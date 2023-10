Charles Aznavour ne cesse de se retourner de rage dans sa tombe, sachant ce que subissent ses frères du Haut Karabagh. Quelle honte ! Quelle honte ce silence assourdissant de l’Europe et de la France, lorsque l’Arménie souffre. Pourtant près d’une centaine d’élus français se sont offusqués des tentatives régulières d’épuration ethniques de l’Azerbaïdjan par son blocus en vue d’affamer les habitants du Haut Karabakh (Le Monde du 28 juillet 2023). Depuis, les troupes de l’Azerbaïdjan ne cessent d’attaquer le Haut Karabagh, faisant à chaque fois des centaines de morts et de blessés. Des dizaines de milliers d’habitants, plus de la moitié, fuient leur pays afin de se réfugier en Arménie.

La première de nos "valeurs", invoquées à tous propos, n’est-elle pas d’inciter « les peuples à disposer d’eux-mêmes » ? Or, à chaque référendum, la population du haut Karabagh, arménienne à 95%, a voté à une très large majorité pour son indépendance, c’est-à-dire, son rapprochement de l’Arménie.

L’Azerbaïdjan est soutenu par la Turquie, que l’Union européenne verrait bien rejoindre les 27 ! Jusqu’où ira donc la folie de ce monde ? Jusqu’au retour de l’Empire ottoman selon de désir de M. Erdogan ?

De 1998 à 1999, l’OTAN est venue au secours des séparatistes albanais du Kosovo, contre la Serbie, sous prétexte que ses habitants étaient en majorité d’origine albanaise. Aujourd’hui que fait l’OTAN ? Parce que la Turquie en fait partie ?

Quelle faute !

Philippe Annaba, aureur de "Journal d'un Anthropophobe"