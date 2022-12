Hormones & forces socialisatrices

" Les Philosophes, et plus encore les Hommes politiques, aiment donner de fausses raisons aux instincts."

De l'Australopithèque, vivant il y a quelques millions d'années, à l'Homo Sapiens, on a pu observer des modifications anatomiques importantes. En particulier, la taille des individus s'est élevée, le volume de la boîte crânienne a plus que doublé. La seule force musculaire leur permettait de survivre. Cette source d'énergie est éminemment peu efficace : l'alimentation (2500 kcal/jour) est destinée aux 4/5 à maintenir les équilibres de l'organisme, il ne reste que 500 kcal/jour pour les autres usages.La maîtrise du feu il y a 300 000 ans leur permit cependant d'avoir d'avantage de possibilités.

A l'époque paléolithique (45 000/12 000 avant J.C.), l'homme mesurait environ 1,79 m pour 67 kg. Par la suite, cette taille va diminuer continuement pour atteindre un peu moins de 1,70 m à l'aube de l'ère industrielle (1850). Durant tout ce laps de temps, la différence de taille homme/femme est restée approximativement constante. L'exploitation du charbon permit d'inverser la tendance à la baisse, l'Homme grandit de nouveau et très rapidement de 10 cm. 1 Kg de charbon équivaut à 7000 kcal soit de l'ordre de 14 hommes, cet apport fut crucial dans l'augmentation de taille. Les Européens actuels ont ainsi retrouvé la taille des gaulois. Le volume de la boîte crânienne est également celle de nos ancêtres.

Il est difficile de définir la notion de progrès mais il est évident que les technologies actuelles permettent de tout mesurer à tout instant. Les mâles-alpha ayant façonné le monde visible et mesurable, celui des apparences, les femmes se rebelllèrent contre un système qui les ignorait pour l'essentiel. Le Réel devait s'effacer pour le ce-qui-doit-être : toutes fes différences quantitatives devinrent des inégalités. Les femmes se donnèrent comme idéal de devenir des hommes.

Le charbon puis le pétrole avaient mis à disposition des esclaves énergétiques à presque tous, ce qui leur permit d'épargner une partie de leurs efforts et d'augmenter considérablement leur production. Tiré trop loin de leur normalité naturelle, des déréglements biologiques apparurent dont l'obésité était le plus visible.

Le taux d'obèses a augmenté d'une façon continue jusqu'à nos jours (en particulier chez les démunis des pays riches). L'obésité s'accompagne d'une baisse du taux de testostérone, hormone consacrée de la virilité masculine (même si elle est aussi présente chez les femmes). Hormone de la masculinité, de l'agressivité, de la domination. Une diminution du taux de testostérone est concomitante avec une baisse considérable (une division de moitié) de la concentration de spermatozoïdes dans le sperme.

Nos cousins les bonobos montrent également des concentrations de testostérone moins importantes que les chimpanzés. Ils sont moins agressifs et s'adonnent à des jeux sexuels plus variés et plus fréquents que ces derniers... mais ils sont moins ingénieux pour faire des outils.