement.

Le premier bipeur a été breveté par Alfred Gross en 1949 avant d’être utilisé dans un hôpital new-yorkais. Le terme de « pager » est officiellement déposé en 1959 par la société Motorola. Le Pageboy 1 créé en 1964 permet d’envoyer une alerte sonore et des messages écrits par téléphone. Le pager connait son apogée dans les années 1980. Le récepteur miniaturisé de radiomessagerie (paging) peut être glissé dans la poche ou porté à la ceinture et son porteur reste joignable à chaque instant sur un territoire étendu. Sa popularité s’explique aussi par son faible coût, sa durabilité et sa capacité à fonctionner dans les sous-sols et zones où le téléphone est peu développé. Certains services vont proposer l’accès à une « boite aux lettres » protégé par un code confidentiel ; les messages sont conservés de 24 à 48 heures avec indication du groupe date/heure.

Les fréquences utilisées différents selon l'opérateur et le pays. Le système Opérator utilisait la bande FM (88 MHz), maintenant ce sont les VHF et UHF. Dans les années soixante-dix il suffit d'un récepteur relié à un ordinateur pourvu d'un logiciel pour intercepter et décoder les messages (protocole Post Office Code Standardisation Advisory Group, modulation FSK ou DFSK). L’usage du pager, ancêtre du SMS, va décliner avec l’arrivée des téléphones mobiles. Si l'utilisation en reste très marginale, certains professionnels et trafiquants lui accordent leur préférence car les réseaux de téléphonie mobile peuvent être suspendus, leurs communications interceptées et appareils localisés (le bipeur est « passif », seule la FI rayonne comme un recepteur radio). En 1994 on comptait 61 millions de bipeurs en circulation dans le monde.

Les soupçons se sont rapidement portés vers la société taïwanaise Gold Apollo qui fabrique les modèles de pagers AR924, référence apposée sur les appareils déchiquetés. Le directeur du groupe taïwanais a démenti toute implication : « Ce ne sont pas nos produits. Notre entreprise n’apporte que l’autorisation d’utiliser la marque et n’est pas impliquée dans leur conception et leur fabrication. Hsu Ching-kuang a déclaré avoir été abordé en 2021 par Teresa Wu, représentante locale de la société hongroise BAC Consulting KFT, et qu'il aurait accepté après deux mois de négociations de signer un contrat de vente. En vertu d’un accord de coopération, nous autorisons BAC à utiliser notre marque pour la vente de produits dans certaines régions, mais la conception et la fabrication des produits sont de l’unique responsabilité de BAC ». Selon le fondateur de l'entreprise, Hsu Ching-kuang « Le mode de paiement de BAC était très étrange. Les paiements avaient été envoyés via le Moyen-Orient. Un des paiements avait été bloqué par sa banque à Taïwan et son comptable avait passé une semaine entière à le débloquer ».

L'entreprise BAC Consulting KFT fondée le 19 mai 2022 est domiciliée 32 rue Szonyi dans un immeuble de deux étages (trois niveaux) en périphérie de Budapest (Hongrie). Sa PDG, Cristiana Barsony-Arcidiacomo, une italo-hongroise de 43 ans, occupe un appartement dans le quartier Újpest de Budapest. Selon le registre officiel des sociétés Hongroises (Opten), BAC Consulting est une société à responsabilité limitée impliquée dans des activités diverses, fabrication d'appareils médicaux électroniques, de composants électroniques, l'extraction de gaz naturel, de pétrole brut, et des bijoux Nelkhael !

Madame Barsony-Arcidiacono qui parlerait sept langues, serait titulaire d'un doctorat en philosophie de l'University College London, diplômée de la London School of Economics, consultante pour la Commission européenne, l'UNESCO et l'Agence Internationale de l'Energie Atomique... Cristiana Barsony-Arcidiacono a déclaré à NBC « Je ne fais pas les bipeurs. Je suis juste une intermédiaire. Vous faites erreur ». Une dépêche de l’AFP indique un chiffre d’affaires annuel de 210 millions de forints (530.000 euros) pour des bénéfices de quelque 45.000 euros. Selon CompanyWall, BAC Consulting a affiché un bénéfice après impôts de 18,3 milliards de forints hongrois (46 millions d'euros) sur un chiffre d'affaires de 215 milliards de forints hongrois en 2023. La société a affiché un bénéfice après impôts de 5,8 milliards de forints hongrois ». Apollo Systems Ltd dirigée par Teresa Wu, filiale taïwanaise de BAC Consulting KFT, enregistrée le 11 avril 2024 (vente en gros de matériel électronique et la vente au détail d’équipements de télécommunications) est domiciliée dans un immeuble de bureaux partagés dans le district de Neihu à Taipe. Le bail s’étend du 1er avril 2024 au 31 mars 2025.

Le nom d'une autre société circule, Norta Global Ltd, enregistrée le 14 avril 2022 et domiciliée 48 Vitosha str./blvd Triaditsa Distr, Sofia, Stolichna, 1000 Bulgarie. Son fondateur, Rinson Jose âgé de 37 ans d'origine indienne et titulaire d'un passeport norvégien reste injoignable depuis le 17 septembre... Norta aurait payé la somme de 1,3 million de livres sterling à Cristiana Rosaria Bársony-Arcidiacono dans le cadre d’un accord complexe pour l’obtention des téléavertisseurs... Une certaine Arcidiacono-Barsony a enregistré une entreprise individuelle en France le 01 janvier 2015 ; activité de Conseil pour les affaires et en gestion domiciliée chez Mr François E au 8 rue de la Martelle à Issy-les-Moulineaux (92130). Société fermée le 30 septembre 2016.

Suite à la diffusion de photos montrant des talkie-walkies (et non walkie-talkies) disloqués par l'explosion portant la marque ICON, le fabricant japonais a déclaré que le modèle « IC-V82 est une radio portable qui a été produite et exportée, y compris au Moyen-Orient, de 2004 à octobre 2014. Elle a été abandonnée il y a environ 10 ans, et depuis lors, elle n'a pas été expédiée par notre société. (...) Le sceau holographique permettant de distinguer les produits contrefaits n'a pas été identifié, de sorte qu'il n'est pas possible de confirmer si le produit a été expédié par notre société ». D'ajouter « que les produits destinés aux marchés étrangers sont vendus exclusivement par l'intermédiaire de ses distributeurs agréés »...

Israël compte une trentaine d’entreprises impliquées dans la filière des semi-conducteurs (14 000 emplois directs), de nombreuses start-ups. Intel y possède quatre centres R&D (Haïfa, Yakum, Petach Tikva, Jérusalem) et une chaîne de production à Kiryat Gat proche de la bande de Gaza. Le pays est donc en mesure d'effectuer R&D, fabrication, montage et de passer ensuite par des sociétés écrans et autres rideaux de fumée. On parle de 3 000 à 5 000 pagers acquis par le Hezbollah en février 2024, et de 12 envois expédiés à partir de : Bulgarie, Hongrie, Pologne, Roumanie, Tchéquie. Les marchandises ont-elles transitées par des postes diplomatiques ou consulaires ?

Si ces attaques sont inédites par leur ampleur et la préparation requise (on parle de plusieurs années), elles démontrent les capacités d'adaptation protéiformes des SR hébreux qui ont dû : avoir connaissance de la commande du Hezbollah - soudoyer ou retourner des cibles - infiltrer la chaine de fabrication ou d'approvisionnements avec des composants piégés - de livraison - disposer d'un accès à l'émetteur (sauf si les appareils ont été préprogrammés, ce qui semble peu probable) car le Hezbollah utilise son propre réseau de radiomessagerie. Ces missions ont dû accaparer les unités 8200 - 504 - Metsada - Yahalomim, et services Meluckah et Chech Bet.

Le Sh'ubat al-Amn (service de sécurité du Hezbollah) aurait procédé à l'arrestation d'une dizaine de cadres les accusant de trahison et d'avoir perçu une commission de 20 %. Les analyses criminalistiques (police scientifique et technique) de postes ayant explosé ont été confiées à Téhéran. Principe d'un détonateur électronique : décodeur de tonalité suivi d'un circuit RC (retard) et d'un semi-conducteur capable de délivrer un courant suffisant pour initier l'inflammation et détonation d'une charge d'explosif brisant à effet dirigé. Je me suis débarrassé de ma montre connectée craignant l'amputation et j'ai une pensée pour les porteurs d'un bracelet électronique à la cheville (e-Charia ;-) Une correction, une précision, une remarque ?