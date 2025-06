Honnêtes Gens

L'impossible espérance.

Il fut un temps lointain où il était de bon ton d'être un honnête homme. Il est vrai qu'en cette époque révolue, l'on attribuait exclusivement au mâle – forcément dominant -, les vertus nécessaires à la vie en bonne société, celle sans doute que ne cesse de fréquenter monsieur Bruno Retailleau, chantre de l'honnêteté de façade et pourfendeur des barbares, canailles et autres sauvageons insupportables. Cette honnêteté mise en exergue par ce grand spécialiste valait autrefois surtout pour sa dimension humaniste. On entendait ainsi une excellente culture générale, des lettres et un comportement en société digne d'éloges, quelques bonnes œuvres pour faire bonne mesure et un catholicisme de bon aloi.

Il est permis de mesurer l'écart avec l'attente de ce brave ministre qui aime à fréquenter ses nombreux collègues mis en examen, qui, avec un remarquable savoir-faire de classe se sortent toujours sans trop de dommage de leurs déboires judiciaires, et la réalité d'une définition passée qui n'a plus lieu d'être. L'honnêteté ne se mesure plus à l'aulne d'une vie exemplaire, intègre et généreuse mais bien plus sur une déclaration de ressources et une adhésion au parti de l'ordre et du libéralisme peu regardant.

À noter que mêmes pour ces donneurs de leçons qu'ils ne s'appliquent jamais à eux-mêmes, l'emplacement de l'adjectif est essentiel. Il est bien plus facile de noyer le poisson en se prétendant Honnête Homme qu'Homme Honnête. La nuance peut à coup sûr leur échapper tout comme à notre chère ministre de la Culture, qui se passe aisément de se déclarer Honnête Femme…

Il en va de même pour la nouvelle formule qui fait de nous, les manants, les gueux, les misérables membres de cette populace taillable, corvéable et punissable à merci, de braves gens dès qu'il s'agit de nous faire avaler des couleuvres. Braves eut du reste suffi dans cette formulation pour désigner les pigeons bons à plumer ou à leurrer.

Nous sommes donc potentiellement des Gens de ce côté-là de l'échiquier tandis que l'on peut en d'autres chapelles êtres des Camarades, des Patriotes, des Travailleurs ou des Citoyens. Retour possible du reste au temps béni ou nous n'étions que leurs Gens, simples domestiques corvéables à merci et sans remerciements. Chacun fait son choix dans la manière de qualifier son cœur de cible. Pour cette droite exemplaire, va donc pour Gens, car chez ces Gens-là, on compte sur cette appellation pour raviver la flamme d'un Gaullisme toujours trahi par ses héritiers putatifs.

N'allons pas demander à ces Gens d'être Honnêtes, ils ne sauraient se reconnaître dans leurs idoles qui ont toutes l'art de tremper plus ou moins dans des histoires de pognons. Il est vrai que faire métier de la politique n'enrichit le personnel qu'en détournant bien des règles éthiques. Il faut bien assurer un train de vie compatible avec l'idée qu'ils se font d'eux-mêmes.

Les Honnêtes Gens, formule opportunément retenue, renvoie donc à une conception un peu floue qui contient en elle bien des acceptions. On peut assurément y glisser des adjectifs plaisants aux yeux de son locuteur. Fréquentable en tout premier lieu dans une conception eugéniste et financière du concept. Un bon compte en banque permet de faire passer des origines exotiques. Respectable en second lieu sans qu'il soit nécessaire d'être regardant sur la dimension éthique de cet adjectif. Ce respectable là s'inscrit dans la réussite sociale sans être très regardant sur les moyens employés. Convenable en dernier recours puisque la nuance s'impose quand il s'agit de n'être guère regardant sur les vertus morales des futurs adhérents.

Que voilà bien des Gens comme on aimerait en connaître aux manettes du pouvoir. Remarquez qu'à bien y réfléchir, même dans les groupuscules dissidents de la caste politique, il y aurait grande difficulté à rassembler ces adjectifs autour d'un adhérent ou d'une tête d'affiche : Honnête – Fréquentable – Respectable et Convenable… n'en jetez plus, la liste déjà est bien trop exigeante pour trouver un individu qui ferait l'affaire. Soyons honnêtes, monsieur Bruno Retailleau va avoir bien du mal à trouver des adhérents.

Écoutez honnêtes gens !