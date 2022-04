Guerre Russie-Ukraine : Zelenski souhaite embarquer l’Afrique contre la Russie

Depuis le début de l’opération militaire russe en Ukraine, le 24 février 2022, le Président ukrainien multiplie sa campagne diplomatique à l’internationale. Après ses interventions devant les parlements occidentaux, Volodimir Zelenski souhaite désormais s’adresser à l’Union Africaine.

C’est au cours d’un entretien avec son homologue sénégalais Macky Sall, également président en exercice de l’Union Africaine (UA) que, Volodimir Zelenski a dit vouloir s’adresser à l’UA. Cet appel du pied du leader ukrainien survient après le refus catégorique du Kenya d’autoriser une éventuelle intervention de Volodimir Zelenski devant le Parlement de ce pays.

Même si, Nairobi a condamné l'agression russe en la comparant à son histoire coloniale. En revanche, cette fin de non-recevoir est le signe que les autorités kenyanes ne souhaitent pas se mêler dans ce conflit qui se joue à des milliers de kilomètres, préfèrent ainsi garder la neutralité et ménager sa relation avec Moscou.

Si le président ukrainien convoite ainsi le soutien du Kenya, c’est tout simplement parce que, ce pays du continent occupe actuellement un des 10 sièges non permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Cette tentative de Kiev qui répond à de considérations purement stratégique - vouloir à tout prix rallier les opinions africaines à sa cause face à la Russie est aussi très mal perçu en Afrique. Les africains qui, démontrent désormais leur prudence aux Nations Unies et ce, depuis les évènements de 2011 en Libye.

Cette prudence a d’ailleurs été manifestée, le 2 mars dernier lors du vote d’une résolution à l’ONU, exigeant que, la Russie cesse immédiatement de recourir à la force contre l’Ukraine. Lors de ce vote justement, sur les 54 pays que compte l’Union Africaine, 28 avaient voté en faveur de cette résolution ; 17 s’étaient abstenu – 8 étaient tout simplement absent au moment du vote – et un seul pays, l’Erythrée avait voté contre.

Prudence également pour de nombreux pays africains qui, ont radicalement changés leurs positions lors du vote, le 7 avril 2022 à l’Assemblée générale de l’ONU suspendant la Russie du Conseil des droits de l’Homme. De nombreux pays du continent sont passés d’un vote favorable – contre – à l’abstention. Les pays qui ont voté contre ou se sont abstenus, sont pour la plupart des pays qui entretiennent une coopération de longues dates avec la Fédération de Russie depuis la période soviétique. Il s’agit entre autres des pays comme : l’Angola, l’Algérie, l’Afrique du sud, la Centrafrique, le Congo, l’Ethiopie, le l’Egypte, le Mali ou encore le Mozambique.

L’on se souvient que l’intervention militaire russe en Ukraine a été condamnée par 141 Etats membres de l’ONU sur les 193. L’on se souvient également que, ce vote intervenait après le mauvais traitement subi par les ressortissants africains – pour la plupart des étudiants vivant en Ukraine. Pour fuir les bombardements, ces derniers étaient interdits par les forces de l’ordre ukrainien de monter dans les trains et autres moyens de transport public ou tout simplement refouler à la frontière polonaise.

A ce jour, les africains n’ont toujours pas digéré l’attitude impardonnable de Kiev face à un comportement raciste et xénophobe qui, avait marqué les esprits des africains. Tout comme ces actes n’ont malheureusement pas été condamnés non seulement par Kiev, mais aussi par les principaux partenaires de Zelenski. C’est ce même Zelenski qui, sollicite aujourd’hui le soutien de la communauté africaine.

Que dire devant une situation pareille ! Nous sommes tentés de paraphraser l’ancien Chef de l’Etat sud-africain, Nelson Mandela : "Pourquoi voulez-vous que vos ennemis deviennent forcement les ennemis des autres !" Visiblement, aucune réponse n’a été donnée à la requête du président ukrainien. Comme avec le Kenya, en pratique diplomatique cela signifie un refus même si, officiellement cette demande est toujours en cours de traitement.

Désormais dans un rapport émotionnel très marqué, Volodimir Zelenski voudrait embarquer l’Afrique à bord dans sa campagne diplomatique contre Moscou – Moscou qui, je le rappelle bénéficie depuis ces dernières années d’un large crédit et de sympathie auprès des africains – de la jeunesse africaine. Aussi, inutile de rappeler que, le Kremlin qui a relancé sa relation prometteuse avec l’Afrique depuis 2019 à la faveur de son premier sommet Russie-Afrique de Sotchi, ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. La deuxième édition de ce forum est prévue, sauf changement de date en Automne de cette année.