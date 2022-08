Hommes enceints : cette déraison qui gagne la France

Ils sont pas idiots, ces gens... Ils ont bien vu l’importance qu’a prise la théorie du genre chez les francs-macs qui composent la nomenklatura de l’état profond. Ceux qui décident qui doit recevoir les subventions et à combien ces dernières se montent. Alors cette affiche, elle s’adresse pas à nous. Elle s’adresse pas au peuple. Elle s’adresse pas à ceux qui trouvent ça grotesque. Mais c’est pas le peuple qui décide à qui doit aller le pognon des subventions. Cette affiche, elle proclame aux yeux des décideurs : « Regardez-nous ! Regardez-nous ! On pense bien comme on doit penser ! On est woke, nous ! On a bien suivi le mouvement : on fait tout bien comme il faut ! On soutient l’avant-garde du progrès ! Pas comme certains rétrogrades qui savent pas, eux, qu’un homme peut être enceint ! »

Soumission à la bien-pensance : quand ton salaire est en jeu, t’es d’accord avec ce qu’on te suggère. Bon, évidemment, ces connards des lobbies de l’alphabet sont allés les voir pour leur dire que ce serait bien une campagne de pub financée sur le pognon du contribuable, qui trouve ça grotesque, pour proclamer que « bien sûr les hommes peuvent être enceints ». Et bon, bah, leurs désirs sont des ordres. Comme pour la propagande de la théorie du genre à l’école.