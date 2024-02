Histoire : luttes pour la domination de l’Europe du Nord

« Je ne vous protégerais pas. En fait, je les encouragerais [les Russes] à vous faire ce qu’ils veulent. Vous devez payer vos dettes », Donald Trump en Caroline du Sud (deep South) le 10 février 2024. Mise en garde aux membres de l’Otan dont le budget militaire reste inférieur à 2 % du PIB. « Vous devez comprendre que si l’Europe est attaquée, nous ne viendrons pas à votre secours ; et, au fait, l’Otan est morte, et nous allons la quitter » Donald Trump à Ursula Von der Leyen, la présidente de la Commission européenne en 2020 et rapporté par Thierry Breton. « La seule chose qui pourrait dissuader la Russie est une contre-attaque à grande échelle de toutes les forces de l’OTAN (...) L’Europe de la défense a plutôt vocation à compléter l’Alliance atlantique, et non à la remplacer » (Rosin, le patron du SR estonien). Vingt-Sept Etats européens sont liés par le traité de Lisbonne (2009) dont l'article 42.7 est l'équivalent de l’article 5 du traité de l’Otan (clause de défense mutuelle).

Sommes-nous réduits à une accumulation d’incompréhensions, de manipulations et de biais historiques ? L'histoire est trop souvent détournée pour renforcer un sentiment national au détriment de réalités plus ou moins respectables. Il n'est pas facile de porter un regard contemporain sur des faits qui se sont déroulés sur plusieurs siècles. Il m'a semblé donc opportun de rappeler quelques relations de causes à effet limitées au Nord-Est de l'Europe et d'en respecter la chronologie afin de les rendre intelligibles pour tous, même s'ils sont tous loin d'être indiscutables. Choisir c'est éliminer, aussi ai-je retenu les événements qui m'ont semblé les plus marquants. Ces « pointillés » ne représentent qu'une période plus ou moins longue avec des retentissements actuels que l'on pensait effacés des mémoires nationales. Loin d'être un historien (je préfère savoir un peu de tout que tout d'un sujet), l’Intérêt de cette approche et de permettre au lecteur de se faire rapidement une idée et d'établir des comparaisons.

Au XVI° siècle, céréales, fourrures, cuirs et matériaux (bois, chanvre, goudron) indispensables aux chantiers maritimes : anglais, espagnols, français, hollandais, portugais transitent par la mer Baltique. Les navires doivent s’acquitter de droits de " douanes " pour franchir le Sund (détroit) qui sépare le Danemark de la Suède, pays confédérés. En 1502 les Livoniens repoussent l'avancée russe vers la mer Baltique lors de la bataille du Lac Smolina. En 1523 la Suède se retire de l'union Suède-Danemark-Norvège créée en 1397. La Livonie se place sous la protection de la Pologne en 1558, la Suède s'empare de l'Estonie et du golfe de Finlande en 1595.

Au début du XVII° siècle l'Europe semble pacifiée, les Provinces-Unies des Pays Bas fondées en 1581 sont indépendantes depuis 1609 (trêve de Douze ans). En 1611 Gustave-Adolphe accède au trône de Suède et met fin à la guerre de Kalmar dirigée contre le Danemark allié à la Norvège. En 1617 la Suède s'empare de l'Ingrie et de la Carélie ce qui a pour résultat de couper la Russie de la mer Baltique (traité de Stolbova). La guerre de Trente ans (1618-1638) marque le premier et véritable conflit européen entre les rois de France et les Habsbourg du Saint Empire romain germanique formé d'Etats indépendants partagés entre catholiques et protestants. Les armées danoises défaites en Allemagne du Nord signent la paix à Lübeck au mois de mai 1629. Gustave-Adolphe ne cesse d'étendre son royaume. La Pologne est contrainte à céder la Livonie à la Suède. Celui que l'on surnomme Le « Lion du Nord » est tué le 16 novembre 1632 à Lützen à la tête de sa cavalerie. La Suède est devenue la plus grande puissance de l'Europe du Nord.

La France décide d'intervenir militairement (alliance franco-suèdoise) avec la déclaration de guerre au Danemark en 1643. Louis XIII déclare la guerre à Philippe d'Espagne, et Richelieu conclut des alliances avec la Suède, les Provinces-Unies et des provinces allemandes. Le successeur du roi d'Espagne, Ferdinand III, accepte l'ouverture de négociations de paix. En 1648 Turenne occupe la Bavière tandis que les Suédois enlèvent Prague. L'Empire germanique menacé d’effondrement se résout à signer le traité de Wesphalie. La France obtient l'Alsace ; la Suède la Poméranie occidentale avec Stettin, les duchés de Brème et de Verden, le contrôle de l'embouchure de l'Elbe et de l'Oder, et la Bavière le Haut-Palatinat, la Saxe, le Brandebourg, la Poméranie orientale. Dix ans plus tard, la Suède enlève le Sund au Danemark.

L'essor de la Moscovie sur les Mongols de la Horde d'Or sous Ivan III (grand-prince de Moscou de 1462 à 1505) déboucha sur un Empire russe entouré de nations hostiles, à l'ouest : Suède, Finlande, Pologne et le Saint Empire romain, au sud l'Empire ottoman (perte de Constantinople dernier bastion orthodoxe), à l'Est, la Chine. Pierre le Grand (1672-1725) accède au trône en 1682, trop jeune pour régner, il partage la couronne avec son demi-frère Ivan et sa demi-sœur Sophie. Il parvint à évincer Sophie en 1689 et finit par régner seul en 1696 à la mort d'Ivan. Pierre le Grand a occidentalisé la Russie, conquit le port d'Azov aux Ottomans, a créé une armée et une marine à l'occidentale. Les Russes lui doivent également : l'Académie des Sciences, l'adoption du calendrier julien, l'incitation à abandonner les vêtements traditionnels, une taxe sur l'alcool, le sel et de lourds impôts. Les nobles et l'église en sont exonérés. Les relations maritimes entre la Russie et l'Europe sont assurées par le port russe d'Archangelsk, au nord de la Carélie sur la mer Blanche gelée une grande partie de l'année, et où la Compagnie anglaise moscovite a établi un comptoir.

Pierre le Grand décidé à ouvrir une « fenêtre sur toute l'Europe » s'allie au Danemark et à la Pologne contre la Suède. Les Russes battus à Narva en 1700, Charles II de Suède se détourne de la Russie pour guerroyer contre la Pologne et la Saxe. La forteresse Pierre-et-Paul (1703) est suivie de la construction de Saint-Pétersbourg. La Pologne et la Saxe conquises, Charles II se tourne de nouveau contre la Russie. Les Russes pratiquent la « terre brûlée » avant de se replier. L'hiver de 1708-1709 est fatal aux Suédois. Les armées de Pierre le Grand défont les armées de Charles XII à Poltava. Les Suédois doivent renoncer à une partie de leur emprise sur la Baltique. Pierre le Grand réorganise son armée et impose la conscription. Une famille sur vingt doit fournir un homme qui s'engage pour vingt-cinq années. Saint-Pétersbourg devient capitale et le siège de l'Amirauté en 1712. L'année 1721 met un terme à la Grand guerre du Nord. Le Tsar s'empare de presque toutes les possessions suédoises sur la partie sud-est de la Baltique : Estonie, Livonie, Finlande et de ses territoires en Prusse du nord et s'impose en Pologne. Le philosophe Leibniz écrit « On dit que le tsar sera pour l'Europe un adversaire redoutable, une sorte de Turc du Nord ».

A la mort de Pierre le Grand en 1725, quatre-vingt-dix pour cent des échanges commerciaux passent par Saint-Pétersbourg. La Russie qui a gagné la Lituanie et l'Ukraine est devenue une grande nation européenne. Pierre III est assassiné six mois après son couronnement. Les troupes de l'impératrice Catherine II la Grande (Allemande) vont s'emparer de la Crimée sur la mer Noire et permettre à Catherine la Grande de mettre la main sur l'Etat polono-lituanien. La Pologne est démembrée entre la Prusse, l'Autriche et la Russie.

En 1805 l'Angleterre constitue une alliance avec la Russie, la Prusse et l'Autriche dirigée contre la France napoléonienne. La Prusse est défaite en 1806, la Russie en 1807. Napoléon exige le ralliement de ces deux pays afin d'isoler l'Angleterre (blocus). En 1812, Napoléon attaque la Russie. La bataille des Nations (Anglais, Autrichiens, Prussiens et Russes) de Leipzig est fatale à Napoléon qui se doit d'abdiquer en 1814 (des historiens attribuent à l'Empereur la responsabilité de trois millions de morts). En 1830 le dernier tsar Nicolas I° réprime le soulèvement polonais avec brutalité, l'autonomie polonaise est abolie. En 1848 Karl Marx publie le Manifeste du parti communiste. Alexandre II (1818-1881) le Libérateur, hérite en 1855 d'une situation militaire et économique catastrophique. Il meurt dans l'explosion d'une bombe. Alexandre III (1881-1894) a un ennemi juré, des non Orthodoxes : Finlandais, Lituaniens, Polonais, Ukrainiens.

Sous le règne de Nicolas II (1894-1917), le dernier des Romanov, les sujets de mécontentement sont nombreux, guerre russo-japonaise et le Dimanche rouge (1905). Le 24 octobre 1917, le navire Aurora ancré dans la Neva tire un coup de canon, signal attendu par les révolutionnaires. Les jours de la dynastie des Romanov qui règnait depuis trois siècles sont comptés. Au mois de mars 1918 Lénine met fin à l'engagement russe contre l'Allemagne (Traité de Brest-Litovsk). La Russie perd l'Ukraine, les Etats baltes, la Pologne et l'Arménie. La Conférence de paix de Paris (menée par les Etats-Unis entrés en guerre en avril 1917) qui réunit trente-deux nations envisage de créer de nouveaux Etats sur des bases culturelles, linguistiques et la réduction des armements... L'Allemagne se doit de restituer l'Alsace et Lorraine à la France, et une grande partie de la Prusse-Orientale est intégrée à la Pologne.

En 1938 l'Allemagne annexe l'Autriche et Chamberlain (Anglais) donne son accord à l'annexion des Sudètes et de la Tchécoslovaquie. Daladier est acclamé à son retour. La liesse va être de courte durée. Le 23 août Hitler et Staline signent un pacte de non-agression. Le 1 septembre 1939 l'Allemagne envahit la Pologne, deux jours plus tard l'Europe est en guerre. L'URSS et l'Allemagne se partagent la Pologne fin septembre. Les Soviétiques veulent le contrôle de la Carélie jugée essentielle à la défense de Leningrad. L'Armée rouge entre en Finlande. Le 22 juin 1941 l'Opération Barberouse est enclenchée. Le front de l'Armée allemande s'étend de la Baltique à la mer Noire ! L'« Amérique s'engage à aider les Soviétiques par tous les moyens, sauf un engagement militaire ».

Au mois de janvier 1942 vingt-six nations ratifient la Charte de l'Atlantique. Au mois de décembre 1943 les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et l'URSS envisagent d'adopter la Charte comme base d'une institution internationale. La Charte des nations-Unies est signée le 26 juin 1945. Staline s'oppose à la tenue d'élections libres en Europe Centrale lors de la conférence de Potsdam (juillet 1945). Le petit père des peuples pensait en son for intérieur qu'après le départ des Etats-Unis en Europe, l'URSS deviendrait la puissance majeure en Europe...

Au mois d'octobre 1949 douze pays ratifient le Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) assurant la protection de l'Europe occidentale. L'URSS riposte en 1955 avec le « Traité d'amitié, de coopération et d'assistance mutuelle » qui réunit : Albanie, Bulgarie, Hongrie, Pologne, RDA, Roumanie, Tchécoslovaquie. Le 21 février 1966 le général de Gaulle évoque lors d'une allocution télévisée, le retrait de la France du système de défense intégré tout en demeurant membre de l'alliance politique. Le 7 mars la France se désengage de l'OTAN officiellement, bases et bâtiments sont récupérés et les officiers français quittent les organismes de Direction de l'OTAN.

Le pacte de Varsovie dissous en 1991, nombre de pays satellites s'en désengagent pour rejoindre l'OTAN. En 2009 la France réintègre le commandement intégré de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, présidence de Nicolas Sarkozy. Le 1er avril 2014, l'OTAN décide de suspendre la coopération avec la fédération de Russie établie en 2002 pour mieux lutter contre le terrorisme, contre la production locale de drogue, la non-prolifération des armes et améliorer la coopération industrielle et militaire.

Les nouvelles tensions en Europe ont vu resurgir d'anciens atavismes balto-scandinaves. « Les Suédois doivent être prêts à la guerre. Regardez les informations en provenance d'Ukraine et posez-vous ces simples questions : si cela se produit ici, suis-je prêt ? Que dois-je faire ? Plus les gens y auront réfléchi et se seront préparés, plus notre société sera forte ». Le 31 janvier 2024 les Pays-Bas, l'Allemagne et la Pologne ont signé un accord portant sur la création d'un corridor militaire. « Avec les défis géopolitiques que nous observons dans le monde, il est devenu encore plus important d'avoir une mobilité militaire rapide et une logistique fluide » (Daphné Bergsma, ambassadrice des Pays-Bas en Pologne).