Harcèlement scolaire : comment le repérer ?

UN HARCELEMENT EN PLUSIEURS PHASES :

Les harceleurs commencent souvent par donner des surnoms peu valorisants ou par ricaner quand l'élève harcelé s'exprime en classe. Si ce premier stade du harcèlement n'est pas dénoncé et condamné par une autorité légitime comme le professeur ou la direction de l'établissement, le harceleur qui se sent en confiance, a alors tendance à accentuer la pression. Le harcèlement peut ainsi évoluer vers le vole, la dégradation des affaires ou le raquette.

Le harceleur s'arrange pour isoler l'élève harcelé qui devient infréquentable. Il fait subir à sa victime un phénomène de groupe qui exclut ce dernier de toutes les activités. En résumé, plus personne ne joue avec lui, ou ne s'assoit face à lui pour déjeuner. Cette stratégie vise à atteindre moralement la victime en l'isolant, et à l'affaiblir en lui enlevant toute confiance en elle (dégrader son estime d'elle-même).

Les réseaux sociaux

Le harcèlement scolaire est un phénomène grégaire qui a toujours été et pour lequel il faudra toujours être vigilant, d'autant plus qu'il faut aujourd'hui ajouter la nouvelle donne des réseaux sociaux, qui sont des outils permettant au harceleur de ne jamais lâcher sa proie. Elle n'a plus de répit où qu'elle aille.

LE PROFIL PSYCHOLOGIQUE DU HARCELEUR ET DE SON GROUPE

Le harceleur a en général une forte personnalité. Il a la volonté d'être l'élève central de la classe. Il parvient en quelque sorte à constituer un groupe d'élèves autour de lui, groupe dont il est le leader. Il insuffle à ce groupe une mentalité particulière avec des règles particulières qu'il fixe. Les membres de ce groupe ressentent bien sûr une certaine fierté et mettent en avant leur appartenance. Ils s'attribuent ainsi une part du pouvoir du leadeur.

Une fois le groupe constitué et le futur harceleur assuré de son pouvoir (impunité), il peut alors cibler un élève qu'il commence à persécuter. Il n'aura pas besoin d'informer verbalement son petit groupe de fans pour qu'ils le soutiennent dans le harcèlement qu'il mettra en place, car un effet mimétique se mettra automatiquement en place.

Il y aura donc un harceleur principal, suivi de ces acolytes qui ressentiront peu de culpabilité du fait de l'appartenance au groupe fort ("effet du témoin", appelé aussi "effet spectateur" ou "effet Kitty Genovese" : Phénomène psychosocial dans lequel le comportement d’aide d'un sujet est inhibé par la simple présence d'autres personnes sur les lieux.)

Il n'est alors pas difficile de comprendre que le harceleur a en émergence quelques traits de personnalité qui correspondent à ceux d'un manipulateur narcissique qui sont à surveiller de près. Il ne s'agit pas dire qu'il deviendra systématiquement un futur pervers-narcissique, mais d'alerter sur cette possibilité. Car le pervers-narcissique est une personne qui cherche, comme l'élève harceleur, à s'attribuer un certain pouvoir en excerçant une pression psychologique graduelle sur sa victime. Il lui enlève progressivement toute confiance en elle par de petites humiliations quotidiennes, qui peuvent aussi évoluer vers des sévices coporels.

Le pervers narcissique, nous le savons, éprouve une grande jouissance à dévaloriser l'autre, jouissance que nous qualifions de perverse. A travers l'atteinte narcissique de sa victime, le pervers cherche à se valoriser et donc, à combler une faille narcissique qu'il ignore en lui.

Et pour finir la comparaison, nous savons que l'adulte pervers-narcissique a un double visage. Il parvient à passer pour une personne exemplaire pour les regards extérieurs qui sont complètement ignorants des monstruosités qu'il peut dire ou agir. Nous notons qu'il en va de même pour l'élève harceleur qui sait masquer ses agissements aux yeux des enseignants. Il montre ainsi une capacité de manipulation similaire à celle du pervers-narcissique adulte, et cela doit être repéré chez lui avant que ce mode de fonctionnement (gonfler son narcissisme en écrasant celui des autres) se systématise une fois adulte.

QUE PEUT FAIRE L'ECOLE ?

Etonnamment donc, l'élève harceleur est aussi en difficulté du point de vue de l'estime de lui, mais étant donné les airs de domination qu'il se donne, ainsi que sa capacité à masquer ses méfaits, il sera difficile pour ses parents ainsi que les enseignants, de détecter cette faille, et de lui venir en aide.

Les nouvelles dispositions du nouveau Ministre de l'éducation Nationale, Gabriel ATTAL, seront pour cette raison une aide précieuse.

Elles rendront en effet les adultes plus vigilants, permettant que les harceleurs démasqués voient leurs agissements condamnés. L'impunité qu'il pouvait en effet y avoir jusqu'à présent lorsqu'on changeait d'école l'élève harcelé, avait assurément l'effet dramatique de conforter le harceleur dans sa toute-puissance, et de renforcer jour après jour les traits pervers de sa personnalité.

COMMENT AIDER CES JEUNES ?

L'élève harcelé et l'élève harceleur ont tous les deux besoin d'aide.

L'élève harcelé : Nous constatons en tant que psychologues les dégâts indélébiles que doivent supporter les adultes qui ont subi ce harcèlement traumatisant des années durant leur jeunesse. Cela crée une névrose chez eux qui complique considérablement leur vie d'un point vu personnel et professionnel. Ces personnes peuvent garder toute leur vie une faible estime d'elles-mêmes et un sentiment d'inutilité qui les plongent dans une profonde dépression. Certaines en viennent à penser au suicide. Nous savons hélas que la prison mentale du harcèlement a conduit certains élèves à commettre un suicide comme l'actualité récente du cas de Lindsay nous l'a tristement rappelé.

L'élève harceleur : Le harceleur quant à lui (et il faut préciser qu'il peut aussi s'agir d'une harceleuse bien sûr), doit être aidé pour sortir de ce fonctionnement pathologique qui masque chez lui une souffrance, un mal-être dissimulé. Il devra travailler la question de l'estime de soi avec un psychologue spécialisé.

LES PREMIERS SIGNES A DETECTER

Les parents et les enseignants peuvent bien sûr repérer certains signes.

Chez le harceleur : L'enfant peut avoir tendance dans le quotidien à tantôt se survaloriser à l'excès en se comparant sans cesse à des camarades, et parfois même à des adultes chez lesquels il n'hésite pas à pointer les défauts ou lacunes, tantôt montrer un manque de confiance en lui. Il faut pour ce faire se montrer attentif à la teneur de son discours et à son comportement impliquant ses relations à autrui.

Les parents peuvent aussi questionner l'école et demander aux professeurs de se montrer vigilants en cas de doutes.

Chez le harcelé : L'enfant va logiquement montrer des signes liés à son mal-être. On retrouve ces signes chez toute personne concernée par une dépression. L'enfant aura une mine triste lorsque l'on évoquera l'école, aura une perte de motivation pour l'école et même pour toute activité extra-scolaire : L'humeur dépressive se traduira classiquement par :

- Un sentiment de tristesse ;



- Une diminution de l'intérêt ;



- Des troubles du sommeil et/ou perte d'appétit ;



- Un ralentissement psychomoteur, une fatigue sans motif.

UN DERNIER CONSEIL : INSISTER

L'enfant qui craint parfois un retour de bâton de la part de ses agresseurs, a souvent du mal à se confier à ses parents et à ses professeurs. Il subit en effet un phénomène d'emprise psychologique qui l'enferme dans le silence tel que le souhaite le harceleur qui ne veut pas être démasqué. Il est donc important que les adultes soupçonnant un harcèlement insistent et ne se contentent pas de la première réponse de l'enfant.

Pour toutes questions complémentaires, voici les numéros à appeler.

N° vert "Non au harcèlement" : 3020

N° vert "Cyberviolence" : 3018

