Humbles requêtes adressées à Vladimir Poutine...

"Cher commandant en chef des armées, Vladimir Poutine..."

Après ce préambule très respectueux, des soldats russes se plaignent de leur situation sur le front ukrainien...

Tous les jours, ces dernières semaines, de nouvelles vidéos de ce type ont été publiées sur les réseaux sociaux : des soldats russes masqués interpellent directement le Président russe...

"Nous ne sommes pas des morceaux de viande..."

Un appel au secours lancé à Vladimir Poutine en personne par des soldats de différentes unités, récemment mobilisés sur le front ukrainien...

Tous partagent ce même sentiment d'être envoyés vers une mort quasi certaine.

"Nous n'avons pas reçu d'entraînements adaptés, nous avons été envoyés dans des assauts sans en avoir les compétences, sans le soutien de l'artillerie, sans communication, sans mission de reconnaissance. Nous sommes envoyés à l'abattoir."

"Nous ne refusons pas de servir notre mère patrie, nous refusons d'être lancés dans des assauts absurdes, comme des produits consommables."

Les journalistes ont identifié une dizaine de vidéos de ce type, envoyées depuis l'Ukraine par des unités provenant d'un peu partout en Russie.

Un phénomène qui se propage et qui a un écho en Russie même.

Une vidéo a été réalisée, par exemple, par des soldats de l'unité 14 39 originaire de Sibérie. Leurs épouses ont relayé leur appel à Vladimir Poutine...

"Vous êtes notre dernier espoir. Sauvez nos hommes !"

Pas de réaction officielle du Kremlin ou de l'armée russe face à la multiplication de ces appels au secours.

Dans une autre vidéo, deux soldats de la ville de Samara en Russie ont été contraints de s'excuser publiquement devant leur régiment.

Deus semaines plus tôt, ils avaient publié une vidéo pour se plaindre de leur hiérarchie.

"Je me repens pour les paroles qui ont été prononcées. J'espère gagner votre pardon..."

Ces deux soldats adressent leurs excuses au Président Vladimir Poutine.

D'après leurs proches, ils ont été renvoyés au front."

On le voit : des soldats rapidement mis au pas, menacés sans doute des pires châtiments et qui n'ont qu'une solution : le repentir et les plus plates excuses... et le retour à l'abattoir.

Ce reportage m'a remis en mémoire cet extrait du Voyage au bout de la nuit de Céline :

"Les Aztèques éventraient couramment, qu’on raconte, dans leurs temples du soleil, quatre-vingt mille croyants par semaine, les offrant ainsi au Dieu des nuages, afin qu’il leur envoie la pluie. C’est des choses qu’on a du mal à croire avant d’aller en guerre. Mais quand on y est, tout s’explique, et les Aztèques et leur mépris du corps d’autrui, c’est le même que devait avoir pour mes humbles tripes notre général Céladon des Entrayes, plus haut nommé, devenu par l’effet des avancements une sorte de dieu précis, lui aussi, une sorte de petit soleil atrocement exigeant. Il ne me restait qu’un tout petit peu d’espoir, celui d’être fait prisonnier. Il était mince cet espoir, un fil."

Voilà ce qu'est la guerre : un abattoir en folie où l'homme est sacrifié pour satisfaire les puissants de ce monde.

