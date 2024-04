Hégémonisme américain et occidental, un nouveau paradigme

Le péril jaune que préconisaient nos grands-parents serait-il en passe de se réaliser ?

La route de la soie économique que met en œuvre la Chine, ne regroupera pas moins de 68 états et générera 40 % du PIB mondial au profit de la seule Chine dans les décennies à venir, auquel il y aurait lieu d’ajouter l’émergence d’autres puissances économiques asiatiques, africaines et sud-américaines.

Les forces militaires jusque-là dominées par les Américains et le bloc occidental sont progressivement rattrapées voire dépassées par la Chine, la Russie, la Corée du Nord et même l’Iran.

Les premières puissances militaires africaines tels que l’Égypte, l’Algérie et l’Afrique du Sud ( 1ere, 2eme et 3eme au classement des armées de la région) avaient certes renoncé au développement nucléaire, sous la pression des pays dominants, mais peuvent aujourd’hui se procurer tous types d’engins nucléaires, en les achetant en tant que « produits finis » auprès de la Corée du Nord ou d’autres pays ayant acquis discrètement cette technologie.

Les moyens financiers qui avaient la mainmise sur les transactions mondiales tels le Dollar, la Banque mondiale, le Fond Monétaire International et autres organisations, sont en train de péricliter face à l’émergence d’autres organismes et outils financiers (BRICS, Cryptomonnaie, substitution aux Francs CFA et autre).

Enfin la valeur prétendument universelle qu’est la démocratie est mise à mal par ceux-là mêmes qui la préconisent :

« Démocratiser » s’est avéré un leurre qui cachait plus des ambitions économiques et géopolitiques que d’instaurer la démocratie dans des pays prétendument autoritaires voire dictateurs ; le cas de « l’Irak et la fiole de Collin Powell devant l’ONU », les présumés dictateurs assassins de leur population (Saddam en Irak, Bachar en Syrie, Khadafi en Lybie) dont les conséquences pour ces seuls trois pays nous incitent à réfléchir sérieusement :

Résultats des courses à la « démocratisation » : Irak :1 200 000 morts, des millions de déplacés ou de migrants vers l’Europe, Syrie : 500 000 morts et des millions de déplacés ou de migrants vers l’Europe, Lybie : 70 000 morts autant de blessés et surtout porte ouverte pour la migration africaine vers l’Europe que feu Khadafi avait gentiment verrouillée en faveur de ses assassins. Et dire que les États démocrates sont intervenus pour sauver les peuples de leurs assassins dictateurs !

Enfin la cerise sur gâteau : En réplique à ce qui paraissait être une flagrante injustice, la naissance de pas moins de 17 mouvements terroristes dont Daech et consorts, des attentats au cœur même des pays occidentaux et la déferlante d’un immense flux migratoire qui fait aujourd’hui les choux gras de l’extrême droite en Europe.

Notons, qu’à ce jour, les opposants dans leur État respectif et partisans de la démocratie et de la libre expression, sensibilisés fallacieusement à ces doctrines, par des ONG pour la plupart sous l’égide de la CIA et autres institutions à but bien lucratif ( NED, Open Society, Freedom House etc.) s’aperçoivent de la supercherie doctrinale, et pour cause, derrière ces valeurs nobles, se cachent en fait des objectifs de soumissions des peuples et leurs Etats à la vindicte américano-occidental pour de purs intérêts économiques et géopolitiques. Ces militants pour la démocratie dans leur pays, sans renoncer à ces valeurs universelles, cherchent objectivement des compromis pour y parvenir, sans offusquer leur respective civilisation et/ou religion ancrées dans leur société..

Aujourd’hui, dans nombre de pays du bloc occidental, la démocratie tout comme les droits humains et la liberté d’expression, sont ostensiblement malmenés et l’évènement récent de la guerre Israélo-palestinien depuis le 7 octobre 2023 en est la démonstration évidente des « deux poids et deux mesures », tant en droits humains qu’en censure médiatique.

Edito : Massine Tacir www.yakaledire.com