« Il est impossible de vaincre l’Ukraine... »

@rosemar

Des casseroles à Moscou, surement pas, vu que dans notre merveilleuse « démocratie », les bienfaiteurs de l’Humanité aux manettes ont pris des dispositions pour les interdire de fait ( les considérant pas loin de « l’arme par destination » chère aux faux-culs du ministère de l’Injustice ), on peut supposer que dans une « dictature féroce, répressive et sanguinaire » telle que décrite par beaucoup (vous y compris ?), cela ne pourra jamais se produire ...

A noter que toujours dans notre magnifique démocratie, les mêmes bonnes âmes tentent une loi qui permettrait de « populariser » l’activation à distance des micros et caméras de vos portables chéris, ceci ne concernant plus les soupçonnés de terrorisme et autres petites mains otanesques, mais monsieur et madame Toutlemonde ...

On ne critique pas le Chef, c’est fini, encensez maintenant...